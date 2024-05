Idoso de 74 anos denuncia envenenamento de cinco gatos à Polícia Civil

Síndrome Respiratória

O boletim da Infogripe aponta que crianças e idosos estão entre as vítimas síndrome respiratória aguda grave

O Boletim da InfoGripe apontou que Mato Grosso do Sul, está entre 17 estados com tendência de crescimento de casos da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) -gripe.

O levantamento semanal foi divulgado, nesta quinta-feira (29), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referente aos dias 19 a 25 de maio, tendo como base dados inseridos Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe).

Em todo país, nos boletins divulgados a maioria dos testes positivos foram para os seguintes casos:

25,8% - Influenza A;

0,4% - Influenza B

56,0% vírus sincicial respiratório

4,5% SARS-CoV-2 (COVID-19)

Conforme os dados do boletim, em análise dos dados das últimas oito semanas, a síndrome respiratória aguda grave segue sendo letal para crianças com menos de dois anos, enquanto idosos acima dos 65 anos.

A Covid-19, segue em baixa, enquanto a circulação do vírus sincicial respiratório (VSR) segue com tendência de aumento, de acordo com o boletim da Infogripe.

"Na análise de mortalidade também se observa o impacto do cenário viral atual, com a mortalidade em crianças pequenas se aproximando daquela observada em idosos", diz o boletim.

Crianças e idosos seguem sendo os mais afetados pela circulação dos vírus respiratórios no país, em crianças pequenas o VSR, é responsável por causar o rinovírus. A Influenza também apresentou aumento da incidência da SRAG em idosos e crianças.

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul o índice de casos de Influenza hospitalizados, de crianças menores de 1 anos (7,3%), de 1 a 9 anos (23,5%). Já idosos entre 60 e 69 anos (12%), 70 a 79 anos (9,8%), maior de 80 anos (14,2%).

Mulheres representam 53,9% dos casos, enquanto homens são 46,1%.

Infogripe / Fiocruz

Estados com sinal de crescimento da síndrome aguda respiratória(SRAG):

Acre;

Amazonas;

Amapá;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Paraíba;

Paraná;

Pernambuco;

Rio Grande do Norte;

Rio de Janeiro;

Rondônia;

Roraima;

Santa Catarina;

Sergipe;

“De maneira geral, continuamos tendo volumes importantes de internações por infecções respiratórias. Quando olhamos para o agregado nacional, temos uma situação de platô, então continuamos com as recomendações fundamentais e básicas, ou seja, vacinação contra a gripe, especialmente para quem é grupo de risco, e uso de boas máscaras para toda e qualquer pessoa que estiver com sintomas de resfriado, de gripe e qualquer um que for a uma unidade de saúde”, explicou o coordenador esquisador do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz) e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.

Unidades sentinelas

O estado de Mato Grosso do Sul instaurou a Vigilância de Síndrome Gripal (SG), em que foram instaladas Unidades Sentinelas, com objetivo de identificar os vírus respiratórios.

Governo de Mato Grosso do Sul

