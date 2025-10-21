Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Homem é preso por abusar sexualmente da enteada de dez anos

O autor teria exibido cenas de sexo explícito para a vítima, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes

João Pedro Flores

21/10/2025 - 19h10
A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prendeu na nesta terça-feira (21), um homem de 51 anos de idade, em Três Lagoas-MS. Ele é suspeito de ter praticado crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante exibição de cenas pornográficas e ameaça, contra a enteada que na época dos fatos possuía apenas dez anos de idade.

Conforme relatado no procedimento investigativo, no ano de 2020, a vítima sofreu abusos sexuais por cerca de quatro meses. À época dos fatos, a mãe da menina percebeu que ela estava apresentando comportamento estranho e a questionou, vindo ela a relatar todos os atos que vinham sendo praticados por seu padrasto, como tentativas de penetração e outros atos libidinosos diversos de conjunção carnal.

Além disso, o autor teria exibido cenas de sexo explícito para a vítima, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes. Ainda de acordo com a criança, o homem a ameaçava dizendo que se ela revelasse a alguém os atos praticados, ele seria preso e ela iria morar em um orfanato.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil e após as devidas investigações, o caso foi encaminhado ao Ministério Público que o denunciou, para que ele fosse processado pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante acesso a cenas de conteúdo pornográfico e ameaça, no entanto, ele fugiu e até o momento não havia sido encontrado.

Diante da fuga, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do autor, sendo a medida cautelar decretada judicialmente. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo, que foi capturado e conduzido para a delegacia e posteriormente ao sistema prisional.

Fatalidade

Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Trabalhando há 40 dias na empresa, a vítima acabou sendo atropelada na tarde desta terça-feira (21), no bairro Pioneiros

21/10/2025 17h16

Um caminhoneiro, identificado como José Alves Santana, de 62 anos, que trabalhava há 40 dias em um depósito, morreu na tarde desta terça-feira (21) após tentar parar o caminhão que começou a descer a rua, cai e terminou atropelado, na rua Ana Luiza Souza, no bairro Pioneiros.

A proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista tinha mais de 40 anos de experiência e classificou o episódio como uma fatalidade.

Informações preliminares levantadas pela reportagem do Correio do Estado apontam que o caminhão estava estacionado quando começou a se mover. Nesse momento, o caminhoneiro tentou parar o veículo que só não foi mais adiante por ter atingido o carro da proprietária do depósito. 

A equipe da perícia está no local. Segundo informações da Polícia Civil, dados preliminares indicam que, em uma tentativa de segurar o caminhão, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. O corpo ficou embaixo do eixo dianteiro, e a vítima não resistiu, vindo a óbito no local.

Para retirar o corpo, o caminhão precisou ser levantado por um guincho.

Fatalidade

Assessora da Procuradoria da República morre em acidente que bloqueou a BR-163

Identificada como Fernanda Barbosa Paimel, ela também trabalhou como professora na UEMS

21/10/2025 16h29

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a vítima que não resistiu ao acidente que envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, municípios localizados a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Fernanda foi professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora, sem suspensão das atividades, conforme a Portaria PR/MS n° 157.

Confira a nota na íntegra

“Nota de pesar e decreto de luto oficial pelo falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel, ocorrido nesta terça-feira, 21 de outubro. A servidora ocupava o cargo de Assessora-Chefe Nível IV e estava lotada na Procuradoria da República no Município de Dourados.


O MPF/MS se solidariza com colegas, amigos e, em especial, com os familiares, rendendo homenagem à servidora Fernanda Barbosa Paimel pelos relevantes serviços prestados em prol da Instituição e da sociedade”.
 

Segundo a assessoria da Polícia Federal, a via, que precisou ser interditada por volta das 9h20 nos dois sentidos, somente foi liberada em torno das 13h30. Além disso, a condutora do Fiat Toro, de 30 anos, e os motoristas das carretas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Acidente

A vítima morreu, e outras pessoas sofreram ferimentos, sendo uma lesão grave, em um acidente que envolveu quatro veículos por conta da colisão de duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio.

Segundo a PRF, a assessora do MPF estava em um Gol. O ocupante de outro veículo, uma caminhonete Toro, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por agentes da concessionária e por bombeiros de Naviraí. Os dois ocupantes das carretas saíram ilesos.

Testemunhas relataram que uma carreta estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Desgovernada, outra carreta que seguia no mesmo sentido bateu nos dois carros. O Gol foi jogado para fora da pista, e a Toro parou embaixo da carreta da frente.

Fiat Toro foi parar parcialmente sob o caminão que estava parado à sua frente. Ocupante sofreu ferimentos graves (site ligadonanoticia)

