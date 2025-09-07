Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Homem que executou desafeto e tentou matar policial é condenado a 24 anos

Acusado matou homem em via pública por vingança e atentou contra policial que passava pelo local no momento, em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

07/09/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Eriton Amaral de Souza foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, por executar Matheus Pompeu Dias e tentar matar um policial que passava pelo local no momento. O crime aconteceu em março de 2024 e o julgamento foi realizado na última quinta-feira (4), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Segundo consta na denúncia, no dia 21 de março de 2024, Eriton surpreendeu a vítima, que estava dentro de um carro, e efetuou vários tiros, no Jardim Montevideo, em frente a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul.

O assassinato teria sido motivado por vingança, devido a um suposto atentado da vítima em relação ao acusado. Ambos eram ex-presidiários e a desavença entre eles teria começado no período em que cumpriram pena.

No dia do crime, um policial à paisana passava pelo local no momento e abordou o acusado, que tentou fugir e foi perseguido. Durante a perseguição, o acusado atirou contra o policial, que não foi atingido.

No julgamento, o Ministério Público destacou os antecedentes criminais e a reincidência do réu como fatores a serem considerados na fixação da pena.

A defesa, por sua vez, sustentou teses de diminuição de pena por violenta emoção, legítima defesa putativa, exclusão de qualificadoras e absolvição em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo, alegando ausência de provas ou aplicação do princípio da consunção.  
 
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, confirmando a prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio simples, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. 

Ao fixar a pena, o juiz Carlos Alberto Garcete, que presidiu a sessão, aplicou o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, resultando na soma das penas.

Desta forma, o acusado foi condenado a 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.  

UFMS

Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove meses

O fechamento do restaurante na UFMS Campus Três Lagoas levou a comunidade estudantil a realizar manifestações e até enfrentar processos vindos da Universidade

07/09/2025 15h30

Compartilhar
Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove meses

Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove meses Divulgação/UFMS

Continue Lendo...

Depois de sete meses fechado, o Restaurante Universitário do Campus Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) volta a receber os alunos nesta segunda-feira (8). 

A reabertura do restaurante se deu após cinco meses de manifestações dos estudantes do campus, que desde o início do ano letivo estavam sem local para se alimentarem após o local ter sido fechado pela Polícia Federal. 

Gabriel de Oliveira, estudante de Direito da Universidade, disse ao Correio do Estado que essa é uma conquista dos estudantes com apoio de órgãos públicos. 

“Estendo meus agradecimentos ao Coletivo Paratodos, ao Levante Popular da Juventude, ao Centro Acadêmico de História e a todos ou outros pelo compromisso e pela luta incansável. Também quero deixar meus agradecimentos à ADUFMS, na pessoa da professora Kaelly e, de forma muito especial, ao mandato da deputada federal Camila Jara, representado pela Amanda Rocha, que desde o início não mediram esforços assim que souberam da ação movida pela UFMS, articularam para que a Defensoria Pública da União assumisse nossa defesa, garantindo a derrubada do interdito proibitório, a ampliação das bolsas alimentação e, por fim, a tão aguardada reabertura do RU”, agradeceu. 

Para Gabriel, a vitória é uma prova de que os estudantes podem se unir e conquistar grandes coisas. 

“Essa vitória é nossa, de todos que contribuíram na linha de frente e nos bastidores. Uma vitória coletiva que reafirma: quando nos unimos, resistimos e conquistamos”, celebrou. 

O restaurante conta, também, com uma novidade. Agora, também será oferecido café da manhã. Os valores por refeição no site da UFMS são: 

  • Estudante de graduação vulnerável: R$ 3,00;
  • Estudante de graduação não vulnerável: R$ 15,51;
  • Pós-graduando vulnerável: R$ 10,00;
  • Pós-graduando não vulnerável: R$ 15,51;
  • Servidor/Colaborador Terceirizado/Comunidade Externa: R$ 15,51
Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove mesesRU de Três Lagoas oferecerá café da manhã a partir de amanhã (8) 

O caso

O Restaurante havia sido fechado pela Polícia Federal após investigações apontarem que a empresa responsável estaria recebendo dinheiro em cima de alunos “fantasmas”. O contrato foi revogado, mas nenhuma licitação havia sido aberta até o início das aulas. 

Além disso, os alunos não estavam autorizados a utilizar o espaço do RU para se alimentarem, tendo que recorrer a outras alternativas, como bancos externos e até mesmo, o chão no sol quente. 

No dia 24 de fevereiro, a administração da UFMS lançou um edital para selecionar o valor de auxílio emergencial aos estudantes que fazem uso do restaurante no valor de R$300, enquanto o mesmo estivesse fechado, com apenas 160 vagas disponíveis. 

Os alunos entraram na justiça alegando que o número não correspondia à realidade. Ao todo, foram inscritos 510 alunos no edital, mas vários não haviam conseguido realizar a inscrição. 

Por essa razão, os alunos promoveram uma manifestação no mês de abril em prol de mais vagas no edital e um valor maior de auxílio. 

No entanto, antes da manifestação, a diretoria da Universidade juntamente com a diretoria de Assistência Estudantil convocou uma reunião com os acadêmicos para discutir os problemas. Na discussão, a administração comunicou que seriam disponibilizadas salas para que os alunos fizessem suas refeições.

Logo após a reunião, um novo edital foi publicado, aumentando para 354 o número de aprovados a receberem o auxílio emergencial alimentar. 

