Hospital Universitário promove mutirão de consultas e exames em MS

Acompanhando ação nacional, o Hospital Universitário realiza neste sábado (13) o mutirão “Agora Tem Especialistas”, campanha do Ministério da Saúde, nas unidades de Dourados e Campo Grande.
Os hospitais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferecem atendimento a partir das 8h. A iniciativa busca reduzir as filas e ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), como parte do “Dia E – Ebserh em Ação”.
No Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), serão atendidos mais de 320 pacientes que estão na fila aguardando procedimentos na unidade. Entre eles:
32 cirurgias
- 10 de laqueadura tubária
- 2 para correção de hipospádia
- 2 de prótese de joelho
- 2 de correção do manguito rotador (ombro)
- 16 oftalmológicas
186 exames
- 20 espirometrias
- 60 tomografias
- 60 ultrassonografias
- 30 ecocardiogramas
- 16 biópsias de próstata
102 consultas
- 32 de endocrinologia adulto
- 70 de ortopedia pediátrica
Hospital Universitário UFGD
O mutirão no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) também começa às 8h, com mais de 250 procedimentos para pacientes regulados na unidade. Serão realizados:
30 cirurgias
- 2 histerectomias
- 5 laqueaduras
- 15 urológicas
- 8 oftalmológicas
43 exames
- 7 endoscopias
- 3 colonoscopias
- 10 ultrassonografias de articulação
- 15 ultrassonografias obstétricas
- 8 ecocardiogramas
150 consultas
- 40 de pré-transplante em gastroenterologia
- 40 cardiológicas
- 70 oftalmológicas
- 35 procedimentos gerais
- 5 colocações de DIU Mirena
- 10 colocações de DIU de cobre
- 5 biópsias de próstata
- 15 coletas de Papanicolau
Ação anterior
No último mutirão de atendimento médico, em 7 de julho, a Rede Ebserh realizou 12.464 procedimentos em todo o país, incluindo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias.
Para atender à demanda, participaram mais de 2 mil médicos, professores, residentes, estudantes de graduação e outros trabalhadores da saúde.
Entre os procedimentos ofertados naquela ação, constavam cirurgias de média e alta complexidade, consultas especializadas e exames de imagem, como radiologia convencional, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia e biópsias.
As especialidades oferecidas foram oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher, conforme as demandas de cada localidade.