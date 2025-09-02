Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Idoso vai parar na Santa Casa após ataque de pitbull no interior de MS

José Carlos Josias teve lesão lacerante na face, com perda de tecido nos lábios, nariz e bochecha, além forte hemorragia na região da face e amputação dentária

Leo Ribeiro

02/09/2025 - 12h47
Na Cidade Branca de Corumbá, distante aproximadamente 427 quilômetros de Campo Grande, um idoso de 62 anos, identificado como José Carlos Josias, foi atacado violentamente por um pit bull no início da tarde de ontem (1° de agosto) e precisou ser transferido para a Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos.  

Conforme repassado pela equipe do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta de 12h25 de segunda-feira (02), até um endereço do bairro Aeroporto em Corumbá. 

Mais especificamente na rua Duque de Caxias, quase esquina com 21 de setembro, José já havia sido socorrido pelos populares locais antes mesmo da chegada dos agentes especializados. 

Ataque brutal

Como descrito pelos agentes, que se deslocaram até o pronto socorro do município ao serem informados de que o idoso já havia sido inicialmente socorrido por populares, ao chegar na unidade de saúde os bombeiros ficaram a par da gravidade da situação. 

Envolvendo um cachorro da raça pit bull, o idoso ficou gravemente ferido nesse ataque, que gerou: "lesão lacerante na face, com perda de tecido nos lábios, nariz e região zigomática (bochecha)". 

Ainda segundo repassado pelo Corpo de Bombeiros, José Carlos apresentava um corte profundo na altura do olho e uma forte hemorragia na região da face, além de amputação dentária tendo em vista a perda de vários dentes. 

Após atendimento no pronto socorro de Corumbá, a vítima precisou ser transferida para o centro cirúrgico da Santa Casa, encaminhado posteriormente para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade. 

No dia do ocorrido, conforme apurado pelo portal local Diário Corumbaense Online, o pit bull escapou da casa dos proprietários, que seriam um homem de 29 anos e uma mulher de 30, conduzidos posteriormente até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá. 

Ao abrir a porta, o cachorro avançou no idoso e, com isso, os responsáveis foram indiciados por lesão corporal culposa (art.219, § 6°, do Código Penal) e omissão de cautela na guarda ou condução de animais (art. 31 do Decreto-Lei nº 3.688/41), porém as investigações seguem em curso. 

As circunstâncias dessa ocorrido ainda estão sendo investigadas, tendo em vista a necessidade de medidas preventivas, como uso de coleiras e focinheiras, uma vez que há especificações de cuidados para cada tipo de cachorro. 

Pela lei estadual (3.489) de 2008, por exemplo, pit bulls; rottweilers; dobermans, entre outros cachorros de maior porte, só podem circular com guia curta, enforcador de aço e focinheira e conduzidos por maiores de 18 anos. 

Além disso, fica proibida a permanência desses animais em praças, parques e nas proximidades de unidades escolares. 

Medo de pit bulls

Não somente em Corumbá, mas em Campo Grande também a falta de cuidados com cães à solta têm gerado medo na população, já que um casal de 'pitbulls assassinos' tendo tirado a paz de moradores na Capital como acompanha o Correio do Estado

No bairro Portal Caiobá, moradores vivem um "pesadelo nas 'mãos'" - ou melhor, patas - de um casal de "pit bulls", que já vitimaram pelo menos seis outros cães na altura do número 107 da rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros. 

Recentemente, imagens gravadas na rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros mostram a dinâmica de ataque desse casal de "pit bulls", que juntos abocanham diversas vezes um cachorro menor e o arrastam para uma área de mato alto. 

Conforme a denúncia anônima, o animal gravado não chegou a morrer de imediato e foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu neste início de semana. 

Neste endereço que, conforme a denúncia, possui um salão na frente, os vizinhos costumam "se mudar e reaparecer", indo e voltando da residência com certa frequência, inclusive colocando os animais em um carro e os levando para outro ponto na manhã de hoje (02). 

Como a rua Antônio Garcia dos Santos Medeiros trata-se de uma rua curta, os moradores se encontram à deriva e as crianças já não podem sequer brincar no trecho, o que costumava ser rotineiro há alguns meses, com o medo dos animais inclusive voltarem mesmo sendo levados do local nesta terça-feira (02). 

Em Campo Grande, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Proteção ao Turista (Decat) que atende casos de maus-tratos com animais e omissões de cuidados com animais, fica localizada na rua 07 de setembro nº 2.421, atendendo pelos telefones (67) 99626-4741 / 99940-4644 / 3325-2567 / 3382-9271.


castigo

Do mesmo partido do governador, Adriane prevê queda no repasse de ICMS

Projeto da LOA entregue à Câmara nesta segunda-feira estima recuo de 3,25% nos repasses de ICMS no próximo ano a Campo Grande

02/09/2025 12h10

Projeto entregue à Câmara nesta segunda-feira (01) estima queda de R$ 20 milhões para o próximo ano na comparação com a previsão feita para 2025

Mesmo agora integrando o partido político do governador, o Progressistas (PP), a prefeita Adriane Lopes está deixando claro que não acredita em mudança no tratamento que o Governo do Estado dá a Campo Grande quando o assunto é repasse de ICMS.

Prova disso é que no Projeto de Lei Orçamentária (LOA), que estima receita e fixa a despesas para 2026, ela projetou queda de 3,25% nos repasses estaduais para o próximo ano na comparação com a previsão que havia sido feita para 2025. 

O projeto foi entregue à câmara dos vereadores nesta segunda-feira (01) e a previsão é de que os repasses de ICMS no próximo ano sejam de R$ 594 milhões. Na projeção para 2025, a prefeita esperava que a administração estadual repassasse R$ 614 milhões.  

