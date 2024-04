Hospital Cassems de Campo Grande destaca-se durante visita de equipe do Hospital das Forças Armadas

Gerson Oliveira/Arquivo Correio do Estado

Em um encontro marcante para a área da saúde, o Hospital Cassems de Campo Grande foi o anfitrião de uma visita especial nesta quarta-feira (24) por membros do Hospital das Forças Armadas (HFA), instituição vinculada ao Ministério da Defesa.

Esta visita faz parte de uma iniciativa do HFA em identificar e aprender com hospitais que se destacam em atendimento humanizado e gestão inovadora.

O comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, general de divisão Luiz Gonzaga Viana Filho, expressou seu entusiasmo com a visita, destacando a estrutura física avançada e a abordagem humanizada do Cassems como pontos de grande interesse.

"Estamos ansiosos para implementar práticas semelhantes em nossa instituição, baseando-nos no que vimos aqui hoje", comentou o general.

Ricardo Ayache, presidente do Cassems, destacou a importância deste intercâmbio para fortalecer a reputação do hospital como um modelo de excelência no cuidado à saúde.

"É extremamente gratificante ser reconhecido por uma instituição tão respeitada quanto o Hospital das Forças Armadas", afirmou Ayache.

Durante a visita, a comitiva do HFA teve a oportunidade de observar de perto diversas operações do hospital, incluindo o controle meticuloso de medicamentos.

O diretor-clínico do Cassems, Marcos Bonilha, reiterou o orgulho da equipe em servir como referência, ressaltando o compromisso contínuo com a qualidade do cuidado.

O evento também serviu para destacar o modelo de gestão participativa do hospital, que envolve ativamente os servidores públicos estaduais.

"A gestão eficaz é fundamental antes de qualquer investimento financeiro, e estamos convencidos de que o Cassems exemplifica isso brilhantemente", observou o tenente-coronel Júlio Cesar França, chefe da Farmácia Hospitalar.

Alessandro Depieri, gerente do Hospital Cassems, concluiu a visita reafirmando o compromisso da equipe em manter a excelência operacional. "Ser visto como um modelo para outros hospitais reforça que estamos no caminho certo", destacou Depieri.

Com essa interação, ambos os hospitais esperam fortalecer ainda mais suas capacidades de atendimento, visando sempre o melhor para seus beneficiários e para a saúde pública nacional.