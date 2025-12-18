Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

IFMS convoca aprovados para matrícula nos cursos técnicos integrados de 2026

Período de matrícula será de 12 a 16 de janeiro, exclusivamente pelo sistema de matrículas da instituição

Alison Silva

Alison Silva

18/12/2025 - 14h45
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quinta-feira (18) a primeira chamada do Exame de Seleção 2026, convocando candidatos aprovados para a matrícula nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. O período de matrícula será de 12 a 16 de janeiro, exclusivamente pelo Sistema de Matrículas do IFMS.

A convocação segue o resultado final da prova, divulgado na quarta-feira (17), respeitando os critérios de ampla concorrência e ações afirmativas (cotas).

De acordo com a diretora de Educação Básica do IFMS, Glaucia Vasconcelos, os 20 primeiros colocados ocupam 50% das vagas, independentemente do tipo de vaga para o qual se inscreveram, seja ampla concorrência ou ações afirmativas.

As outras 20 vagas são distribuídas entre os primeiros colocados de cada cota, conforme os critérios de reserva para estudantes de escola pública.

Nesta primeira chamada, constam apenas os nomes dos candidatos convocados para matrícula. A lista de espera será divulgada no dia 23 de janeiro, data em que também está prevista a publicação da segunda chamada.

Nos cursos em que o número de inscritos foi menor do que o número de vagas ofertadas, todos os candidatos estão convocados para a matrícula. É o caso dos cursos Técnico em Edificações, em Aquidauana; Técnico em Agropecuária, em Nova Andradina; e Técnico em Informática , em Ponta Porã, todos vespertinos.

As vagas desses cursos poderão ser ocupadas, preferencialmente, por candidatos inscritos em outro curso no mesmo campus. Para isso, será necessário manifestar interesse pela vaga no momento da matrícula, entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Matrícula

A matrícula deve ser feita on-line, por meio do Sistema de Matrículas do IFMS. Os candidatos que não têm acesso à internet poderão comparecer ao campus do IFMS para realizar a matrícula de forma assistida, nos endereços e horários de atendimento da unidade.

  • No ato da matrícula, deverão ser anexados ao sistema:
  • Histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente;
  • Documento oficial de identificação com foto;
  • Documento oficial com foto do responsável legal, no caso de candidatos menores de 18 anos;
  • Comprovante de regularidade com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino;
  • Foto digital atual no formato 3x4 ou selfie;
  • Declaração de Vacinação Atualizada; documentos exigidos para candidatos beneficiários de ações afirmativas, conforme o Anexo III do edital;
  • Laudo médico acompanhado do formulário específico do Anexo V, para candidatos com deficiência inscritos por cota.

Os procedimentos e a lista completa de documentos exigidos estão disponíveis no edital da primeira chamada.

O Exame de Seleção 2026 é regido pelo Edital nº 058/2025 e ofertou 1.840 vagas em 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio, distribuídos em dez municípios de Mato Grosso do Sul. As aulas têm início previsto para fevereiro de 2026.

Nesse modelo de curso, o estudante cursa simultaneamente o ensino médio e a formação técnica, ampliando as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho e no ensino superior.

Serviço

Dúvidas sobre o Exame de Seleção 2026 podem ser encaminhadas para o e-mail [[email protected]]

IBGE

MS contabiliza mais de 9 mil fundações sem fins lucrativos em funcionamento

O número foi apresentado pelo IBGE e indica um crescimento de 4,8% no ano de 2023 com relação ao ano de 2022

18/12/2025 15h15

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer FOTO: Álvaro Rezende/Arquivo Correio do Estado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (18) que, em 2023, foram contabilizadas 9.136 mil unidades de Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFIL) em Mato Grosso do Sul. 

O número foi apresentado pelo estudo sobre as FASFIL, que constituem uma importante referência de dados e análises para o conhecimento da sociedade civil organizada no Brasil. 

Segundo os dados, os números de Fundações sem fins lucrativos em 2023 cresceram 4,8% com relação a 2022, ou seja, 418 unidades a mais. 

Isso mostra um crescimento exponencial ao longo das décadas do estudo. Segundo o IBGE, entre 1971 e 2010, foram criadas 5.010 unidades locais de FASFIL em Mato Grosso do Sul. 

Associação dos Amigos das Crianças com CâncerFeito por Denis Felipe com IA

Entre 2001 e 2010, foram criadas 2.222 unidades locais. A partir de 2011, o número anual de fundações de FASFIL criadas vem oscilando entre 236 e 457, sendo que, em 2023 foram fundadas 444 unidades locais. 

Campo Grande concentra um terço de todas as FASFIL do Estado. Ao todo, foram contabilizadas 3.074 unidades locais. Em seguida, Dourados tinha 698 e Três Lagoas, 415. 

