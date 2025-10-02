Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Itaporã

Homem morre em confronto com a polícia em MS

Entre janeiro e o início deste mês, 59 pessoas morreram por intervenção do Estado

Alison Silva

02/10/2025 - 08h45
Um homem identificado como Wualison Patrique Montora Cruz, de 31 anos, morreu durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (1º), em Itaporã. A troca de tiros ocorreu na Rua Goitacazes, no bairro Antônio Rodelini. 

Segundo informações da polícia, Wualison era ex-presidiário e cumpria pena em regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica. Natural de Itaporã, possuía outros registros policiais em seu histórico. 

De acordo com as autoridades, durante a abordagem, o suspeito teria resistido à ação policial, "o que evoluiu para uma troca de tiros", resultando em sua morte. Até o momento, a Polícia Militar não confirmou se armas ou materiais ilícitos foram apreendidos no local.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itaporã, que busca esclarecer as circunstâncias do confronto. A Polícia Judiciária Militar e a perícia acompanharam os procedimentos. A corporação informou que novos detalhes só serão divulgados após a conclusão das investigações.

Mortes em confrontos com agentes do Estado

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), o número de mortes decorrentes de ações envolvendo agentes do Estado em 2025 é o mesmo registrado no mesmo período de 2024: 59 ocorrências.

Ou seja, até o momento, o comparativo entre janeiro e setembro dos dois anos, aponta estabilidade nos índices de letalidade policial em Mato Grosso do Sul. 

Operação Heredita Damnare

PF bloqueia R$ 5,4 milhões de quadrilha que contrabandeou 14 toneladas de maconha em MS

De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava caminhonetes clonadas para transportar drogas e munições até grandes centros urbanos, principalmente São Paulo

02/10/2025 10h15

Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) uma operação que desarticulou uma organização criminosa responsável pelo contrabando de drogas e munições a partir da fronteira com o Paraguai. Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, 15 de prisão e determinado o bloqueio de R$ 5,4 milhões em bens dos investigados.

As ações ocorreram em três estados: Mato Grosso do Sul, com alvos em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã; São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e Bauru, além da Bahia.

Em Campo Grande, os condomínios Parque Castelo de Andorra e Castello Di Pietro foram alvos de operação, prédios respectivamente localizados na Rua Mariza Andrade Ribeiro, no Bairro Rita Vieira e na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no Bairro Pioneiros. 

De acordo com as investigações, a quadrilha utilizava caminhonetes clonadas para transportar drogas e munições até grandes centros urbanos, principalmente São Paulo.

Para dar aparência de legalidade ao esquema, integrantes do grupo abriram empresas de transporte de cargas em seus nomes.

Esses negócios, apesar de registrados formalmente, eram usados para ocultar o tráfico e movimentaram dezenas de milhões de reais nos últimos meses.

No curso da apuração, os policiais apreenderam mais de 14 toneladas de maconha trazidas do Paraguai.

A operação, batizada de Heredita Damnare, foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS), composta pela Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Penal. O objetivo é enfraquecer financeiramente a rede criminosa e interromper a rota rodoviária usada para o tráfico transnacional.

municipalismo

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

Braço de investigação do Ministério Público realizou, desde janeiro, oito operações contra esquemas criminosos no interior

02/10/2025 10h00

Ministério Público deflagrou oito operações ao longo deste ano contra corrupção nas cidades

Ministério Público deflagrou oito operações ao longo deste ano contra corrupção nas cidades Foto: Gerson Oliveira

A gestão correta dos recursos públicos é, ou deveria ser, uma obrigação de todos os gestores municipais, porém, não é o que tem apontado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) em suas investigações. Somente neste ano, ao menos 11 prefeituras e Câmara Municipal foram alvos de operações por parte do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

Ministério Público deflagrou oito operações ao longo deste ano contra corrupção nas cidades

Levantamento feito pelo Correio do Estado nas investigações em andamento do MPMS mostrou que, pelo menos, 10 prefeituras e uma Câmara Municipal tiveram mandados de busca e apreensão expedidos, e em alguns casos até de prisão, por suspeitas de crimes que envolviam fraude em licitações públicas, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação mais recente foi deflagrada ontem, em Miranda, onde, segundo o Ministério Público, a investigação constatou “a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de diversos tipos de produtos no município de Miranda, desde 2020, por meio do conluio de empresários que fornecem propostas ou orçamentos ‘cobertura’ e contando com atuação decisiva de agente público no esquema criminoso”.

