Imóveis com valores até 70% abaixo do preço de mercado são ofertados em leilão da Caixa

Para quem deseja investir em imóveis ou busca realizar o sonho de ter uma casa própria com condições vantajosas, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Pestana Leilões, realiza um leilão online com mais de 450 lotes disponíveis em todo o Brasil.
São casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com valores que podem chegar a 70% abaixo do preço de mercado, e lances mínimos a partir de R$ 31 mil. A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da leiloira.
Os imóveis estão distribuídos em diversos estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, que conta com imóveis com valores entre R$ 78.781 e R$ 148.300, todos localizados em Campo Grande.
Confira alguns lotes:
- Apartamento no condomínio Parque Canto das Gaivotas, no bairro Coronel Antonino - avaliado em R$ 187.100, o imóvel está com valor de venda em R$ 113.085;
- Outro apartamento no mesmo condomínio, avaliado em R$ 200 mil, está com valor de venda em R$ 125.884;
- Casa no condomínio Residencial Recanto do Sabiá, no bairro Jardim Uirapuru - avaliado em R$ 136 mil, o lance inicial é de R$ 78.781;
- Casa no Condomínio Residencial Panamá, no bairro Panamá - valor de avaliação em R$ 242.200, com valor de venda por R$ 148.300.
Pagamento
O proponente classificado tem o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da homologação da proposta, para cumprir as exigências do edital e efetuar o pagamento do boleto referente a parte ofertada em recursos próprios e registrada na proposta.
O pagamento pode ser feito à vista, com recursos próprios ou FGTS. Para esta modalidade de venda não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio.
O boleto é obtido no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, opção “Meus Resultados”, após divulgação do
resultado homologado.
Como participar
Para participar, basta realizar o cadastro prévio no site do leiloeiro e enviar a documentação exigida. Após a aprovação, o participante já pode ofertar lances nos imóveis desejados.