17 VAGAS

IFMS: seleção de estágio remunerado tem bolsa de R$ 787

Com inscrições gratuitas, interessados devem se matricular até o próximo dia 27

Alison Silva

Alison Silva

08/03/2026 - 11h45
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oficializou a abertura de um novo processo seletivo para estágio remunerado não obrigatório. A seleção oferece 17 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para atuação nos campi Campo Grande, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e na reitoria da instituição. Confira a relação de vagas aqui!

O programa é destinado a estudantes que buscam aliar a formação acadêmica à prática profissional, permitindo a aplicação de conhecimentos em setores estratégicos do IFMS.

Os selecionados cumprirão uma jornada de 20 horas semanais (4 horas diárias), em turnos que não conflitem com as aulas. Os valores de remuneração são:

  • Nível Superior: bolsa de R$ 787,98 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado)
  • Nível Médio: bolsa de R$ 486,05 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado).
  • Seguro: O estagiário terá cobertura de seguro contra acidentes pessoais custeado pelo IFMS.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção de 7 a 27 de março.

Podem se candidatar estudantes com idade mínima de 16 anos, matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

No ato da inscrição, é indispensável anexar o RG, CPF, comprovante de matrícula e o histórico escolar atualizado.

O IFMS garante a reserva de vagas para políticas de ações afirmativas: 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 10% para Pessoas com Deficiência (PcD). A definição das unidades contempladas pelas cotas ocorrerá por sorteio.

Seleção - A escolha dos candidatos será realizada em duas etapas:

Análise de histórico escolar: avaliação classificatória baseada no rendimento acadêmico (notas ou CRA).
Entrevista: avaliação do perfil e conhecimentos básicos pela banca examinadora do setor da vaga.
Os resultados preliminar e final estão previstos para 27 e 30 de abril, respetivamente.

Ivinhema

Ciclista morre atropelado por carro na MS-141

Vítima retornava do município de Angélica no momento do acidente, ocorrido próximo ao Córrego Azul

08/03/2026 09h15

Foto: Divulgação: Iviagora

José Antônio Dias Feitosa, de 39 anos, morreu  no início da noite deste sábado (7) após ser atingido por um carro em trecho da MS-141, em Ivinhema, interior do Estado.

Conforme o Portal IviAgora, José seguia de bicicleta no sentido ao município quando foi atingido por um veículo que estava na direção contrária.  Recentemente ele teria se mudado ao município de Angélica, distante cerca de 20 km. 

Ao ser questionado, o motorista disse que retornava de um ensaio de música realizado em uma chácara próxima e não conseguiu avistar o ciclista porque o farol de outros veículos teriam ofuscado sua visão. Com o impacto da colisão, o ciclista morreu no local.

Foto: Reprodução / Iviagora 

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a sinalização do trânsito. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Fatalidade

Jovem morre após colidir moto contra árvore em Dourados

José Leonir Souza Silva, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo

08/03/2026 08h30

Foto: Dourados News / Reprodução

José Leonir Souza Silva, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo (8), um grave acidente de trânsito na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados. 

Conforme o Portal Dourados News, o jovem, morador do bairro Estrela Verá, pilotava uma motocicleta modelo Biz quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra uma árvore.

José Leonir chegou a ser socorrido e levado ao Hospital da Vida (HV) mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 3h20 da manhã. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. 

Números 

Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes no trânsito desde 2017, considerando acidentes fatais em vias urbanas e rodovias estaduais.

Segundo o portal de estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), ocorreram 394 mortes no trânsito no ano passado no Estado, 13 a mais que o número registrado em 2024.

Levando em conta os últimos 10 anos, 2025 fica atrás somente de 2016 e 2017, quando ocorreram 514 e 504 óbitos no trânsito, respectivamente.

Na Capital, a tendência não foi diferente. Em 2025, foram registradas 87 mortes no trânsito campo-grandense, um aumento de 26,09% em relação ao ano anterior, quando ocorreram 69. Novamente, o ano passado ficou atrás de 2016 e 2017, quando foram registradas 115 e 102 mortes, respectivamente.

