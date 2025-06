IFMS abre 40 vagas para curso de especialização

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo da especialização em Ensino de Humanidades e Linguagens, curso com 40 vagas, ofertado gratuitamente e na modalidade à distância pelo Campus Dourados. As aulas estão previstas para começar no segundo semestre letivo, com início no dia 13 de agosto.

Há reserva para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência (PCD). O curso é destinado a profissionais licenciados nas áreas de Ciências Humanas e Linguagens, como História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Letras, Pedagogia, Artes, Ciências Sociais, Educação Intercultural Teko Arandu, entre outras correlatas.

A seleção prioriza docentes da Educação Básica das redes municipais de Dourados e Deodápolis, conforme acordos de cooperação firmados com as prefeituras dos dois municípios. Os critérios de prioridade no processo seletivo estão divididos em três grupos:

1. Licenciados que atuem como docentes da Educação Básica nas redes municipais de Dourados ou Deodápolis;

2. Licenciados que lecionem na Educação Básica, mas fora dessas redes municipais;

3. Licenciados que não atuem como docentes da Educação Básica.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico até o dia 29 de junho. É necessário anexar documentação que comprove o enquadramento do candidato em um dos grupos de prioridade. Também é preciso optar entre concorrer por Ampla Concorrência ou por Ação Afirmativa (cotas). Candidatos pretos e pardos passarão por um procedimento de heteroidentificação.

A seleção será feita com base na análise documental e no Currículo Lattes, com pontuação atribuída à titulação em nível de pós-graduação e à produção acadêmica, conforme os critérios estabelecidos no Edital nº 050/2025, disponível na Central de Seleção do IFMS.

O resultado preliminar será divulgado no dia 24 de julho, e o resultado final, no dia 29 de julho.

Com carga horária total de 420 horas, incluindo 60 horas para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a especialização terá duração de 18 a 24 meses. As aulas ocorrerão no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), com encontros síncronos semanais às quartas ou quintas-feiras, às 19h (horário de MS).

O curso tem como foco o desenvolvimento de metodologias de ensino, práticas pedagógicas inovadoras, produção científica e uso de tecnologias digitais aplicadas à Educação Básica.

Serviço

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Coordenação de Pós-Graduação do IFMS pelo e-mail: [[email protected]](mailto:[email protected]).

