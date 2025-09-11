Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Hospital Universitário promove mutirão de consultas e exames em MS

Na ação, que será neste sábado (13), serão atendidos mais de 300 pacientes e oferecidos 250 exames nas unidades de Dourados e Campo Grande

Laura Brasil

11/09/2025 - 13h53
Acompanhando ação nacional, o Hospital Universitário realiza neste sábado (13) o mutirão “Agora Tem Especialistas”, campanha do Ministério da Saúde, nas unidades de Dourados e Campo Grande.

Os hospitais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferecem atendimento a partir das 8h. A iniciativa busca reduzir as filas e ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), como parte do “Dia E – Ebserh em Ação”.

No Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), serão atendidos mais de 320 pacientes que estão na fila aguardando procedimentos na unidade. Entre eles:

32 cirurgias

  • 10 de laqueadura tubária
  • 2 para correção de hipospádia
  • 2 de prótese de joelho
  • 2 de correção do manguito rotador (ombro)
  • 16 oftalmológicas

186 exames

  • 20 espirometrias
  • 60 tomografias
  • 60 ultrassonografias
  • 30 ecocardiogramas
  • 16 biópsias de próstata

102 consultas

  • 32 de endocrinologia adulto
  • 70 de ortopedia pediátrica

Hospital Universitário UFGD

O mutirão no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) também começa às 8h, com mais de 250 procedimentos para pacientes regulados na unidade. Serão realizados:

30 cirurgias

  • 2 histerectomias
  • 5 laqueaduras
  • 15 urológicas
  • 8 oftalmológicas

43 exames

  • 7 endoscopias
  • 3 colonoscopias
  • 10 ultrassonografias de articulação
  • 15 ultrassonografias obstétricas
  • 8 ecocardiogramas

150 consultas

  • 40 de pré-transplante em gastroenterologia
  • 40 cardiológicas
  • 70 oftalmológicas
  • 35 procedimentos gerais
  • 5 colocações de DIU Mirena
  • 10 colocações de DIU de cobre
  • 5 biópsias de próstata
  • 15 coletas de Papanicolau

Ação anterior

No último mutirão de atendimento médico, em 7 de julho, a Rede Ebserh realizou 12.464 procedimentos em todo o país, incluindo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias.

Para atender à demanda, participaram mais de 2 mil médicos, professores, residentes, estudantes de graduação e outros trabalhadores da saúde.

Entre os procedimentos ofertados naquela ação, constavam cirurgias de média e alta complexidade, consultas especializadas e exames de imagem, como radiologia convencional, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia e biópsias.

As especialidades oferecidas foram oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher, conforme as demandas de cada localidade.

Alinhados

Ex-garoto-propaganda de Contar, Ratinho pede desculpa e anuncia apoio a Riedel

Há dois anos, apresentador apoiou publicamente Capitão Contar na disputa pela governadoria

11/09/2025 12h50

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Ex-garoto-propaganda de Contar, o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, declarou apoio ao governador Eduardo Riedel (PSDB) durante o lançamento do programa Assomasul Gov MS 4.0, realizado no auditório da Assomasul, em Campo Grande, nesta quinta-feira (11).

Conhecido por sua atuação como de Capitão Contar (PRTB) nas eleições de 2022, Ratinho aproveitou o momento para pedir desculpas publicamente a Riedel e selar uma nova aliança política.

“Riedel, me desculpa. Na última eleição trabalhei pra outro candidato, da próxima vez eu estou com você”, afirmou Ratinho, de forma espontânea, arrancando aplausos do público presente, composto por prefeitos, autoridades e servidores municipais de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel respondeu com cortesia e destacou os laços institucionais entre Paraná e Mato Grosso do Sul:

“Obrigado por sua presença, Ratinho. Não vamos falar de política, mas muito obrigado pelo apoio. Sou admirador do trabalho do seu filho, pela espontaneidade, capacidade e pelo que fez no Paraná. Fizemos MSDay em São Paulo e apenas um estado, o Paraná. O modelo Paraná funciona para o Mato Grosso do Sul e a gente troca muita informação sobre como conduzir as coisas de maneira geral.”, disse o governador.

Ratinho ainda abordou rumores sobre possíveis candidaturas de seu filho, o deputado federal Ratinho Júnior (PSD-PR), hoje governador do Paraná:

“Algumas pessoas começam a me perguntar se é política, não vim aqui fazer campanha pro meu filho. Pergunto pra ele se vai ser candidato de alguma coisa, ele diz que não sabe.”

Riedel também enalteceu a relevância do programa Assomasul Gov MS 4.0 e a participação dos municípios na transformação social:

“Nada mais justo do que a gente levar pros servidores a capacidade de aprender e melhorar a sociedade como um todo. Muito feliz de contribuir com esse processo na parceria com os municípios, para que mesmo nos momentos difíceis a gente consiga entregar o que a sociedade espera da gente.”

