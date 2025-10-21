Homem incendeia colchão e três casas acabam destruídas pelo fogo; vídeo

Durante a madrugada desta terça-feira (21) um incêndio criminoso assustou os moradores na região do Lagoa em Campo Grande, após um indivíduo botar fogo no próprio colchão e virar as costas para fugir em seguida, antes que o incêndio se espalhasse para demais casas, deixando três residências destruídas pelas chamas.
Nas imagens de videomonitoramento, de uma câmera acoplada na casa de um dos vizinhos próximos mas virada para o lado oposto, é possível notar que o fogo em si já começa a se alastrar por volta de 01h45 de hoje (21), no ponto conhecido também como "Buracão" no Lagoa Parque.
Logo quando o clarão começa a tomar conta da paisagem, e da própria câmera de videomonitoramento ouve-se os estalos do fogo, os moradores próximos começam a despertar em susto diante das labaredas que ficavam cada vez mais altas.
Leila Pantaleão é líder comunitária na região e explica que, justamente pela força do vento dos últimos dias, que não foi diferente nesta última madrugada, o incêndio não demorou para tomar maiores proporções e se espalhar para demais barracos.
"Graças a Deus o pessoal conseguiu acordar à tempo e sair, todos saíram ilesos, Deus nessa hora foi maravilhoso porque hoje a notícia poderia ser diferente, de uma tragédia que graças à Ele não aconteceu, foram só perdas materiais por causa de uma imprudência do ser humano", acrescenta ela.
Entenda
Com boa parte das estruturas sendo feitas também em madeira, não demorou para que o fogo atingisse outros dois barracos nesse meio tempo, com uma tragédia ainda maior evitada pela ação conjunta dos demais moradores em acalmar as chamas por conta própria.
Foram cerca de vinte minutos de combate às chamas enquanto esperavam o Corpo de Bombeiros, que terminou por resfriar e assegurar o local.
Dos outros barracos, enquanto um ficou parcialmente destruído e desabado pelas vigas terem queimado, o segundo logo ao lado da casa do incendiário ficou totalmente queimado.
"A pessoa fazer um ato desses, não sei o que passou na cabeça para fazer isso, poderia ter matado duas famílias hoje. E no exato momento ele sumiu, ninguém mais viu, a família que foi prejudicada não sei se foram na delegacia prestar boletim contra o rapaz que fez isso e vão pegar o laudo do Corpo de Bombeiros para ir na Emha [Agência Municipal de Habitação de Campo Grande] resolver a questão que queimou e como vai ficar", comenta a líder.