Homem sofre 4 facadas após se esconder embaixo da cama da ex

Novo feriado

Terça-feira (24) será feriado e a segunda-feira (23) ponto facultativo, com isso, corumbaense terá 4 dias de folga

Dia de São João agora é feriado municipal em Corumbá (MS). A data será celebrada anualmente em 24 de junho.

Lei nº 2986 instituiu a data como feriado municipal, nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial de Corumbá (DioCorumbá) . A lei foi sancionada e assinada pelo prefeito Gabriel Alves de Oliveira. Portanto, a próxima terça-feira (24) será feriado e a segunda-feira (23) ponto facultativo.

Com isso, o corumbaense terá 4 dias seguidos de folga, de sábado (21) a terça-feira (24), retornando aos trabalhos na quarta-feira (25).

O ponto facultativo se aplica às repartições públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. Contudo, ficam mantidos os atendimentos e serviços essenciais, como unidades de pronto atendimento, pronto socorro, abrigos e segurança pública.

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

LEI Nº 2.986, DE 20 DE JUNHO DE 2025.

Dispõe sobre os Feriados Municipais de Corumbá - MS.

O PREFEITO DE CORUMBÁ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São declarados feriados municipais, em todo território de Corumbá, os seguintes dias de cada ano civil:

I - 02 de fevereiro (Consagrado a Nossa Senhora da Candelária, Padroeira de Corumbá);

II - Sexta-Feira da Paixão (Consagrado ao Martírio de Nosso Senhor Jesus Cristo,

Salvador da Humanidade);

III - Corpus Christi;

IV - 13 de junho (Comemorativo à Retomada de Corumbá, feito heroico de Antônio Maria Coelho no ano de 1.867);

V - 24 de junho (Comemorativo ao Dia de São João);

VI - 21 de setembro (Comemorativo à Fundação de Corumbá).

Parágrafo Único - As pessoas jurídicas de direito privado com sede no município de Corumbá /MS ficam autorizadas a funcionar regularmente nos feriados instituídos nessa Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei nº 2.533, de 29 de abril de 2016, a Lei nº 985, de 15 de outubro de 1987 e demais legislações em contrário.

SÃO JOÃO

São João Batista, mais conhecido como São João, é um personagem cristão famoso em todo o mundo. Ele foi profeta do cristianismo e é conhecido como o precursor de Jesus Cristo.

São João é uma celebração tradicionalmente associada ao nascimento de João Batista, comemorada em 24 de junho. Essa festividade, também conhecida como festa junina, são comemorações populares celebradas em todas as regiões do Brasil em junho, com danças, comidas típicas e brincadeiras.

No Brasil, várias cidades decretam feriado em 24 de junho, sendo Corumbá a primeira de Mato Grosso do Sul a incluir a data em seu calendário civil oficial.

De acordo com o Governo Federal, O Banho de São João é uma celebração religiosa e festiva que acontece na passagem do dia 23 para o dia 24 de junho nos municípios de Corumbá e Ladário no Mato Grosso do Sul.

Arraial do Banho de São João é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

O momento que distingue essa festa pantaneira ocorre quando uma série de procissões se dirige até o rio Paraguai e banha a imagem de São João nas águas do rio. Esse momento festivo de verter água sobre São João transformaria o rio Paraguai nas águas milagrosas do Rio Jordão, onde o santo teria sido batizado.

A relação com as águas do rio Paraguai é fundamental na cosmologia dessa celebração joanina, pois esse ritual religioso de devoção, júbilo e alegria coincide com o ciclo das águas e marca o início de um novo ciclo da natureza no Pantanal, com o aumento das áreas de pastagem e abundância de peixe.

Com o ritual do Banho, as águas do rio se tornariam a manifestação de algo que é divino, que, segundo devotos, é capaz de lavar os pecados, purificar e regenerar.

A atualização do ritual do banho do Santo é entendida como um recomeço cheio de esperanças e promessas, que dá sentido à vida e à identidade dos devotos. O Banho de São João é um momento de integração, que começa com os preparativos nas casas e tem seu ápice na festa pública que é o ato de dar banho no Santo, seguido de festas familiares ou comunitárias nas casas dos fiéis.

A aglomeração no Porto Geral, em Corumbá, e no Porto de Ladário, para assistir e participar dos rituais do banho, brincar com os cortejos, receber bênçãos e louvar São João, faz parte de uma celebração única e que contrasta com a devoção privada dos preparativos e das festas nas casas, tornando-se pública para a população e se configurando como uma importante ocasião para mesclar o caráter de devoção com a sociabilidade enquanto comunidade, sobretudo quando se considera que adeptos de diferentes religiosidades se reúnem em uma mesma festa.