Homem viola medida protetiva e polícia descobre plantação com 121 pés de maconha em MS

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (6) após a Polícia Civil localizar uma "plantação de maconha" dentro de sua residência no Bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul, região nordeste do estado. A descoberta ocorreu após a ex-companheira denunciá-lo por ameaça e descumprimento de medida protetiva.
Segundo a ocorrência policial, a busca iniciou após ela relatar que continuava sendo intimidada pelo ex-companheiro, mesmo após decisão judicial que determinava o afastamento dele. Diante do risco de destruição de provas, os policiais se deslocaram até a casa do homem, localizada na Rua Gramado.
No imóvel, investigadores encontraram, em dois cômodos, um laboratório completo destinado ao cultivo de cannabis sativa. Ao menos 121 pés de maconha foram contabilizados, distribuídos em diferentes ambientes.
Segundo a Polícia Civil, a estrutura era típica de produção em escala. O espaço detinha estufas improvisadas, áreas climatizadas para cultivo da droga, lâmpadas de alta potência, temporizadores, ventiladores, exaustores, filtros de ar, fertilizantes e nutrientes específicos.
Também foram apreendidos termômetros, higrômetros e outros equipamentos utilizados para controle das condições de cultivo.
A perícia foi acionada e confirmou que a estrutura era voltada à produção de entorpecentes. Durante a ação, segundo a denúncia, o suspeito apresentou comportamento hostil, desobedeceu ordens legais e ofendeu verbalmente os policiais.
Ele também demonstrou nervosismo e tentou impedir a entrada da equipe em um dos quartos da residência, sendo contido pelos investigadores.
Conforme a Lei nº 11.343/06, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, que criminaliza o cultivo e preparo de substâncias entorpecentes sem autorização. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia e submetido a exame de corpo de delito, que não constatou lesões. O suspeito permanece à disposição da Justiça.
Medida protetiva
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher manteve um relacionamento com o suspeito ao longo de 2024, marcado por conflitos, ameaças e injúrias. A situação resultou em registro policial e na concessão de medidas protetivas judiciais.
Mesmo após a separação e a mudança da vítima para outro município, o homem voltou a procurá-la por meio de mensagens e encontros. No início de janeiro deste ano, ele teria enviado uma imagem de visualização única com arquivos de vídeo, insinuando que poderia divulgar gravações íntimas. Durante o relato à polícia, a vítima apresentou forte abalo emocional.