Incêndio atinge estação elétrica de hospital em Fortaleza e bebês são transferidos às pressas

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h50, e as chamas foram contidas por volta das 11h15, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará

13/11/2025 - 14h33
Um incêndio atingiu um hospital no Centro de Fortaleza (CE) na manhã desta quinta-feira, 13, e provocou a retirada de pacientes às pressas da unidade. Em cerca de meia hora, as chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Ceará.

Imagens que circulam em redes sociais mostram o tumulto que o incêndio causou no Hospital Dr. César Cals. Pacientes, entre eles bebês, precisaram ser transferidos do local, que foi em parte invadido pela fumaça. Até o fim da manhã, 15 pessoas tinham sido levados para outras unidades. Cerca de outras 40 transferências de pacientes da ala de médio risco estavam previstas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h50, e as chamas foram contidas por volta das 11h15, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Duas equipes da corporação foram até o local e identificaram que o incêndio se concentrava na subestação de energia interna do hospital.

"Como medida imediata de segurança, o fornecimento de energia e gás foi interrompido, permitindo que as equipes avançassem para o combate direto ao foco de incêndio. No momento, as equipes permanecem no local, realizando o trabalho de rescaldo e verificação de possíveis pontos de reignição", informou a pasta

O fogo não atingiu as alas onde ficam os pacientes. Em entrevista coletiva, a secretária de Saúde do Ceará, Tânia Mara Silva Coelho, afirmou que o incêndio foi na parte externa da unidade e que a situação já foi controlada.

"Primeiro queria esclarecer que o incêndio ocorreu na subestação do hospital, subestação de energia, que é nas docas lá atrás, não foi dentro da área assistencial. A gente está fazendo um plano de contingência por segurança e proteção dos pacientes. Não existe nenhuma vítima", disse.

Segundo ela, o hospital precisará passar por adequações elétricas. "Para garantir que não haja nenhuma complicação para paciente nenhum, nós estamos agora fazendo a operação de comboio para transferir os pacientes", explicou a secretária.

Em nota, a Sesa informou que a transferência dos pacientes é uma medida de precaução e que as possíveis causas do incêndio estão sendo apuradas. "A secretaria agradece a todos os profissionais envolvidos na operação, às forças de segurança e à população do entorno, que colaboraram com agilidade, solidariedade e rapidez diante da ocorrência", afirmou em comunicado.

Procurada pelo Estadão, a Enel Ceará, responsável pela distribuição de energia elétrica, disse que "houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals".

"A empresa reforça que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência", informou a companhia.

 

TEMPORAL

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

Após noite de temporal, chuva voltou à tarde e transbordou córregos e deixou motoristas ilhados

13/11/2025 16h25

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13) GERSON OLIVEIRA

Após temporais registrados na noite de quarta-feira (12), a chuva retornou na tarde desta quinta-feira (13) e causou mais estragos em Campo Grande.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 41,2 milímetros foram registrados em um intervalo de duas horas, entre 13h e 15h, na Capital. A temperatura caiu 6,5 , saindo de 27,9°C para 21,4°C.

A chuva vespertina alargou ruas, transformou avenidas em “rios”, transbordou córregos, deixou motoristas ilhados, derrubou árvores, causou pane em semáforos, abriu buracos em ciclovias e deixou moradores sem energia elétrica.

A avenida Rachid Neder, mais uma vez, se transformou em um rio de águas lamacentas. O Córrego Segredo transbordou e alagou a avenida Ernesto Geisel/Heráclito de Figueiredo. A rotatória da avenida Euler de Azevedo também foi tomada pela água. Vejas as fotos abaixo:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento na avenida Heráclito de Figueiredo. Foto: Gerson Oiveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Pessoas ilhadas na rotatória da Rachid Neder. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento do Córrego Segredo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Alagamento da rotatória da Euler de Azevedo. Foto: Gerson Oliveira
Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)Enxurrada "levou" a ciclovia da Mato Grosso, que ainda nem foi inaugurada. Foto: Gerson Oliveira

TEMPORAL

Temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados nas últimas 24 horas, na Capital.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido caracterizam o tempo nesta quinta-feira (13).

A chuva forte causou diversos estragos pela cidade durante à noite, como:

Além da Capital, a chuva também chegou no interior. Veja o acumulado em cada município:

Córrego Segredo transbordou na tarde desta quinta-feira (13)

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

  • Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
  • Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.
 

ALAGAMENTO

Mãe e filha ficam presas dentro do carro em meio a alagamento

Chuva alaga rotatória que liga a avenida Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel e deixa mãe e filha isoladas dentro de carro

13/11/2025 16h15

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento

Enxurrada deixa mãe e filha presas no carro em meio a alagamento Gerson Oliveira

Com chuva forte dentro de 2 horas, mãe e filha ficam isoladas em meio a enxurrada na rotatória da Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, durante a tarde desta quinta-feira (13). Alagamento se estende até a Avenida Euler de Azevedo.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado gravado por um morador do condomínio próximo ao local, é possível ver o resgate das duas. Primeiro, um homem não identificado aparece na gravação já segurando a menina e a leva até o trator em que um outro homem está esperando para ajudar.

O primeiro homem então retorna para buscar a mulher que ainda está presa e a ajuda a sair do carro. O resgate aconteceu entre às 15h e 15h20min, na rotatória que liga as duas avenidas, na Região Central de Campo Grande.

 

De acordo com informações, o carro ficou parado em meio a enxurrada cerca de 10 minutos enquanto aguardava o resgate. Ainda segundo o morador que observou a situação, o carro chegou a ser arrastado um pouco com a força da correnteza que se formou.

Os homens que conduziam o trator levaram o carro. O veículo do resgate não foi identificado como do Corpo de Bombeiros ou da Polícia.

Chuva em Campo Grande

Com previsões que não garantiam chuva em Campo Grande, tarde iniciou e registrou 41,6 milímetros das 13h às 16h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não só no período vespertino, chuva acompanha a capital sul-mato-grossense desde a noite da última quarta-feira (12).

Na capital, o início da chuva foi por votla das 21h40 de ontem e durou até a 1h desta quinta-feira. Ainda pela manhã, das 6h às 07h foram registrados pelo Inmet 5,4 milímetros.

Segundo o Climatempo, durante as próximas horas ainda podem cair cerca de 12,66 milímetros se estendendo até a madrugada.

