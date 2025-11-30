IFMS: inscrições para 360 vagas em cursos técnicos seguem até segunda-feira

Seguem abertas até esta segunda-feira (1º) as inscrições para 360 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).
As oportunidades são destinadas a jovens e adultos e abrangem cursos técnicos integrados ao ensino médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As aulas começam no primeiro semestre de 2026.
As vagas estão distribuídas entre os campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática.
Para os cursos EJA, é necessário ter no mínimo 18 anos e ter concluído, ou estar concluindo, o ensino fundamental até a matrícula, prevista para janeiro de 2026. Os estudantes cursarão, simultaneamente, o ensino médio e a formação técnica, com aulas no período noturno.
Já os cursos subsequentes são voltados a quem já concluiu o ensino médio e também são oferecidos presencialmente à noite. Ao todo, são 120 vagas distribuídas em três campi do IFMS.
Os editais completos com as regras estão publicados na Central de Seleção do instituto. Em ambos os processos seletivos, metade das vagas é reservada a candidatos que tenham feito todo o ensino fundamental (no caso do EJA) ou médio (subsequente) em escolas públicas.
Há cotas para candidatos de baixa renda e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS.
A seleção será feita por sorteio eletrônico em 17 de dezembro. Caso o número de inscritos seja menor que o total de vagas ofertadas, não haverá etapa seletiva e todos os candidatos com inscrições homologadas serão convocados diretamente para matrícula.
Serviço
O resultado final está previsto para 14 de janeiro, e o início das aulas deve ocorrer em fevereiro de 2026.
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [[email protected]](mailto:[email protected]).