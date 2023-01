Impasse sobre passe continua, mesmo com ameaça de greve

previsão do tempo

Com o calor e a umidade, as chuvas e tempestades tendem a ocorrer, principalmente, no período da tarde

A previsão do tempo para a terceira semana de janeiro não deve ter muitas mudanças em Mato Grosso do Sul. Devido às características comuns da estação do ano, continuam as possibilidades de chuvas para todo o Estado.

“Ainda haverá condições para chuvas, trovoadas isoladas e a essa previsão segue até o dia 19, na quinta-feira, que tende a diminuir, mas as condições para a chuva continuam para todo o Estado. As temperaturas variam muito, em média com a máxima em 32ºC / 34ºC e a miníma de 16ºC / 19ºC”, disse Denise Moraes, metrologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As condições são causadas pelo abafamento durante o dia, com o calor e alta umidade e as pancadas de chuvas que são tipica da estação do ano.

Para a Capital é a mesma previsão, sol aparece pela manhã, mas com o aumento da nebulosidade e por conta do calor, período da tarde e noite tem a possibilidade de chuvas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o motivo para tanta água durante esses dias é devido à disponibilidade de calor e umidade, assim as chuvas e tempestades tendem a ocorrer, principalmente, no período da tarde quando o aquecimento é mais forte.

A segunda-feira (16) em Campo Grande, terá mínima de 21ºC e máxima de 29ºC. Em Dourados a mínima será de 22ºC e máxima de 33ºC. Na cidade branca, Corumbá, a mínima será de 22ºC e máxima de 33ºC.