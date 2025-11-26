Homem que roubou e esfaqueou artista plástico é indiciado pela Polícia Civil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi identificado e indiciado por roubo majorado pela Polícia Civil , nesta terça-feira (25), após atacar, esfaquear e roubar um artista plástico, na quinta-feira (20), na Vila Neusa, em Campo Grande.

Ele confessou o crime e detalhou a dinâmica dos fatos, desde o roubo até o esfaqueamento. A PCMS pediu sua prisão preventiva, que está sob análise do Poder Judiciário.

Conforme apurado pela reportagem, o autor invadiu a residência do artista plástico na noite de quinta-feira (20), pulando o muro e forçando as portas dos fundos.

Em seguida, recolheu vários objetos pela casa e as colocou dentro de uma mochila. Em seguida, se apossou de uma faca de cozinha e desferiu vários golpes contra a vítima.

O artista plástico teve ferimentos no rosto e mãos, sendo que o tendão de uma das mãos foi cortado. Ele foi socorrido pelos vizinhos e está internado.

A vítima, mesmo hospitalizada, reconheceu formalmente o autor. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF).

O crime ocorreu na quinta-feira (20), mas a Polícia Civil só foi comunicada oficialmente na segunda-feira (24), quatro dias depois, o que inviabilizou a lavratura do flagrante, pois o prazo legal já havia expirado.

Mas, a DERF iniciou diligências, realizou levantamentos no local, ouviu testemunhas e intensificou as buscas pelo agressor.

As investigações continuam para apurar possível envolvimento do autor em outros crimes de roubo na região.

ROUBO MAJORADO

Roubo majorado é uma forma mais grave do crime de roubo prevista no Código Penal brasileiro. O roubo “comum” já é o ato de subtrair coisa móvel de alguém, mediante violência ou grave ameaça.

Ele se torna majorado quando ocorre com circunstâncias específicas que aumentam a pena, como uso de arma de fogo, arma branca, concurso de pessoas (quando há dois ou mais autores), se a vítima está em situação de transporte de valores, se a vítima é restrita de sua liberdade, se o roubo é praticado em veículo de transporte de carga ou se há emprego de explosivo.

A pena base do roubo simples é de 4 a 10 anos de reclusão, mais multa. Com majorantes, a pena pode aumentar.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 2.567 pessoas foram vítimas de roubo, entre 1º de janeiro e 26 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 1.498 foram registrados em Campo Grande e 1.069 no interior.