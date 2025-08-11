Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Sumiço

IHP denuncia furto de equipamento que monitora onça-pintada no Pantanal

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica

Alison Silva

Alison Silva

11/08/2025 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Equipamentos utilizados para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá foram furtados entre os dias 6 e 8 de agosto, na região da Cacimba da Saúde. O desaparecimento, prejuízo estimado em R$ 6 mil, foi constatado na tarde de sexta-feira (8) durante manutenção realizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, instalados como parte das ações do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que reúne Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, o projeto Jaguarte e o próprio IHP. O objetivo dos dispositivos era afastar felinos de grande porte das áreas residenciais e coletar dados sobre seu comportamento.

Segundo o IHP, a perda compromete tanto a geração de informações técnicas necessárias para definir estratégias de mitigação de conflitos entre humanos e onças-pintadas quanto as ações práticas para afastar os animais das casas. Além disso, prejudica um trabalho conjunto estabelecido com a comunidade local desde março de 2025, quando começaram os registros de felinos na região.

Os moradores têm colaborado com os pesquisadores para garantir a coexistência entre fauna e população, ajudando a manter os equipamentos em funcionamento e comunicando avistamentos. A Polícia Civil será acionada para registrar a ocorrência.

Serviço - As autoridades reforçam que, em caso de encontro com onça-pintada, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 e seguir as orientações de segurança para evitar riscos.

Assine o Correio do Estado 
 

INTERIOR

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

Colisão na manhã desta segunda-feira (11) vitimou moradores da cidade paulista de Ribeirão Preto

11/08/2025 11h39

Compartilhar
Ângela possivelmente não pôde ser visualizada no primeiro momento devido à projeção do veículo e posição que parou, aliada à gravidade dos danos. 

Ângela possivelmente não pôde ser visualizada no primeiro momento devido à projeção do veículo e posição que parou, aliada à gravidade dos danos.  Reprodução/Jornal da Nova

Continue Lendo...

Após ficarem sem gasolina em um trecho de acostamento da rodovia MS-134, o carro do casal Adauto Marcos da Costa e Ângela Gimenes foi atingido por uma carreta e ambos não resistiram ao acidente registrado na manhã de hoje (11) entre os municípios de Nova Andradina e Batayporã. 

Inicialmente, conforme apurado pelo portal local Jornal Da Nova, apenas o corpo de Adauto havia sido localizado, com o número de mortos subindo para duas vítimas após removerem o carro VW/Santana do casal do barranco em que havia capotado com o impacto da batida. 

Ângela possivelmente não pôde ser visualizada no primeiro momento devido à projeção do veículo e posição que parou, aliada à gravidade dos danos. 

Acidente fatal

Moradores de Ribeirão Preto, o carro possuía placas da mesma cidade paulista e foi atingido em trecho da MS-134 entre dois municípios sul-mato-grossenses, que ficam 11 quilômetros de distância um do outro. 

Conforme apurado preliminarmente no local do acidente, por equipes das polícias Científica, Civil e Militar Rodoviária, cabendo citar a presença do Corpo de Bombeiros na ocorrência, o veículo teria ficado sem gasolina no trecho.

Parados junto ao acostamento, o carro do casal acabou sendo atingido por uma carreta que seguia no mesmo sentido, sendo que o motorista desse segundo veículo saiu ileso do acidente. 

Ainda no primeiro horário da manhã, enquanto os trabalhos eram feitos junto aos veículos, o trânsito precisou ser interditado e houve lentidão no trecho da rodovia que fica na região sudeste do interior de Mato Grosso do Sul. 

Informações apontam que esse casal se dirigia rumo à cidade de Bela Vista, como quem vem do Estado vizinho, presentes em Mato Grosso do Sul para uma visita familiar.

Ângela possivelmente não pôde ser visualizada no primeiro momento devido à projeção do veículo e posição que parou, aliada à gravidade dos danos. Reprodução/Jornal da Nova

Assine o Correio do Estado

VALORES NO ESPORTE

Clube de Campo Grande é 2° no ranking de emandas parlamentares recebidas

Maior campeão do Mato Grosso do Sul, time da Capital recebeu 1,5 milhão de reais em recursos destinados por senadora douradense

11/08/2025 10h32

Compartilhar
Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário

Nome da senadora Soraya Thronicke (União) aparece em lugar nobre da camisa do Operário Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Com cerca de um milhão e meio de reais alocados por emenda parlamentar, o maior campeão de Mato Grosso do Sul, o Operário Futebol Clube de Campo Grande aparece na segunda colocação entre os times que mais receberam recursos de políticos no último ano. 

Enquanto o maior valor repassado à clubes, segundo balanço do jornal O Globo com base no Portal da Transparência e Transferegov, fica para um clube de Minas Gerais (Ideal Futebol Clube), pela soma da emenda de dois deputados, o Operário de Campo Grande ocupa a segunda colocação apenas com recursos repassados por Soraya Thronicke. 

Como bem acompanhou o Correio do Estado na época do anúncio de Soraya Thronicke como patrocinadora máster do time feminino do Operário, em 09 de abril a Capital recebeu 1,5 milhão de reais em emenda parlamentar da senadora douradense. 

Esse montante fica dividido da seguinte forma: 

  • R$ 1 milhão para o futebol feminino
  • R$ 500 mil para o futebol masculino

"Investir no esporte é investir em vidas. O futebol feminino precisa e merece mais visibilidade, estrutura e valorização. E é isso que estamos fazendo ao garantir recursos para o Operário", afirmou Soraya no ato de anúncio do repasse que foi realizado em maio deste ano. 

Cabe destacar que, já em meados de julho o clube masculino do Operário já se despedia da 4.ª divisão do futebol nacional, eliminado da série D com uma rodada de antecedência antes do fim da competição. 

Já o adeus do clube feminino do Operário à Copa do Brasil veio com a derrota por seis a zero contra o time do Flamengo, durante a terceira fase do campeonato, menos de um mês depois da eliminação masculina. 

Ranking de clubes

Nesse balanço de times que mais receberam emendas parlamentares, os R$ 2,5 milhões repassados para o time Ideal FC, da cidade mineira de Ipatinga, veio dos políticos Marcelo Álvaro Antônio e Rosângela Reis, ambos do Partido Liberal (MG) de Minas Gerais. 

E se o Operário aparece na segunda colocação, entre os 31 times contemplados com dez milhões e meio de reais no último ano - sendo R$ 13,5 mi no período de três anos, segundo portal da transparência - o "Top 3" fecha com a contemplação do time do coração do senador Renan Calheiros. 

Conforme balanço, o valor enviado ao CSA pelo ex-presidente do Senado Federal somou um milhão de reais em 2025, enquanto em paralelo a capital do Alagoas, Maceió, aparece entre as 20 cidades com piores índices de saneamento básico, conforme balanço d'O Globo com base nos dados do Instituto Trata Brasil. 

Apesar de torcer para o Cruzeiro, o deputado Nikolas Ferreira também aparece na lista, com R$ 400 mil em 2024 destinados ao União Futebol Clube. 

Time da cidade mineira de Divino, esse valor já é acima do que o recebido pelo município todo nos últimos anos, sendo o último recurso recebido pelo Executivo Municipal local anotado em 2018 (R$ 222 mil). 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 23 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

2

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 21 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

3

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS
INTERIOR

/ 2 horas

Casal fica sem gasolina no acostamento e morre em acidente rodoviário no MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD