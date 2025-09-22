IFMS oferece cursos técnicos gratuitos em três municípios

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas abertas para cursos técnicos gratuitos e presenciais nos municípios de Aquidauana, Coxim e Jardim. O ingresso é imediato: não há processo seletivo, bastando ao interessado comparecer ao campus, apresentar a documentação exigida e realizar a matrícula, desde que cumpra os requisitos do curso escolhido.

Em Aquidauana, a oportunidade é para o curso Técnico Subsequente em Edificações, no período noturno, com duração de dois anos. Já em Coxim, está disponível o Técnico Integrado na modalidade Proeja, em Manutenção e Suporte em Informática, também noturno e com duração de dois anos.

No município de Jardim, são ofertados dois cursos: Técnico Subsequente em Edificações, com duração de dois anos, e Técnico Integrado em Informática para Internet, no qual o estudante cursa simultaneamente as disciplinas do ensino médio e da formação técnica, em um período de três anos.

As matrículas devem ser realizadas diretamente nos campi onde os cursos são ofertados, na Central de Relacionamento (Cerel). É necessário levar documentos pessoais e comprovante de escolaridade. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada, conforme entrega da documentação indicada em edital.

Pé-de-Meia - Os estudantes do Proeja têm direito ao Pé-de-Meia, incentivo pago pelo Governo Federal.

São elegíveis para receber o benefício estudantes com renda per capita familiar de até meio salário mínimo e com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) feita antes de 7 de fevereiro deste ano. Caso o cadastro tenha sido feito após essa data, o estudante poderá ter acesso ao benefício a partir de 2026.

Assine o Correio do Estado