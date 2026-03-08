IFMS: seleção de estágio remunerado tem bolsa de R$ 787

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oficializou a abertura de um novo processo seletivo para estágio remunerado não obrigatório. A seleção oferece 17 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para atuação nos campi Campo Grande, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e na reitoria da instituição. Confira a relação de vagas aqui!

O programa é destinado a estudantes que buscam aliar a formação acadêmica à prática profissional, permitindo a aplicação de conhecimentos em setores estratégicos do IFMS.

Os selecionados cumprirão uma jornada de 20 horas semanais (4 horas diárias), em turnos que não conflitem com as aulas. Os valores de remuneração são:

Nível Superior: bolsa de R$ 787,98 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado)

bolsa de + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado) Nível Médio: bolsa de R$ 486,05 + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado).

bolsa de + auxílio-transporte (R$ 10,00 por dia estagiado). Seguro: O estagiário terá cobertura de seguro contra acidentes pessoais custeado pelo IFMS.

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção de 7 a 27 de março.

Podem se candidatar estudantes com idade mínima de 16 anos, matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

No ato da inscrição, é indispensável anexar o RG, CPF, comprovante de matrícula e o histórico escolar atualizado.

O IFMS garante a reserva de vagas para políticas de ações afirmativas: 30% para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e 10% para Pessoas com Deficiência (PcD). A definição das unidades contempladas pelas cotas ocorrerá por sorteio.

Seleção - A escolha dos candidatos será realizada em duas etapas:

Análise de histórico escolar: avaliação classificatória baseada no rendimento acadêmico (notas ou CRA).

Entrevista: avaliação do perfil e conhecimentos básicos pela banca examinadora do setor da vaga.

Os resultados preliminar e final estão previstos para 27 e 30 de abril, respetivamente.

