IHP denuncia furto de equipamento que monitora onça-pintada no Pantanal

Equipamentos utilizados para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá foram furtados entre os dias 6 e 8 de agosto, na região da Cacimba da Saúde. O desaparecimento, prejuízo estimado em R$ 6 mil, foi constatado na tarde de sexta-feira (8) durante manutenção realizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).
Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, instalados como parte das ações do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que reúne Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, o projeto Jaguarte e o próprio IHP. O objetivo dos dispositivos era afastar felinos de grande porte das áreas residenciais e coletar dados sobre seu comportamento.
Segundo o IHP, a perda compromete tanto a geração de informações técnicas necessárias para definir estratégias de mitigação de conflitos entre humanos e onças-pintadas quanto as ações práticas para afastar os animais das casas. Além disso, prejudica um trabalho conjunto estabelecido com a comunidade local desde março de 2025, quando começaram os registros de felinos na região.
Os moradores têm colaborado com os pesquisadores para garantir a coexistência entre fauna e população, ajudando a manter os equipamentos em funcionamento e comunicando avistamentos. A Polícia Civil será acionada para registrar a ocorrência.
Serviço - As autoridades reforçam que, em caso de encontro com onça-pintada, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 e seguir as orientações de segurança para evitar riscos.