Cidades

CAMPO GRANDE (MS)

Homem que roubou e esfaqueou artista plástico é indiciado pela Polícia Civil

PCMS pediu sua prisão preventiva, que está sob análise do Poder Judiciário

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/11/2025 - 09h50
Homem, que não teve a identidade divulgada, foi identificado e indiciado por roubo majorado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (25), após atacar, esfaquear e roubar um artista plástico, na quinta-feira (20), na Vila Neusa, em Campo Grande.

Ele confessou o crime e detalhou a dinâmica dos fatos, desde o roubo até o esfaqueamento. A PCMS pediu sua prisão preventiva, que está sob análise do Poder Judiciário.

Conforme apurado pela reportagem, o autor invadiu a residência do artista plástico na noite de quinta-feira (20), pulando o muro e forçando as portas dos fundos.

Em seguida, recolheu vários objetos pela casa e as colocou dentro de uma mochila. Em seguida, se apossou de uma faca de cozinha e desferiu vários golpes contra a vítima.

O artista plástico teve ferimentos no rosto e mãos, sendo que o tendão de uma das mãos foi cortado. Ele foi socorrido pelos vizinhos e está internado.

A vítima, mesmo hospitalizada, reconheceu formalmente o autor. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF).

O crime ocorreu na quinta-feira (20), mas a Polícia Civil só foi comunicada oficialmente na segunda-feira (24), quatro dias depois, o que inviabilizou a lavratura do flagrante, pois o prazo legal já havia expirado.

Mas, a DERF iniciou diligências, realizou levantamentos no local, ouviu testemunhas e intensificou as buscas pelo agressor.

As investigações continuam para apurar possível envolvimento do autor em outros crimes de roubo na região.

ROUBO MAJORADO

Roubo majorado é uma forma mais grave do crime de roubo prevista no Código Penal brasileiro. O roubo “comum” já é o ato de subtrair coisa móvel de alguém, mediante violência ou grave ameaça.

Ele se torna majorado quando ocorre com circunstâncias específicas que aumentam a pena, como uso de arma de fogo, arma branca, concurso de pessoas (quando há dois ou mais autores), se a vítima está em situação de transporte de valores, se a vítima é restrita de sua liberdade, se o roubo é praticado em veículo de transporte de carga ou se há emprego de explosivo. 

A pena base do roubo simples é de 4 a 10 anos de reclusão, mais multa. Com majorantes, a pena pode aumentar.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 2.567 pessoas foram vítimas de roubo, entre 1º de janeiro e 26 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 1.498 foram registrados em Campo Grande e 1.069 no interior.

Sejuv abre cursos gratuitos de qualificação em beleza e marketing digital

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

26/11/2025 11h15

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas Divulgação

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (26), para duas capacitações gratuitas que serão realizadas na próxima semana, entre os dias 1º e 5 de dezembro. As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas.

No período da manhã, a Sejuv oferta o curso de Manicure e Pedicure, com aulas das 7h30 às 11h, no prédio da pasta, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech. A formação tem foco totalmente prático e é indicada tanto para quem está começando quanto para quem deseja melhorar técnicas e ampliar a renda.

Já no período noturno, das 18h30 às 21h, será ministrado o curso de Google Ads Intermediário, que aborda estratégias de anúncios e ferramentas de marketing digital, área que segue aquecida e com grande demanda por profissionais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sejuv: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

Manicure e Pedicure

  • 1º a 5 de dezembro
  • 7h30 às 11h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Google Ads Intermediário

  • 1º a 5 de dezembro
  • 18h30 às 21h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

