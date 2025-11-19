IBGE abre processos seletivos com mais de 200 vagas em MS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta quarta-feira (19) a abertura de dois processos seletivos para as funções de Agente de Pesquisa e Mapeamento (APM) e de Supervisor de Coleta e Qualidade (SQC) em 11 municípios de Mato Grosso do Sul.
No total, estão sendo oferecidas 242 vagas, sendo 212 para Agente (APM), onde o candidato precisa ter nível médio completo; e 30 vagas para Supervisor de Coleta (SCQ), onde o candidato também necessita do ensino médio completo mas precisa possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B, no mínimo.
Também há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas (PPP), pessoas com deficiência (PcD), pessoas indígenas (PI) e pessoas quilombolas (PQ).
Os candidatos terão de hoje (19) até o dia 11 de dezembro para se inscreverem pelo site da Fundação Getúlio Vargas e a taxa de inscrição é de R$ 38,50 para as duas funções.
A remuneração é de R$ 2.676,24 para APM e de R$ 3.379 para SCQ, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio transporte e auxílio pré-escolar.
A jornada de trabalho é de 8 horas diárias, ou 40 horas semanais, e a duração do contrato está prevista para até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos.
As provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026, no período matutino (das 8h às 11h) para o cargo de APM e no período vespertino (das 14h às 17h) para o cargo de SCQ.
O resultado final dos processos está previsto para o dia 30 de abril de 2026.
Conteúdos
Para o cargo de SCQ, o conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de
Administração e Situações Gerenciais e Geografia.
Já para APM, as questões serão de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico matemático, Ética no Serviço Público, Geografia e Noções de Informática.
Funções de um Supervisor de Coleta e Qualidade: entre as atribuições, estão o planejamento, organização e execução de atividades estabelecidas no cronograma de trabalho, além do gerenciamento dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coletas para pesquisas e levantamentos; acompanhamento do desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas; controle de produção e qualidade das atividades de coleta e levantamento.
Funções de um Agente de Pesquisas e Mapeamento: as funções de um APM envolvem visitas domiciliares em estabelecimentos de qualquer natureza, sejam comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos para pesquisas e coleta de dados para a realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.
Confira o número de vagas para as 11 cidades de Mato Grosso do Sul.