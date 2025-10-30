Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Novembro Azul

Hospital do Câncer oferece exames gratuitos para homens de 45 a 75 anos

Campanha Novembro Azul inicia no dia 4 de novembro e é voltada para a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata

Laura Brasil

30/10/2025 - 15h44
Durante o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) irá ofertar exames gratuitos para homens com idade entre 45 e 75 anos.

O atendimento será realizado a partir do dia 4 de novembro. O hospital fará exames gratuitos de PSA (sangue), e o atendimento ocorrerá por ordem de chegada.

Serão distribuídas 100 senhas a partir das 5h da manhã, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, localizado na Rua Marechal Rondon, nº 1053, Centro.

Os interessados em realizar os exames precisam estar atentos ao preparatório, que envolve o seguinte:

  • Jejum de 4 horas;
  • Não ter relações sexuais por 72 horas (3 dias);
  • Evitar atividades como andar de bicicleta, moto ou cavalo (montaria).
Crédito: Ascom / HCAA

Importância do exame

O diretor técnico e urologista do hospital, Dr. Marcelo Vilela Brandão, pede que os homens estejam atentos ao hábito do cuidado regular com a saúde.

“O exame de PSA é o primeiro passo, um start, para que o homem comece a fazer seus exames periódicos, assim como as mulheres fazem seus check-ups ginecológicos. O PSA é importante, mas não é o único. Mesmo quando o resultado do PSA está normal, o toque retal é necessário, pois ele permite detectar alterações que o exame de sangue pode não mostrar. Além disso, existem outros exames complementares que ajudam no diagnóstico precoce não só de câncer, mas também de outras doenças. O importante é quebrar tabus e entender que prevenir é o melhor caminho. O Novembro Azul é uma grande oportunidade e um alerta para isso”, explica o médico.

Onde retirar o resultado

Os munícipes que realizarem os exames poderão retirar o resultado em até 7 dias, em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS). A facilidade na retirada ocorre devido à parceria entre o hospital e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Na UBS, o exame passará por análise e, caso haja suspeita, o paciente será encaminhado para investigação e tratamento por meio do Sistema de Regulação (Sisreg) da Sesau.

Entenda a doença

A próstata é uma pequena glândula do sistema reprodutor masculino, localizada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Ela produz o líquido seminal, que auxilia no transporte e nutrição dos espermatozoides.
O câncer de próstata ocorre quando as células dessa glândula passam a se multiplicar de forma descontrolada, formando um tumor.

Fatores de risco

  • Histórico familiar (pai ou irmão com diagnóstico antes dos 60 anos);
  • Homens negros (maior incidência e mortalidade);
  • Obesidade;

Exposição ocupacional a substâncias químicas como aminas aromáticas, arsênio, derivados de petróleo e fuligem.
(Fonte: INCA)

Sintomas

Nos estágios iniciais, o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas.

Sinais de alerta incluem:

  • Dor ou ardor ao urinar;
  • Dificuldade para iniciar ou manter o fluxo urinário;
  • Micção frequente, especialmente à noite;
  • Disfunção erétil;
  • Presença de sangue na urina ou no sêmen;
  • Dores ósseas (costas, quadris ou coxas), nos casos mais avançados.
  • Outras doenças benignas da próstata, como a hiperplasia prostática, podem causar sintomas semelhantes. Somente o médico pode realizar o diagnóstico correto.

Exames preventivos

  • PSA (Antígeno Prostático Específico): exame de sangue simples que mede a substância produzida pela próstata. Valores acima de 4 ng/ml exigem investigação médica.
  • Toque retal: exame rápido e seguro que permite avaliar o tamanho e a consistência da glândula.
  • Ultrassonografia: exame de imagem usado para identificar alterações no tamanho e na estrutura da próstata.

Tratamento

Confirmado o diagnóstico, o tratamento pode incluir cirurgia, radioterapia ou tratamento hormonal, de acordo com o estágio da doença e as condições clínicas do paciente. A escolha é feita de forma individualizada, após discussão entre médico e paciente.

Cerimônia de abertura

A cerimônia oficial de abertura será realizada no dia 3 de novembro, às 9h, no Ambulatório do HCAA, com a presença de autoridades, profissionais de saúde, colaboradores e convidados.

A presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles, destacou o pioneirismo da instituição na realização da campanha.

“O HCAA foi o precursor do Novembro Azul em Mato Grosso do Sul. Já são dez anos de campanhas ininterruptas, com mais de 20 mil exames realizados nessa década. O resultado mais importante são as vidas salvas graças ao diagnóstico precoce e ao acesso rápido ao tratamento. Nosso compromisso é continuar ampliando esse cuidado e estimulando os homens a vencerem o preconceito e cuidarem da própria saúde”, afirma Sueli Lopes Telles.

Em Campo Grande, o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão (HCAA) realiza a campanha em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande / Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES), em uma das maiores ações preventivas do Estado.

