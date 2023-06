IBGE aponta que 42,7 % das residências em MS não têm acesso ao esgotamento sanitário

TRAGÉDIA

A vítimas saíram de Água Clara (MS), com destino a Terra Nova do Norte(MT) para o bebê nascer próximo de sua avó

Pastor Cristiano Pinheiro, de 33 anos e Brunna Teixeira Clemente Perciliano, 23 anos, gravida de oito meses, morreram em acidente grave na BR-163, no treicho entre Sinop e Itaúba(MT).

O acidente aconteceu na noite deste sábado(17), as vítimas sairam de viagem do município de Água Clara (MS) 192 km de distância de Campo Grande, com destino a Terra Nova do Norte(MT).

Segundo informações da ocorrência, o condutor de um carro Amarok que estava na rodovia em sentido Sinop(MT), tentou realizar uma ultrapassagem indevida, e atingiu frontamente o veículo que estava o Pastor, sua esposa, e sua enteada Brunna Perciliano, que morava em Água Clara.

A esposa do Pastor, Regiane Teixeira, foi socorrida do local com vida, e está internada em estado grave, no Hospital Regional de Sinop, conforme informado por uma nota de pesar da Igreja Batista do Avivamento Terra Nova, igreja na qual frequentava o Pastor Cristiano.

De acordo com informações da imprensa local de Mato Grosso, o pastor e sua esposa vieram para Mato Grosso do Sul, para levar a Brunna Perciliano em viagem até Terra Nova do Norte, para que o bebê de Brunna em gestação de 8 meses, nascesse próximo a sua mãe.

O condutor da caminhonete Amarok também foi socorrido e encaminhado ao hospital.

O Pastor Antônio Dorneles da Igreja Batista do Avivamento Terra Nova, fez um pronuciamento nas redes sociais sobre o acidente grave.

"Em nome da IBFC, externamos os mais profundos sentimentos aos familiares do pastor Cristiano Pinheiro e a igreja Batista do Avivamento de Terra Nova do Norte, MT; em função do seu passamento, nesta madrugada, vítima de acidente na BR 163 - também faleceu sua filha, gestante de 08 meses -. Nossa oração para que O Espírito Santo conforte a todos os enlutados. Conclamo a comunidade evangélica, de todas as denominações, a levantarmos um clamor pela vida da sua esposa, que neste momento se encontra hospitalizada em estado grave".