Associação dos Amigos das Crianças com CâncerEscreva a legenda aqui

PREDOMINANTES

São consideradas FASFIL as organizações existentes no Cadastro Central de Empresas - CEMPRE, como entidades de fins lucrativos e que tenham todos os requisitos abaixo: 

  • Sejam privadas;
  • Sem fins lucrativos;
  • Legalmente constituídas;
  • Capazes de gerenciar suas próprias atividades; e
  • Voluntárias.

Em Mato Grosso do Sul, entre os 10 grupos de FASFIL, o grupo com maior número de entidades era Religião. 

Das 9.136, 3.795 eram classificadas como entidades religiosas, que correspondem a 41,5%. Em seguida, o segundo grupo com maior número veio de entidades de cultura e recreação, com 1.478 (16,2%). Veja os demais grupos na tabela abaixo. 

Associação dos Amigos das Crianças com Câncer

OCUPAÇÕES

De 2022 para 2023, houve aumento no pessoal ocupado nas fundações. Eram 35.016 pessoas ocupadas em 2022 e em 2023, o número passou para 37.137, um aumento de aproximadamente 6,1%. 

O grupo com maior crescimento no pessoal ocupado foi das entidades de saúde, que saiu de 18.573 para 19.930, um crescimento de 1.357 pessoas. 

Do total de todos os ocupados no Estado em 2023, mais da metade eram mulheres. Ao todo, 24.646 pessoas ocupadas nas Fundações eram mulheres (66,4%) e 12.491 eram homens (33,6%). 

A maior parte das pessoas assalariadas (70,5%) não possuíam nível superior, correspondente a 26.184 pessoas, um crescimento de 5,56% com relação a 2022. As que possuíam nível superior passaram de 10.212 em 2022 para 10.953 em 2023. 

SALÁRIOS

De acordo com o estudo, o salário médio mensal nas FASFIL de MS foi de R$ 2.933,44 em 2023. 

Mesmo as mulheres representando a maior parte do pessoal ocupado nas fundações, ainda recebiam um salário inferior aos homens. 

Os homens recebiam um salário médio de R$ 3.065,76, e as mulheres, R$ 2.866,65. Em média, as mulheres recebiam 93,5% do valor pago aos homens. 

De acordo com o nível de escolaridade, as pessoas com nível superior ganhavam um salário médio de R$ 5.085,11, enquanto os trabalhadores sem o nível superior recebiam, em média, R$ 2.019,09. 

NACIONAL

Em 2023, o Cadastro Central das Empresas (CEMPRE) registrou 11,3 milhões de unidades locais das organizações ativas no Brasil. Desse total, 1,2 milhão correspondia a Entidades sem fins lucrativos, que incluem as FASFIL e outras entidades sem fins lucrativos. 

Entre elas, 596.259 unidades (51,6%) eram de FASFIL, representando um aumento de 4% em relação ao ano anterior, de 2022, ou seja, 22,9 mil unidades a mais. 

Esse aumento refletiu também no crescimento de 3,3% no pessoal ocupado assalariado, chegando a 2,7 milhões de assalariados e no aumento de 5,4% no salário médio mensal, que passou de R$ 3.444,21 em 2022 para R$ 3.630,71 em 2023. 

A região sudeste é a com maior presença de FASFIL, com 43,2% de todas as unidades brasileiras. Em seguida, aparece a região Nordeste, com 22%, o Sul, com 19,5%, Centro-Oeste, com 8,6% e a região Norte, com 6,69%. 

Em números absolutos, São Paulo (128,2 mil), Minas Gerais (66,5 mil), Rio de Janeiro (49,2 mil), Rio Grande do Sul (44,5 mil) e Bahia (39,9 mil) são os cinco Estados com as maiores quantidades de FASFIL.
 

Cidades

Homem rouba igreja e é preso em MS

Suspeito pode estar envolvido em outros furtos registrados em Aral Moreira

18/12/2025 15h00

Divulgação/PCMS

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil de Aral Moreira, com apoio da Polícia Militar, na manhã da última quarta-feira (17), por furto qualificado cometido contra uma igreja localizada na região central do município.

Segundo as informações levantadas pela Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada, quando o ladrão pulou o muro da igreja e roubou uma roçadeira e um botijão de gás. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que ajudaram na identificação do autor.

O homem foi encontrado pelos policiais na casa da própria mãe, ainda usando as mesmas roupas registradas nas imagens da câmera de segurança.

Ele confessou o crime e indicou os locais onde havia escondido os objetos, que foram totalmente recuperados. Parte dos bens estava em posse de um segundo envolvido, de 35 anos, que também foi conduzido à Delegacia.

Os policiais encontraram ainda, durante a investigação, mensagens em um celular relacionadas à negociação de objetos furtados, o que pode indicar envolvimento em outros crimes patrimoniais registrados recentemente no município. 

 