A OCB/MS e o Sicredi também apoiam o evento, com a doação de camisetas alusivas à campanha para os funcionários do hospital.
 

roubo de papel

Servidor público é preso por desvio público e venda de papel A4 no interior de MS

A Polícia Civil apreendeu 16 caixas de papel A4, compradas pela Prefeitura de Corumbá e avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil

30/10/2025 17h35

Os papéis estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade

Os papéis estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade Divulgação / Polícia Civil

A 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá realizou na manhã desta quinta-feira (30), uma ação que resultou na prisão em flagrante de três pessoas, entre elas um servidor público municipal, e na apreensão de 16 caixas de papel A4, avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura de Corumbá.

A ação foi conduzida pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DP, após a identificação de que materiais de uso exclusivo do Poder Público estavam sendo ilegalmente comercializados em redes sociais e estabelecimentos comerciais da cidade. 

Durante as diligências, os investigadores constataram indícios de desvio de bens públicos e de receptação qualificada, com envolvimento de particulares e servidor público municipal.

Os materiais foram localizados e imediatamente apreendidos, sendo restituídos ao Município após avaliação e perícia.

Os presos foram autuados em flagrante por crimes previstos no Código Penal, e as investigações prosseguem para aprofundar a origem e a dimensão do esquema.

Cidades

Ação no Centro Pop reprime tráfico "formiguinha" em Campo Grande

Com intenso aparato, em parceria, agentes das forças de segurança, apreenderam pequenas porções de entorpecentes e duas pessoas foram conduzidas à delegacia

30/10/2025 17h22

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

A operação realizada nas imediações do Centro Pop, com um efetivo fortemente armado, ocorreu na manhã desta quinta-feira (30) e teve como objetivo combater o chamado tráfico “formiguinha”. A mobilização contou com agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Durante coletiva, o delegado da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Hoffman D'Ávila, explicou que a ação foi deflagrada após diversas denúncias de moradores do entorno sobre o tráfico de drogas.

Ao apresentar a operação conjunta entre a Denar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o delegado destacou que, embora a ação tenha resultado na apreensão de pequena quantidade de drogas, novas intervenções devem ocorrer.

Segundo ele, há denúncias de assédio, tráfico doméstico e insegurança dos munícipes em transitar pela região. Diante disso, foi realizada uma campana policial, durante a qual foi verificada a presença de “infiltrados” entre pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Existem pessoas infiltradas que promovem o tráfico doméstico e o tráfico formiguinha, inclusive desvirtuando a finalidade do Centro Pop, que é acolher a pessoa e dar um norte à vida dela”, explicou o delegado.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Resultado da operação

Após identificarem indivíduos realizando o tráfico formiguinha, que consiste, segundo D'Ávila, em repassar pequenas quantidades de substâncias ilícitas, os agentes realizaram um “pente-fino”.

A apreensão, conforme registrado em imagens, inclui pequenos papelotes, cuja quantidade não foi precisada, além de armas brancas, duas facas, um canivete, uma chave de fenda, e duas latas de spray de tinta.

“São pequenas porções que eles escondem em árvores, nas calçadas, nos bueiros, e isso acaba alimentando o ócio e fomentando delitos contra o patrimônio”, pontuou o delegado.

Outro ponto levantado é que os usuários estendem lonas, fazem churrascos, ingerem bebidas alcoólicas e entorpecentes, causando algazarra. Hoffman frisou que se trata de uma questão de segurança pública.

No momento da abordagem, havia cerca de 30 pessoas na rua, que, segundo o delegado, tiveram seus direitos constitucionais respeitados.

“Foi feita uma checagem para verificar se alguma daquelas pessoas possuía mandado de prisão em aberto. Com um imigrante venezuelano, que disse ser usuário, foi encontrada uma porção de maconha. Outra pessoa, com tornozeleira eletrônica e passagem por tráfico, roubo e outros delitos, não conseguiu comprovar a origem do dinheiro e foi encaminhada à delegacia, mas não presa.”

Com a anuência da coordenadora do Centro Pop, que autorizou a entrada dos agentes, a equipe ingressou na unidade.

“Ela franqueou nossa entrada, nos acompanhou, conversei com as pessoas que estão se submetendo a atendimento. Fizemos a checagem e não verificamos ninguém com mandado de prisão em aberto.”

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Legitimidade da ação

Sobre o questionamento da Defensoria Pública quanto à legitimidade da ação, o delegado afirmou que, ainda que a porção de droga seja pequena, o policial pode realizar a prisão.

“Se a pessoa está na rua portando qualquer quantidade de entorpecente, mesmo que essa conduta se amolde à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera até 60 gramas, essa presunção de que ela é usuária é relativa. O agente de segurança tem o dever de efetuar o flagrante e conduzir essa pessoa até a autoridade policial.”

Segundo ele, cabe ao delegado, com base em fundamentação jurídica, determinar se a conduta configura tráfico de drogas.
 

