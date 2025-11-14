Homem é preso após tentar atear fogo em mulher

Homem trai, arremessa objeto e tenta atear fogo em esposa, no município de Três Lagoas - Divulgação / Polícia Civil

Depois de dois dias de perseguição, Polícia Civil de Três Lagoas prendeu na última quinta-feira (13), um homem que tentou matar a esposa. A captura aconteceu na cidade a 327 quilômetros de Campo Grande, por uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).

Não identificado, o homem de 44 anos, teria tentado atear fogo na mulher.

De acordo com a apuração, a vítima descobriu uma traição e os dois iniciaram uma discussão. Para encerrar, o homem a chamou para dormir e após a mulher negar, ele arremessou um objeto contra ela.

Em seguida, o suspeito ainda jogou álcool na mulher com o objetivo de matá-la. A vítima conseguiu sair do ataque e jogar água no corpo para se livrar do álcool. O genro da mulher a ajudou a fugir do local e entrou em uma briga corporal contra o agressor.

O homem escapou da briga e fugiu do local. Ele então ligou para a vítima diversas vezes a ameaçando, afirmando que voltaria para matá-la.

Com a gravidade do caso, a Polícia Civil saiu pela cidade em busca de localizar o agressor, localizado após dois dias de perseguição, o homem foi preso em flagrante.

Diante das ameaças, para assegurar a proteção da vítima, o agressor está em prisão preventiva por tentativa de feminicídio.