Na Operação Copertura foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Miranda e Sidrolândia.

Ainda segundo o MPMS, a investigação apontou que algumas das empresas que venceram licitações em Miranda não possuíam “sequer sede própria ou funcionários registrados, mas venciam licitações de produtos das mais variadas características, como, por exemplo, materiais de construção, escritório, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, informática, kits escolares, etc”.

TERENOS

Já no mês passado foi deflagrada uma das maiores operações contra a administração pública neste ano, a Operação Spotless, que mirou possível organização criminosa “voltada à prática de crimes contra a administração pública instalada no município de Terenos, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por um agente político, que atuava como principal articulador do esquema criminoso”.

A ação resultou na prisão do então prefeito da cidade, Henrique Budke (PSDB), que foi afastado do cargo.
Matéria do Correio do Estado de ontem mostrou que o prefeito foi enquadrado pelo Ministério Público em quatro crimes: corrupção passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Ele está sujeito a uma pena que pode chegar a 260 anos de prisão.

A investigação mostrou, segundo o MPMS, que Henrique Budke integra um esquema de corrupção generalizado na cidade. Ele foi enquadrado por corrupção, em razão de, pelo menos, 10 atos diferentes, o mesmo para corrupção passiva (10 vezes) e para lavagem de dinheiro (pelo menos quatro vezes), além de organização criminosa, o que explica a possível pena elevada, uma vez que os crimes foram denunciados no chamado concurso material, em que as penas previstas para os crimes praticados são somadas.

Além do prefeito de Terenos, outras 25 pessoas foram enquadradas em vários crimes, como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

A organização criminosa teria fraudado o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando, segundo a investigação, os certames para beneficiar empresas participantes do esquema, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima. Segundo o MPMS, somente no último ano os contratos do grupo ultrapassaram a casa dos R$ 15 milhões.

OUTRAS AÇÕES

Além dessas duas prefeituras, os municípios de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque, Bonito e Jardim também tiveram contratos da administração publica investigados. 
Já em Aquidauana, o alvo foi a Câmara Municipal da cidade, que segundo o Ministério Público, teria fraudado processo licitatório e contrato dele decorrente.

Ainda conforme a investigação, servidores públicos da Câmara Municipal de Aquidauana e empresários do ramo publicitário estariam envolvidos. 

“Pela contratação, a referida Câmara de Vereadores já pagou valor milionário nos últimos três anos e a execução do contrato aponta para inúmeras fraudes, inclusive uso de supostos serviços para beneficiar interesse particular de agente público”, afirmou o MPMS.

Para membro do Ministério Público consultado pela reportagem do Correio do Estado, que preferiu não se identificar, o número frequente de investigações deste tipo é reflexo de aumento de casos, mas sim de maior indignação das pessoas em relação a esses desvios, o que daria mais força para que investigações possam ser conduzidas pelo órgão.

“Na minha visão não tem ocorrido um aumento de casos de fraudes em licitações e corrupção nas prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul, já que isso sempre existiu. O que tem sido frequente e visto nos últimos tempos é um aumento da ojeriza da sociedade com tais crimes contra a Administração Pública e, consequentemente, um incremento nas investigações realizadas pelos órgãos destinados ao combate a essa praga que se chama corrupção. E se depender do Ministério Público a repressão a tais crimes vai só se ampliar”, avalia servidor do MPMS.