Encerrando sua fala, Riedel elogiou o papel de Ratinho como embaixador informal do estado:

“Te agradeço, Ratinho, por divulgar o Pantanal mundo afora e vir aqui apoiar uma causa que é de todos nós. E aqui eu entendo o convite da Alems para que o senhor se torne cidadão sul-mato-grossense”, falou. 

O discurso veio acompanhada de um discurso emocional sobre o carinho do apresentador pelo estado e seu recente envolvimento com a causa do autismo, uma das frentes do novo programa lançado.

“Eu sou um apaixonado por MS. Estado que todo mundo deveria conhecer, muita gente conhece a Disney e não conhece o Pantanal. Toda vez que venho aqui, falo que vou morar pra cá”, disse Ratinho, visivelmente empolgado.

Outro lado

Há dois anos, apoiador de Capitão Contar (PRTB) na disputa pelo governo do Estado, o apresentador Ratinho não se pronunciou sobre Eduardo Riedel, adversário do então deputado estadual na corrida pelo Executivo de MS.

“Eu não conheço o Riedel, não o conheço pessoalmente, não sei do que acontece entre eles [Ratinho Júnior e Riedel]”, afirmou Ratinho, na ocasião.

O apresentador disse ao Correio do Estado que não poderia falar mal nem bem de Riedel, porque não o conhecia. “Só acho que o Riedel, que me parece que é secretário, será uma continuidade do que está aí”, complementou à época. 

O evento

O encontro marcou o lançamento do programa Assomasul Gov MS 4.0, uma iniciativa conjunta entre a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED).

O programa oferecerá pós-graduação gratuita para servidores municipais, com foco em quatro eixos temáticos: autismo, alfabetização e letramento, gestão do esporte e lazer, e licitações e contratos, conforme a nova Lei nº 14.133/2021.

Com um investimento de R$ 6,5 milhões, a iniciativa atenderá todos os 79 municípios do estado, incluindo cidades como Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Bonito e Dourados.

Ratinho, convidado especial do evento, reforçou a importância do programa:

“A causa do autismo tem me chamado atenção. Cheguei à conclusão que cuidar do autismo não é só ajudar as pessoas, é captar gênios.”, disse o apresentador. 

Ele também comentou sua trajetória na TV e como se sentiu chamado a usar sua visibilidade para contribuir com causas sociais.

Terça-feira faz 27 anos que estou no SBT, faz 27 anos que estou em segundo lugar de audiência no país, e eu falei que teria que ajudar de alguma forma. E abracei a causa.”. 

O lançamento contou ainda com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), prefeitos de diversas regiões e representantes da educação e saúde pública.

campo grande

Uniforme escolar da Semed piora e fica até 83% mais caro em dois anos

Edital pubicado nesta quinta-feira (11) revela que a prefeitura está disposta a pagar R$ 120,00 por jaqueta. Em 2023, valor máximo foi de R$ 65,39. Inflação do período é de 10%

11/09/2025 12h43

Prefeitura de Campo Grande prevê até R$ 47,6 milhões em uniformes escolares para o próximo ano nas 105 escolas

Prefeitura de Campo Grande prevê até R$ 47,6 milhões em uniformes escolares para o próximo ano nas 105 escolas

Uniformes que a prefeitura de Campo Grande pretende comprar para serem distribuídos no próximo ano nas 105 escolas da Reme estão até 83% mais caros que no pregão eletrônico anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas custavam, no máximo, R$ 65,39. Agora, além de serem confecciondas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00

Outro item pelo qual a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está dispota a pagar aumento significativo são as meias  Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital divulgado nesta quinta-feira (11), a administração municipal está disposta a pagar até R$ 14,40. 

A ata de registro de preços realizada no final de 2023, no valor total de R$ 60,77 milhões, também foi utilizada para aquisição da maior parte dos uniformes distribuídos ao longo de 2025. E, por conta disso, as meias distribuídas no começo deste ano, também foram adquiridas por exatos nove reais. 

Os editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75.

Para 2026, ano em que a prefeitura está disposta a investir R$ 47,66 milhões na compra de uniformes, a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares. 

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023 a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades. 

Agora, conforme o edital publicado nesta quinta-feira, estão sendo reservadas 165,2 mil bermundas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma. 

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros intens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%. 

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74. 

MAIS FRACAS E CARAS

O edital divulgado nesta quinta-feira também destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição de jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades, sendo que em junho deste ano havia 111,2 mil estudantes matriculados na rede municipal, incluindo os centros de educação infantil, que inclui crianças de seis meses a cinco anos que, em sua maioria, ainda não recebem uniformes. 

No edital passado, o valor máximo para as jaquetas foi estipulado em R$ 65,39 o casaco. Agora, a prefeitura está disposta a desembolsar até R$ 120,00, o que significa aumento de 83% na comparação com a licitação anterior. Neste caso, porém, o material utilizado não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.  

Porém, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço. 

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google. 


 

