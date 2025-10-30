Hospital do Câncer oferece exames gratuitos para homens de 45 a 75 anos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) irá ofertar exames gratuitos para homens com idade entre 45 e 75 anos.

O atendimento será realizado a partir do dia 4 de novembro. O hospital fará exames gratuitos de PSA (sangue), e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

Serão distribuídas 100 senhas a partir das 5h da manhã, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1053, Centro.

Os interessados em realizar os exames precisam estar atentos ao preparatório, que envolve o seguinte:

Jejum de 4 horas;

Não ter relações sexuais por 72 horas (3 dias);

Evitar atividades como andar de bicicleta, moto ou cavalo (montaria).

Crédito: Ascom / HCAA

Importância do exame

O diretor técnico e urologista do hospital, Dr. Marcelo Vilela Brandão, pede que os homens estejam atentos ao hábito do cuidado regular com a saúde.

“O exame de PSA é o primeiro passo, um start, para que o homem comece a fazer seus exames periódicos, assim como as mulheres fazem seus check-ups ginecológicos. O PSA é importante, mas não é o único. Mesmo quando o resultado do PSA está normal, o toque retal é necessário, pois ele permite detectar alterações que o exame de sangue pode não mostrar. Além disso, existem outros exames complementares que ajudam no diagnóstico precoce não só de câncer, mas também de outras doenças. O importante é quebrar tabus e entender que prevenir é o melhor caminho. O Novembro Azul é uma grande oportunidade e um alerta para isso”, explica o médico.

Onde retirar o resultado

Os munícipes que realizarem os exames poderão retirar o resultado em até 7 dias, em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). A facilidade na retirada ocorre devido à parceria entre o hospital e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Na UBS, o exame passará por análise e, caso haja suspeita, o paciente será encaminhado para investigação e tratamento por meio do Sistema de Regulação (Sisreg) da Sesau.

Entenda a doença

A próstata é uma pequena glândula do sistema reprodutor masculino, localizada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela produz o líquido seminal, que auxilia no transporte e nutrição dos espermatozoides.

O câncer de próstata ocorre quando as células dessa glândula passam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor.

Fatores de risco

Histórico familiar (pai ou irmão com diagnóstico antes dos 60 anos);

Homens negros (maior incidência e mortalidade);

Obesidade;

Exposição ocupacional a substâncias químicas como aminas aromáticas, arsênio, derivados de petróleo e fuligem.

(Fonte: INCA)

Sintomas

Nos estágios iniciais, o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas.

Sinais de alerta incluem:

Dor ou ardor ao urinar;

Dificuldade para iniciar ou manter o fluxo urinário;

Micção frequente, especialmente à noite;

Disfunção erétil;

Presença de sangue na urina ou no sêmen;

Dores ósseas (costas, quadris ou coxas), nos casos mais avançados.

Outras doenças benignas da próstata, como a hiperplasia prostática, podem causar sintomas semelhantes. Somente o médico pode realizar o diagnóstico correto.

Exames preventivos

PSA (Antígeno Prostático Específico): exame de sangue simples que mede a substância produzida pela próstata. Valores acima de 4 ng/ml exigem investigação médica.

Toque retal: exame rápido e seguro que permite avaliar o tamanho e a consistência da glândula.

Ultrassonografia: exame de imagem usado para identificar alterações no tamanho e na estrutura da próstata.

Tratamento

Confirmado o diagnóstico, o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia ou tratamento hormonal, de acordo com o estágio da doença e as condições clínicas do paciente. A escolha é feita de forma individualizada, após discussão entre médico e paciente.

Cerimônia de abertura

A cerimônia oficial de abertura será realizada no dia 3 de novembro, às 9h, no Ambulatório do HCAA, com a presença de autoridades, profissionais de saúde, colaboradores e convidados.

A presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles, destacou o pioneirismo da instituição na realização da campanha.

“O HCAA foi o precursor do Novembro Azul em Mato Grosso do Sul. Já são dez anos de campanhas ininterruptas, com mais de 20 mil exames realizados nessa década. O resultado mais importante são as vidas salvas graças ao diagnóstico precoce e ao acesso rápido ao tratamento. Nosso compromisso é continuar ampliando esse cuidado e estimulando os homens a vencerem o preconceito e cuidarem da própria saúde”, afirma Sueli Lopes Telles.

Em Campo Grande, o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) realiza a campanha em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande / Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em uma das maiores ações preventivas do Estado.

A OCB/MS e o Sicredi também apoiam o evento, com a doação de camisetas alusivas à campanha para os funcionários do hospital.



