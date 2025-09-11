Hospital Universitário promove mutirão de consultas e exames em MS

Alinhados

Há dois anos, apresentador apoiou publicamente Capitão Contar na disputa pela governadoria

Ex-garoto-propaganda de Contar, o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, declarou apoio ao governador Eduardo Riedel (PSDB) durante o lançamento do programa Assomasul Gov MS 4.0, realizado no auditório da Assomasul, em Campo Grande, nesta quinta-feira (11).

Conhecido por sua atuação como de Capitão Contar (PRTB) nas eleições de 2022, Ratinho aproveitou o momento para pedir desculpas publicamente a Riedel e selar uma nova aliança política.

“Riedel, me desculpa. Na última eleição trabalhei pra outro candidato, da próxima vez eu estou com você”, afirmou Ratinho, de forma espontânea, arrancando aplausos do público presente, composto por prefeitos, autoridades e servidores municipais de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel respondeu com cortesia e destacou os laços institucionais entre Paraná e Mato Grosso do Sul:

“Obrigado por sua presença, Ratinho. Não vamos falar de política, mas muito obrigado pelo apoio. Sou admirador do trabalho do seu filho, pela espontaneidade, capacidade e pelo que fez no Paraná. Fizemos MSDay em São Paulo e apenas um estado, o Paraná. O modelo Paraná funciona para o Mato Grosso do Sul e a gente troca muita informação sobre como conduzir as coisas de maneira geral.”, disse o governador.

Ratinho ainda abordou rumores sobre possíveis candidaturas de seu filho, o deputado federal Ratinho Júnior (PSD-PR), hoje governador do Paraná:

“Algumas pessoas começam a me perguntar se é política, não vim aqui fazer campanha pro meu filho. Pergunto pra ele se vai ser candidato de alguma coisa, ele diz que não sabe.”

Riedel também enalteceu a relevância do programa Assomasul Gov MS 4.0 e a participação dos municípios na transformação social:

“Nada mais justo do que a gente levar pros servidores a capacidade de aprender e melhorar a sociedade como um todo. Muito feliz de contribuir com esse processo na parceria com os municípios, para que mesmo nos momentos difíceis a gente consiga entregar o que a sociedade espera da gente.”

Encerrando sua fala, Riedel elogiou o papel de Ratinho como embaixador informal do estado:

“Te agradeço, Ratinho, por divulgar o Pantanal mundo afora e vir aqui apoiar uma causa que é de todos nós. E aqui eu entendo o convite da Alems para que o senhor se torne cidadão sul-mato-grossense”, falou.

O discurso veio acompanhada de um discurso emocional sobre o carinho do apresentador pelo estado e seu recente envolvimento com a causa do autismo, uma das frentes do novo programa lançado.

“Eu sou um apaixonado por MS. Estado que todo mundo deveria conhecer, muita gente conhece a Disney e não conhece o Pantanal. Toda vez que venho aqui, falo que vou morar pra cá”, disse Ratinho, visivelmente empolgado.

Outro lado

Há dois anos, apoiador de Capitão Contar (PRTB) na disputa pelo governo do Estado, o apresentador Ratinho não se pronunciou sobre Eduardo Riedel, adversário do então deputado estadual na corrida pelo Executivo de MS.

“Eu não conheço o Riedel, não o conheço pessoalmente, não sei do que acontece entre eles [Ratinho Júnior e Riedel]”, afirmou Ratinho, na ocasião.

O apresentador disse ao Correio do Estado que não poderia falar mal nem bem de Riedel, porque não o conhecia. “Só acho que o Riedel, que me parece que é secretário, será uma continuidade do que está aí”, complementou à época.

O evento

O encontro marcou o lançamento do programa Assomasul Gov MS 4.0, uma iniciativa conjunta entre a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED).

O programa oferecerá pós-graduação gratuita para servidores municipais, com foco em quatro eixos temáticos: autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer, e licitações e contratos, conforme a nova Lei nº 14.133/2021.

Com um investimento de R$ 6,5 milhões, a iniciativa atenderá todos os 79 municípios do estado, incluindo cidades como Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Bonito e Dourados.

Ratinho, convidado especial do evento, reforçou a importância do programa:

“A causa do autismo tem me chamado atenção. Cheguei à conclusão que cuidar do autismo não é só ajudar as pessoas, é captar gênios.”, disse o apresentador.

Ele também comentou sua trajetória na TV e como se sentiu chamado a usar sua visibilidade para contribuir com causas sociais.

Terça-feira faz 27 anos que estou no SBT, faz 27 anos que estou em segundo lugar de audiência no país, e eu falei que teria que ajudar de alguma forma. E abracei a causa.”.

O lançamento contou ainda com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), prefeitos de diversas regiões e representantes da educação e saúde pública.

