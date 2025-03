Hospital Regional abre processo seletivo para médicos pediatras - Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (25), no Diário Oficial, o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos pediatras e intensivistas que atuarão no Hospital Regional.

As inscrições tiveram início na segunda-feira (24) e seguem até o dia 7 de abril. No total, são 23 vagas, divididas entre pediatras e médicos com especialidade em terapia intensiva.

A remuneração, considerando o vencimento base e o adicional de função, ultrapassa R$ 6 mil.

Para médico pediatra, são 17 vagas, com plantão de 12 horas. Para médico intensivista, há 6 vagas, também com plantão de 12 horas. O concurso terá reserva de vagas para candidatos autodeclarados negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Requisitos

Médico Pediatra

Diploma de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Residência médica em Pediatria.

Registro no Conselho de Fiscalização Profissional.

Médico Intensivista Pediátrico

Diploma de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Residência médica em Terapia Intensiva Pediátrica.

Experiência mínima de 2 (dois) anos em Terapia Intensiva Pediátrica.

Registro no Conselho de Fiscalização Profissional.

Os interessados devem fazer a inscrição online no site do eConcursoMS, por meio do link: https://www.econcursoms.ms.gov.br/.

A convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas, para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação, será divulgada no dia 15 de maio.

Informações sobre as etapas do processo seletivo e outros procedimentos serão publicadas por meio de editais próprios.

Os candidatos podem consultar o Diário Oficial Eletrônico no endereço: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe ou acessá-lo pelo site www.econcursoms.ms.gov.br.

Confira o Edital



