Idosos de asilo escrevem cartinhas para o Papai Noel em Campo Grande

Sorteio é realizado mensalmente para consumidores que pedirem CPF nas notas de compras em todo o Estado

Neste sábado (30) será realizado o sorteio mensal da Nota MS Premiada, com prêmio de R$ 300 mil. Concorrem todos os consumidores que pediram a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no mês de setembro no comércio de Mato Grosso do Sul.

O sorteio é realizado através das dezenas do concurso da Mega-Sena.

O prêmio total é de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido entre os sortudos que fizerem a sena e R$ 200 mil ficam entre aqueles que acertarem a quina.

O sorteio é realizado mensalmente, no mês posterior à emissão da nota fiscal. Ou seja, as notas emitidas em janeiro concorrem em fevereiro, as emitidas em fevereiro concorrem em março, e assim sucessivamente.

Não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena no dia especificado no calendário, devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte. O consumidor pode acompanhar todo o processo, como as dezenas geradas, datas e conferir se foi contemplado pelo site do Nota MS Premiada.

Não há necessidade de guardar os cupons fiscais das compras realizadas.

A participação nos sorteios do programa é automática a todos que pedem a inclusão do CPF. O sorteio é realizado sempre no mês posterior à emissão da nota fiscal, ou seja, as notas emitidas em agosto concorrem em setembro, por exemplo.

Lista com o CPF dos ganhadores é divulgada no site do programa, até o terceiro dia útil subsequente à realização de cada sorteio. A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) de Mato Grosso do Sul não faz a comunicação aos premiados e o consumidor deve estar atento para conferir suas dezenas.

Para saber se foi o contemplado, basta digitar o CPF no campo indicado.

Mensalmente, são distribuídos R$ 300 mil reais em prêmios para os consumidores que acertarem seis ou cinco números no referido sorteio da Mega-Sena.

Como funciona?

Ao informar o CPF nas notas de compra, o consumidor receberá um conjunto de seis dezenas aleatórias diretamente no documento fiscal. Caso essas dezenas não estejam impressas, é possível consultá-las no site (clique aqui).

Para Notas Fiscais em contingência, as dezenas só serão validadas quando a empresa fizer a transmissão do documento à Secretaria da Fazenda. A partir desse momento, as dezenas poderão ser consultadas no site da Nota MS Premiada.

Para participar, basta informar o CPF no momento da compra, solicitando que ele seja incluído na Nota Fiscal. Com isso, você automaticamente entra nos sorteios.

As dezenas são geradas de forma automática pela Secretaria da Fazenda e impressas diretamente no documento fiscal no momento da compra.

Qual o prazo de validade das dezenas?

Cada conjunto de dezenas é válido apenas para um sorteio específico. Após o sorteio, novas dezenas serão geradas com base nas compras realizadas no período de referência para o próximo sorteio. O período abrangido por cada sorteio estará informado no próprio documento fiscal.

Como são sorteadas as dezenas premiadas?

Os sorteios são realizados com base nos resultados da Mega-Sena, conforme previamente estabelecido pela Resolução 3.062/19 e publicados no Diário Oficial do Estado de MS. O calendário de sorteios pode ser consultado no site [www.notamspremiada.ms.gov.br](http://www.notamspremiada.ms.gov.br), na seção “Os sorteios”.

Como saber se fui sorteado?

Você pode consultar a lista de sorteados no site da Nota MS Premiada, na opção “Lista de Sorteados do Mês”.

Como resgatar os prêmios?

Após o sorteio, o prêmio será depositado em conta corrente ou poupança indicada pelo ganhador no momento do cadastramento no site do programa. Importante: o CPF cadastrado para o prêmio deve ser o mesmo que consta na conta bancária indicada.

Não será possível utilizar uma conta bancária de CPF diferente do que foi informado na Nota Fiscal.

Os prêmios estarão disponíveis para resgates por até 90 dias após o 15º dia do mês seguinte ao sorteio. Após esse prazo, os prêmios serão cancelados e não poderão mais ser resgatados.

Quais garantias de transparência existem no processo de sorteio?

Os sorteios seguem os rigorosos padrões de controle utilizados pela Caixa Econômica Federal para os sorteios da Mega-Sena. A Secretaria da Fazenda do Estado de MS não tem qualquer possibilidade de interferir nos sorteios da Mega-Sena, garantindo total transparência no processo.

Confira o calendário de sorteios para 2024: