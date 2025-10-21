Homem é preso por abusar sexualmente da enteada de dez anos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Inteligência (NRI), prendeu na nesta terça-feira (21), um homem de 51 anos de idade, em Três Lagoas-MS. Ele é suspeito de ter praticado crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante exibição de cenas pornográficas e ameaça, contra a enteada que na época dos fatos possuía apenas dez anos de idade.

Conforme relatado no procedimento investigativo, no ano de 2020, a vítima sofreu abusos sexuais por cerca de quatro meses. À época dos fatos, a mãe da menina percebeu que ela estava apresentando comportamento estranho e a questionou, vindo ela a relatar todos os atos que vinham sendo praticados por seu padrasto, como tentativas de penetração e outros atos libidinosos diversos de conjunção carnal.

Além disso, o autor teria exibido cenas de sexo explícito para a vítima, pedindo para que ela agisse como as atrizes dos filmes. Ainda de acordo com a criança, o homem a ameaçava dizendo que se ela revelasse a alguém os atos praticados, ele seria preso e ela iria morar em um orfanato.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil e após as devidas investigações, o caso foi encaminhado ao Ministério Público que o denunciou, para que ele fosse processado pelos crimes de estupro de vulnerável, aliciamento sexual de criança mediante acesso a cenas de conteúdo pornográfico e ameaça, no entanto, ele fugiu e até o momento não havia sido encontrado.

Diante da fuga, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do autor, sendo a medida cautelar decretada judicialmente. Com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis iniciaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo, que foi capturado e conduzido para a delegacia e posteriormente ao sistema prisional.