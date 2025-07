IFMS abre 510 vagas em cursos gratuitos de idiomas

SAÚDE

Serviço estava temporariamente suspenso em Campo Grande devido a um furto de fio

O telefone de emergência do SAMU, o 192, estava temporariamente indisponível devido ao um furto de fios na região Foto: Gerson Oliveira / Arquivo Correio do Estado

Temporariamente suspenso durante toda a manhã deste domingo (27), o número de urgência 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi restabelecido e voltou a funcionar normalmente no inicio da tarde, conforme comunicou a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau).

De acordo com a secretaria de saúde do município, o motivo da suspensão do número 192 foi um furto da fiação de fibra ótica que ocorreu nesta madrugada, que derrubou o sistema de urgência.

Com objetivo de manter o atendimento a população sem comprometer o andamento dos serviços de urgência, foi disponibilizado outro contato de emergência (67 99873-2560), para substituir provisoriamente o período de inatividade do número 192.

O furto de fios que causou a queda do sistema do Samu ocorreu na rua 13 de junho com a Dom Aquino em Campo Grande.

Conforme reportagens do Correio do Estado já mencionaram, vem tornando cada vez mais comum e preocupante os casos de furtos de fio na capital, principalmente na região central de Campo Grande.

Segundo informações da Policia Militar, o registro deste tipo de ocorrência acontece principalmente na região central de Campo Grande através do 190, bem como através de abordagens.

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM), também confirma o crescimento do número de furtos de fio de cobre na região, de acordo com os dados estatísticos da guarda de 2024, os locais furtados foram os mais variados como: residências, espaços públicos (praças, postes, semáforos, etc.) e estruturas privadas.

SUSPENSO PELA MANHÃ

O telefone de emergência do Serviço de Atendimento Nível de Urgência (SAMU), o 192, de Campo Grande, estava temporariamente indisponível devido ao um furto de fios na região durante a madrugada deste domingo (27).

De acordo com fontes internas, os fios foram roubados na rua 13 de junho com a Dom Aquino em Campo Grande.

A coordenação disponibilizou um telefone alternativo para chamadas de emergência e situações de urgência, mas pediu que fosse usado com cautela para não sobrecarregar o sistema.

A Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (AGETEC) foi acionada para restaurar o serviço, que, de acordo com o órgão, causou um dano “significativo” no sistema.