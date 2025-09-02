Idoso vai parar na Santa Casa após ataque de pitbull no interior de MS

Após atendimento no pronto socorro de Corumbá, a vítima precisou ser transferida para o centro cirúrgico da Santa Casa, encaminhado posteriormente para o CTI - Reprodução/DiárioOnline

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na Cidade Branca de Corumbá, distante aproximadamente 427 quilômetros de Campo Grande, um idoso de 62 anos, identificado como José Carlos Josias, foi atacado violentamente por um pit bull no início da tarde de ontem (1° de agosto) e precisou ser transferido para a Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos.

Conforme repassado pela equipe do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta de 12h25 de segunda-feira (02), até um endereço do bairro Aeroporto em Corumbá.

Mais especificamente na rua Duque de Caxias, quase esquina com 21 de setembro, José já havia sido socorrido pelos populares locais antes mesmo da chegada dos agentes especializados.

Ataque brutal

Como descrito pelos agentes, que se deslocaram até o pronto socorro do município ao serem informados de que o idoso já havia sido inicialmente socorrido por populares, ao chegar na unidade de saúde os bombeiros ficaram a par da gravidade da situação.

Envolvendo um cachorro da raça pit bull, o idoso ficou gravemente ferido nesse ataque, que gerou: "lesão lacerante na face, com perda de tecido nos lábios, nariz e região zigomática (bochecha)".

Ainda segundo repassado pelo Corpo de Bombeiros, José Carlos apresentava um corte profundo na altura do olho e uma forte hemorragia na região da face, além de amputação dentária tendo em vista a perda de vários dentes.

Após atendimento no pronto socorro de Corumbá, a vítima precisou ser transferida para o centro cirúrgico da Santa Casa, encaminhado posteriormente para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade.

No dia do ocorrido, conforme apurado pelo portal local Diário Corumbaense Online, o pit bull escapou da casa dos proprietários, que seriam um homem de 29 anos e uma mulher de 30, conduzidos posteriormente até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Ao abrir a porta, o cachorro avançou no idoso e, com isso, os responsáveis foram indiciados por lesão corporal culposa (art.219, § 6°, do Código Penal) e omissão de cautela na guarda ou condução de animais (art. 31 do Decreto-Lei nº 3.688/41), porém as investigações seguem em curso.

As circunstâncias dessa ocorrido ainda estão sendo investigadas, tendo em vista a necessidade de medidas preventivas, como uso de coleiras e focinheiras, uma vez que há especificações de cuidados para cada tipo de cachorro.

Pela lei estadual (3.489) de 2008, por exemplo, pit bulls; rottweilers; dobermans, entre outros cachorros de maior porte, só podem circular com guia curta, enforcador de aço e focinheira e conduzidos por maiores de 18 anos.

Além disso, fica proibida a permanência desses animais em praças, parques e nas proximidades de unidades escolares.

Medo de pit bulls

Não somente em Corumbá, mas em Campo Grande também a falta de cuidados com cães à solta têm gerado medo na população, já que um casal de 'pitbulls assassinos' tendo tirado a paz de moradores na Capital como acompanha o Correio do Estado.

No bairro Portal Caiobá, moradores vivem um "pesadelo nas 'mãos'" - ou melhor, patas - de um casal de "pit bulls", que já vitimaram pelo menos seis outros cães na altura do número 107 da rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros.

Recentemente, imagens gravadas na rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros mostram a dinâmica de ataque desse casal de "pit bulls", que juntos abocanham diversas vezes um cachorro menor e o arrastam para uma área de mato alto.

Conforme a denúncia anônima, o animal gravado não chegou a morrer de imediato e foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu neste início de semana.

Neste endereço que, conforme a denúncia, possui um salão na frente, os vizinhos costumam "se mudar e reaparecer", indo e voltando da residência com certa frequência, inclusive colocando os animais em um carro e os levando para outro ponto na manhã de hoje (02).

Como a rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros trata-se de uma rua curta, os moradores se encontram à deriva e as crianças já não podem sequer brincar no trecho, o que costumava ser rotineiro há alguns meses, com o medo dos animais inclusive voltarem mesmo sendo levados do local nesta terça-feira (02).

Em Campo Grande, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista (Decat) que atende casos de maus-tratos com animais e omissões de cuidados com animais, fica localizada na rua 07 de setembro nº 2.421, atendendo pelos telefones (67) 99626-4741 / 99940-4644 / 3325-2567 / 3382-9271.



Assine o Correio do Estado