Idoso morre atropelado em rodovia de MS

TEMPO

Previsão aponta que frente fria chega e provoca queda nas temperaturas, mas não o suficiente para fazer muito frio

A semana em Mato Grosso do Sul terá a chegada de uma frente fria, que irá causar queda nas temperaturas, mas não o suficiente para fazer frio intenso. Além disso, a primeira semana do mês abril, que começa na terça-feira (1º), tem alerta para temporais em parte do Estado.

Conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria já muda o tempo entre segunda-feira (31) e terça-feira (1º). Inicialmente, estava previsto que seria o primeiro frio do ano no Estado, mas a frente perdeu força e não deve mais ter impacto tão significativo.

Segundo o Cemtec, com o avanço da frente fria e da alta pós-frontal, espera-se queda nas temperaturas que podem variar entre 17°C e 19°C, principalmente nas regiões sudoeste e sul do estado.

"Os modelos de previsão não indicam frio extremo, porém uma diminuição nas temperaturas sendo considerada a primeira massa de ar frio que deverá favorecer a queda nas temperaturas e, pontualmente, não se descartam temperaturas abaixo dos 17°C", diz o Cemtec, em nota.

Em Campo Grande, haverá ligeira queda nas temperaturas, que irão amenizar o calorão, mas não será suficientes para tirar os casacos do armário. A mínima prevista na semana é de 20°C, mas a máxima permanece elevada, podendo chegar a 33°C.

Conforme o Climatempo, a menor temperatura registrada em Campo Grande neste ano foi de 18,4°C, no dia 1º de fevereiro.

Em todo o Estado, são previstos acumulados significativos de chuva, que pode ultrapassar os 40 mm em 24 horas, especialmente no início da semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial de chuvas intensas para 71 municípios do Estado, incluindo a Capital, onde há previsão de chuvas para todos os dias, podendo ser ocasionalmente de forte intensidade entre segunda e quarta, passando a céu encoberto com chuviscos entre quinta e sexta-feira.

Mais frio em abril

Esta será a primeira massa de ar frio de origem polar a passar por Mato Grosso do Sul no outono, que começou no dia 20 de março e segue até o dia 21 de junho.

De acordo com o Climatempo, para abril ainda estão previstas mais duas frentes frias, que serão mais impactantes no tempo, sendo uma ainda na primeira quinzena do mês, com intensidade fraca a moderada, enquanto a outra será a partir do dia 16 e pode baixar bem as temperaturas.

A segunda frente fria do mês pode chegar ainda nesta semana, mas não deve trazer muito frio ao Estado, causando apenas leve resfriamento nos municípios de fronteira com o Paraguai.

Já a outra massa de ar polar está prevista para o fim da próxima semana, entre os dias 15 e 16, e pode haver queda moderada a forte de temperatura no Estado, incluindo em Campo Grande.

Os períodos com temperaturas baixas ou amenas, no entanto, serão curtos, entre um a três dias, e a predominância será de temperaturas acima da média na maior parte do Estado.