Mesmo assim, a manifestação estudantil aconteceu, o que levou a UFMS a entrar com uma ação contra os estudantes, com intimação a nomes específicos e multa diária de R$5 mil para cada manifestantes que adentrar e ocupar as instalações do restaurante, sendo categorizado como crime de desobediência, com a possibilidade de causar dano ao patrimônio e invasão ao “local do crime”, que contém provas de infrações administrativas e criminais aguardando a conclusão da investigação policial. 

Um dos estudantes afirmou ao Correio do Estado que o documento era um “um ato claro de intimidação ao corpo estudantil que só está tentando condições mínimas e resolução de um problema que não foi culpa dos alunos”, além de certificar que nenhum aluno teria nenhuma intenção de invadir o RU e não houve nenhuma tentativa.

A Defensoria Pública foi acionada através da Deputada Camila Jara, que derrubou a decisão da Universidade e ainda entrou com ação para que a UFMS aumentasse o número de vagas do auxílio emergencial e aumentasse o valor para R$660 mensais, além de garantir o fornecimento de alimentação aos grupos de maior vulnerabilidade enquanto o restaurante estivesse fechado. 


 

ASSISTA

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

Polícia utilizou spray de pimenta para afastar os manifestantes, momento em que deputados e vereadores petistas estavam na linha de frente do protesto

07/09/2025 14h44

Compartilhar
Momento que o spray de pimenta é utilizado pelos policiais no Grito dos Excluídos

Momento que o spray de pimenta é utilizado pelos policiais no Grito dos Excluídos Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Após o desfile cívico militar de 7 de setembro, é comum que manifestantes, seja de direita ou esquerda, se aglomerem para reinvidicar posicionamentos sobre a situação atual da cidade, Estado ou País. Desta vez, antes mesmo do Grito dos Excluídos se iniciar, uma confusão entre Polícia Militar e participantes marcou a manhã deste domingo (7), em Campo Grande.

Segurados por uma grade, os manifestantes tentavam passar para que o movimento começasse. No momento capturado em vídeo, é possível visualizar este imbróglio entre ambos os lados, quando, de repente, um dos policiais utiliza um spray de pimenta para conter e afastar um dos participantes. Assista:

 

 

Como é possível observar, vários políticos estavam na linha de frente e viram de perto a confusão acontecer, como Vander Loubet (PT), Zeca do PT, Pedro Kemp (PT), Tiago Botelho (PT), Luiza Ribeiro (PT) e Jean Ferreira (PT). Ao Correio do Estado, o vereador lamentou a atitude policial e afirmou ser uma estratégia do governador Eduardo Riedel para fugir dos protestos.

“O governador Eduardo Riedel mais uma vez utilizou sua polícia para reprimir com truculência um protesto pacífico, justamente para dar tempo de fugir e se esconder das demandas dos manifestantes. Estávamos na linha de frente do ato e presenciamos a desproporcionalidade com que a PM agiu, com o uso de spray de pimenta inclusive diretamente nos olhos de um manifestante, o que é proibido por lei”, disse o petista Jean Ferreira.

Em suas redes sociais, o deputado federal Vander Loubet também comentou sobre o ocorrido nesta manhã. “Tentaram nos barrar, mas somos resistentes e guerreiros! Juntos, estivemos lutando por um Brasil soberano e democrático”, disse.

Inclusive, nesta edição do Grito dos Excluídos, que teve como lema “Cuidar da casa comum e da democracia é luta de todos”, foram defendidas inúmeras pautas: reforma agrária; sem anistia para os envolvidos do 8 de janeiro; reforma administrativa; moradias dignas; fim da escala 6x1; taxação dos ricos; acesso ao gás de cozinha; e saída de Eduardo Riedel do governo de MS. Ao todo, 500 pessoas participaram da manifestação.

DESFILE

Data que marca a declaração de independência do Brasil, o 7 de setembro em Campo Grande não teve a presença da prefeita da Capital, porém, entre civis e militares, reuniu aproximadamente 15 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile, entre o público e os que desfilaram.

Diferente do desfile de 2024, que Adriane esteve presente apesar do calor intenso, como bem acompanhou o Correio do Estado, a prefeita de Campo Grande não viu a tradicional pira ser acessa neste ano.

Vale destacar que a ausência de Adriane foi notada entre os presentes, já que da multidão era possível ouvir cantos de "Prefeita cadê você, eu vim aqui só pra te ver" e "não existe liberdade com direito violado"

Já a população presente na Cidade Morena fez questão de prestigiar o desfile de 07 de setembro na Capital, como no caso de Susy Martins, que apesar de não ser de Campo Grande aproveitou a data para levar as filhas no evento que acontece na região central. 

Com a expectativa de reunir 15 mil pessoas neste domingo,  o desfile de 07 de setembro em Campo Grande foi aberto pela Associação cidadania e e educação profissional Cidade dos Meninos, seguida por: Filhos de Jó; Demolay; Banda E.E Neide Sueli Costa Vieira; Escola Estadual 26 de agosto; Escola Cívico Militar Marçal de Souza; Escola Cívico Militar Prof. Alberto Dias, entre outros. 

Esse desfile de 2025 reúne ainda: 

  • 1000 alunos do colégio militar
  • 39 viaturas do exército brasileiro 
  • 1.100 militares do exército 
  • 247 militares da PM
  • 40 viaturas da PM
  • 200 alunos da escola cívico militar

*Colaborou Naiara Camargo e Leo Ribeiro

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 10 horas

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 6 horas

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande
Caiu!

/ 1 dia

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande

4

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)
loteria

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)

5

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 2 dias

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?