Ou seja, apesar da inflação da ordem de 5%, ela estima redução nominal de R$ 20 milhões. Se ela projetasse pelo menos a reposição da inflação, teria de estimar repasse de R$ 645 milhões em 2026. Na prática, porém, espera R$ 50 milhões abaixo disso.

E, se a comparação for com o ano anterior (2024), o pessimismo da prefeita é ainda maior. Para aquele ano a LOA havia previsto repasse de R$ 699 milhões. Então, se a comparação para 2026 for com a previsão para 2024, a queda é de 15% (R$ 105 milhões), sem contabilizar a inflação. 

A possível queda nos repasses de ICMS é uma das explicações para o crescimento tímido de apenas 1,49% nas receitas da prefeitura de Campo Grande para o próximo ano. Para 2025 a administração municipal previu faturamento de R$ 6,8 bilhões. Para 2026, a projeção é de R$ 6,9 bilhões. 

Mas, o pessimismo também é relativo a uma das principais fontes de receita própria, o IPTU. A previsão para o próximo ano é de R$ 1,069 bilhão. Na LOA do ano passado,  a prefeitura de Campo Grande previu R$ 1,197 bilhão de faturamento ao longo de 2025. Na prática, porém, um pouco mais da metade desta previsão entra nos cofres municipais, já que a inadimplência supera os 40%. 

Com relação ao ISS, que nos últimos anos assumiu o lugar de principal fonte de recursos, a administração está mais otimista e prevê aumento de 10%, praticamente o dobro da inflação. A previsão é de que no próximo ano o imposto garanta R$ 909 milhões aos cofres, ante R$ 826 milhões neste ano. 

Com relação à tarifa de iluminação pública, o otimismo é ainda maior. Para 2025 havia previsão de que essa taxa rendesse R$ 116 milhões. Mas, o valor deve ser superado e por isso a administração estetima alta de 46% para 2026, o que garantirá faturamento de R$ 170 milhões. 

CASTIGO AOS CAMPO-GRANDENSES

Levantamento feito no ano passado pelo Correio do Estado revela que o repasse per capito para moradores de Corumbá, por exemplo, foi 400% maior que os repasses aos moradores de Campo Grande em 2023. 

Naquele ano, cada um dos 899 mil moradores da Capital foi contemplado R$ 576,00 reais em ICMS. No mesmo ano, a divisão do bolo garantiu R$ 2.884,00 para cada um dos 96,2 mil  habitantes de Corumbá.

Na comparação com Três Lagoas, o repasse per capito para os 132 mil habitantes foi de  R$ 2.646,00. Isso significa que cada morador de Três Lagoas recebeu 360% a mais que o morador da Capital. 

Se o parâmetro for Dourados, a segunda maior cidade do Estado, os campo-grandenses também seguem injustiçados. Cada um de seus 243 mil moradores foi contemplado com a fatia de R$ 962,00. A diferença a maior com relação aos campo-grandenses é bem menor se comparado com Três Lagoas e Corumbá, mas ainda assim foi de 67% maior.

Embora Campo Grande concentre em torno de um terço da população, o município recebe apenas 12,2% do ICMS que em 2025 está sendo distribuído entre os municípios. Em 2012, este montante chegou a 25,34%, mas caiu em praticamente todos os anos desde então, última vez que o prefeito de Campo Grande e o governador foram do mesmo partido. 

PRIVATIZAÇÃO

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública

02/09/2025 12h00

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional Gerson Oliveira / Correio do Estado

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi aprovado pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP), e agora segue para os últimos passos antes da 'privatização'. Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública. O leilão está previsto para ocorrer em dezembro de 2025.

Com proposta de gestão mais eficiente e sustentabilidade, a ata com a aprovação  foi publicada nesta terça-feira (2), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Com a concretização do projeto, o número de leitos será ampliado de 354 para 577. A proposta contempla a reforma do prédio atual, a construção de novos blocos e a gestão dos serviços não assistenciais (bata cinza), que incluem limpeza, manutenção, vigilância, portaria e estacionamento, lavanderia e rouparia, transporte, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, logística, necrotério, engenharia clínica, gases medicinais e utilidades, nutrição e dietética, esterilização, tecnologia da informação e comunicação e, de forma inovadora, aquisição e gestão de insumos hospitalares, integrando suprimento e operação.

O valor total do projeto é de R$ 5,6 bilhões em 30 anos. O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e de satisfação, que impactam diretamente na contraprestação mensal. A contraprestação máxima projetada é de R$ 20 milhões ao mês, sem os descontos a serem aplicados no momento do leilão.

O prazo total de execução das obras será de 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares. O contrato prevê ainda soluções sustentáveis e inovadoras como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.

PROJETO

Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o projeto é inovador e estratégico e recebeu 408 manifestações da sociedade, com questionamentos e proposições para seu aprimoramento, o que demonstra ampla participação e interesse público.

“Após a consulta pública, o projeto passou por um processo cuidadoso de refinamento e ajustes técnicos. Isso nos permitiu incorporar sugestões importantes, garantir maior aderência às preocupações da sociedade e alcançar um nível de amadurecimento que nos dá segurança para afirmar que hoje temos um projeto consistente, sólido e pronto para o lançamento do edital. A aprovação unânime no CGP demonstrou a importância do projeto no contexto da saúde pública de nosso Estado”, afirmou a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni.

A parceria do HRMS com a iniciativa privada representa uma transformação estrutural e operacional do maior hospital público do Estado, garantindo aumento de capacidade e qualidade, modernização tecnológica, sustentabilidade e melhoria dos serviços à população sul-mato-grossense.

