Homem que degolou companheira é preso no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A polícia localizou Juliano Pinheiro de Oliveira, de 40 anos, suspeito de matar a companheira, nesta segunda-feira (30), escondido em uma propriedade rural em Alcinópolis, a cerca de 91 km de Costa Rica, onde ocorreu o crime.

Juliano foi preso por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, com apoio da Polícia Militar.

O homem é suspeito de matar Rose Antônia de Paula, de 41 anos, que foi praticamente decapitada com um golpe de faca na última sexta-feira (27), por volta das 20 horas, em uma casa na Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, Juliano é natural de Minas Gerais e residia em Costa Rica há alguns anos. Por volta das 21 horas, ele foi visto deixando o imóvel, segundo informações do site MS Todo Dia.

Rose estava morando em Bonito. A suspeita é de que a motivação do crime tenha sido o fato de ele não aceitar o retorno dela.

Sumiço



Vizinhas estranharam o fato de Rose não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete, como costumava fazer desde que chegou à cidade, há cerca de duas semanas.

Segundo o site, isso levou as mulheres a procurá-la em casa. Ao se aproximarem da porta, já se depararam com uma poça de sangue no chão. Antes da chegada da polícia, elas entraram no imóvel e encontraram Rose sem vida, praticamente decapitada.

De acordo com as vizinhas, ela mantinha um relacionamento antigo, mas conturbado com o suspeito, tendo inclusive registrado denúncia por violência doméstica contra ele.

Após a denúncia, a Polícia Militar de Costa Rica iniciou diligências na região para localizar Juliano, que trabalhava como chapeiro na cidade.

Com mais este caso, subiu para 17 o número de feminicídios no Estado neste ano. No ano passado, foram 19 registros nos primeiros seis meses.

Em Costa Rica, desde 2022, quando houve dois casos, o município não havia registrado mais crimes dessa natureza.

** Colaborou Neri Kaspary

Assine o Correio do Estado