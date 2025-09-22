Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidade

IFMS oferece cursos técnicos gratuitos em três municípios

O interessado pode ir até o campus da instituição e, se cumprir os requisitos, basta fazer a matrícula

Alison Silva

Alison Silva

22/09/2025 - 18h12
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com vagas abertas para cursos técnicos gratuitos e presenciais nos municípios de Aquidauana, Coxim e Jardim. O ingresso é imediato: não há processo seletivo, bastando ao interessado comparecer ao campus, apresentar a documentação exigida e realizar a matrícula, desde que cumpra os requisitos do curso escolhido.

Em Aquidauana, a oportunidade é para o curso Técnico Subsequente em Edificações, no período noturno, com duração de dois anos. Já em Coxim, está disponível o Técnico Integrado na modalidade Proeja, em Manutenção e Suporte em Informática, também noturno e com duração de dois anos.

No município de Jardim, são ofertados dois cursos: Técnico Subsequente em Edificações, com duração de dois anos, e Técnico Integrado em Informática para Internet, no qual o estudante cursa simultaneamente as disciplinas do ensino médio e da formação técnica, em um período de três anos.

As matrículas devem ser realizadas diretamente nos campi onde os cursos são ofertados, na Central de Relacionamento (Cerel). É necessário levar documentos pessoais e comprovante de escolaridade. O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada, conforme entrega da documentação indicada em edital.

Pé-de-Meia - Os estudantes do Proeja têm direito ao Pé-de-Meia, incentivo pago pelo Governo Federal.

São elegíveis para receber o benefício estudantes com renda per capita familiar de até meio salário mínimo e com inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) feita antes de 7 de fevereiro deste ano. Caso o cadastro tenha sido feito após essa data, o estudante poderá ter acesso ao benefício a partir de 2026.

Cidades

MPMS investiga falha nas linhas de emergência em Dourados

Falhas nas linhas 190, 192 e 193 levaram o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a abrir procedimento para acompanhar o funcionamento dos números de emergência

22/09/2025 17h00

Foto: Banco de Imagens / MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigação para acompanhar a instabilidade nas linhas telefônicas de serviços de emergência em Dourados, município localizado a 249 quilômetros de Campo Grande.

O procedimento foi instaurado após falhas consecutivas nos números essenciais do serviço: 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (SAMU) ao longo deste ano.

Conforme o MPMS, os momentos mais críticos ocorreram em março e abril, quando os números de telefone da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros ficaram fora do ar, situação que obrigou o município a divulgar números alternativos.

Em setembro, a linha 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) voltou a apresentar problemas, despertando atenção para a fragilidade do sistema.

A empresa responsável pela infraestrutura justificou que os problemas ocorreram em decorrência de furtos de cabos e informou que está trocando a tecnologia para VoIP com fibra óptica.

Durante o período da substituição, o atendimento do 193 de Dourados está sendo feito em Campo Grande.

A Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado foram notificados para prestar esclarecimentos e apresentar um planejamento das medidas adotadas em até vinte dias úteis.

A 10ª Promotoria de Justiça explicou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população, e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva.

Saúde

MPMS investiga falta de raio-x no sistema público de Campo Grande

O inquérito instaurado visa fiscalizar a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população

22/09/2025 16h30

Investigação teve início após denúncias de que o raio-x da UPA Leblon não estaria funcionando

Investigação teve início após denúncias de que o raio-x da UPA Leblon não estaria funcionando Divulgação/Prefeitura CG

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 76ª Promotoria de Campo Grande, instaurou um inquérito civil que visa fiscalizar a oferta de exames de raio-x aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A investigação começou após a constatação de que diversos equipamentos de raio-x nas unidades de saúde do município estavam sem funcionamento. 

A situação se agrava após a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informar ao Ministério Público a existência de um processo administrativo para a contratação de uma empresa para a manutenção dos equipamentos, o que indica a não existência de um contrato de manutenção vigente para o serviço. O fato foi classificado pelo MP como “um problema estrutural de grande escala”. 

Além disso, foi constatado pela Promotoria de Justiça a insuficiência de aparelhos de raio-x na Capital, o que “compromete o acesso da população a serviços de diagnósticos essenciais, que são fundamentais, especialmente em situações de urgência e emergência”, como explica o MP. 

O responsável pelo assunto, o Promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz informou que realizou a solicitação de informações ao Poder Público, como a lista de unidades com equipamentos raio-x, cronograma de manutenção para os aparelhos inoperantes, além de esclarecimentos sobre contratos de manutenção que foram encerrados em 2025 e a atualização sobre o processo de contratação da nova empresa para o serviço. 

Prefeitura

Desde o início do mês de setembro, a Prefeitura de Campo Grande informou que a Sesau está em um processo de modernização dos aparelhos de radiologia, substituindo os aparelhos analógicos por versões digitais. 

“As unidades estão passando por uma transição programada, com períodos temporários de inatividade para instalação dos novos equipamentos, mas com previsão de retomada dos atendimentos a curto prazo de até 7 dias”, informou a Prefeitura. 

A previsão é de que até o final do mês, todos os sete equipamentos completamente renovados e em funcionamento. 

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as unidades que estão com o serviço de raio-x funcionando são: 

  • UPA Santa Mônica
  • CRS Tiradentes
  • UPA Leblon
  • UPA Moreninhas

Não estão funcionando: 

  • UPA Coronel Antonino
  • UPA Universitário

A reportagem entrou em contato com o MPMS para solicitar o andamento do processo, bem como o retorno da SESAU para os esclarecimentos solicitados, mas não obteve resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto. 
 

