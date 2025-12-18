Idoso é vítima de 200 'transações silenciosas' e perde R$ 93 mil em MS

Idoso só teria percebido que algo estava errado quando tentou um saque e foi informado na questão que seu dinheiro havia - Arquivo/Correio do Estado/Marcelo Victor

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Distante aproximadamente 310 quilômetros de Campo Grande, um idoso morador no interior de Mato Grosso do Sul foi vítima de cerca de 200 "transações silenciosas" que retiraram R$93 mil de suas contas bancárias.

Morador do bairro Jardim Santa Luzia, no município de Bataguassu, a vítima trata-se de um idoso de 61 anos, conforme apurado pelo portal local Cenário MS. Conforme boletim de ocorrência, o idoso não teria notado o momento das centenas de transferências realizadas.

Como narrado no documento, o idoso só teria percebido que algo estava errado quando tentou um saque na agência do Sicredi em que possui conta, informado na questão que seu dinheiro havia "desaparecido".

Preocupado, o homem consultou ainda a agência do Bradesco, onde foi orientado a registrar um boletim de ocorrência para inclusive facilitar um possível rastreio dos pagamentos e respectivos golpistas responsáveis.

Golpe silencioso

Segundo descrito sobre o modus operandi desse grupo, a invasão estruturada começou com o acesso à conta do Sicredi da vítima, onde foram transferidos valores para outra de mesma titularidade, porém, no Banco Bradesco.

Uma vez concentrado, os valores começaram a ser "pulverizados" em aproximadamente 200 transações bancárias, que iam desde o pagamento de boletos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), PIX e até por Transferência Eletrônica Disponível (TED), modalidade popular antes da implantação do novo sistema instantâneo em novembro de 2020.

Devido à dificuldade de incorporarem a tecnologia na rotina cotidiana, alguns idosos tendem a ser mais suscetíveis à golpes, como no caso da mulher de 72 anos que perdeu mais de 16 mil reais no golpe do falso "Viva Sorte" aplicado através de mensagens do whatsapp, no município de Dourados em meados do mês passado.

Nessa ocasião, em novembro, na "Capital do agronegócio", a vítima teria começado a receber mensagens pelo aplicativo, informando sobre um prêmio o qual teria ganhado e somava a quantia de R$50 mil.

MS e os estelionatos

Dados compilados e divulgados em painel estatístico, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que Mato Grosso do Sul mantém uma média de 14,2 mil estelionatos registrados por ano desde 2021.

Há cerca de quatro anos, já no segundo ano da pandemia, MS ultrapassou e muito o volume de casos registrados no período de 12 meses, que até então marcavam entre 5,8 e 7,8 mil casos anuais, atingindo 12637 estelionatos em 2021.

Em crescente constante, conforme dados da Sejusp, nos últimos três anos MS registrou os seguintes totais anuais de estelionatos:

2022 - 14.606

2023 - 14.827

2024 - 14.904

Ainda, como mostram os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2025 Mato Grosso do Sul já anotou 9.971 estelionatos até o mês de outubro.

Estelionato, por definição do Código Penal, trata-se de "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento".

Mato Grosso do Sul mantém, há pelo menos três anos, um volume anual de mais de 14 mil casos de estelionato registrados em seu território.

Entre as modalidades de golpe denunciadas, aparecem, por exemplo:

Por isso, é preciso estar atento pois, como bem abordou o Correio do Estado, estelionatários têm se passado até por "pecuarista galanteador que promete caminhonetes", usando até mesmo o celular do professor esfaqueado em 13 de dezembro, Roberto Figueiredo, para pedir dinheiro.

Portanto, desconfie de qualquer facilidade; não compartilhe informações com desconhecidos; confirme os dados antes de qualquer transação financeira e confirme sempre a veracidade de quem entrou em contato.

Assine o Correio do Estado