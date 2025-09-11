Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Polícia

Incêndio criminoso destrói imóvel e causa prejuízo estimado em R$2 milhões em MS

A autora do crime confessou o crime e foi presa em flagrante.

Karina Varjão

Karina Varjão

11/09/2025 - 16h30
Na madrugada desta quinta-feira (11), um barracão de reciclagem e ferro velho foi totalmente tomado por um incêndio de grandes proporções no centro da cidade de Naviraí, a 386 quilômetros de Campo Grande. 

O fogo, de origem criminosa, consumiu toda a estrutura do imóvel, causando um prejuízo estimado em R$2 milhões. 

De acordo com a Polícia Civil, as chamas tiveram início por volta das 00h10 e se alastraram rapidamente, colocando em risco residências vizinhas. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com a proporção do incêndio, precisou contar com a ajuda de caminhões-pipa da Usina Rio Amambai e o fornecimento de energia foi interrompido em grande parte da rua para evitar maiores riscos. 

A área foi isolada pelos policiais e os moradores das casas mais próximas tiveram que ser retirados das residências. 

O fogo só foi controlado às 4h20 e felizmente não houve registro de vítimas. No entanto, os danos materiais foram grandes.

Foram perdidos dois barracões, oito caminhões, três máquinas enfardadeiras e todo o escritório administrativo com computadores, impressoras, balanças, móveis e câmeras de segurança. 

Foram atingidas, também, uma sala de uma igreja e uma residência vizinha. 

As investigações da Polícia apontou uma mulher de 33 anos como causadora do incêndio que foi localizada por volta das 10 horas de hoje.

Ela usava um boné rosa, o mesmo visto nas imagens registradas pelas câmeras de segurança, além do isqueiro usado para iniciar o incêndio. 

Ela confessou o crime e alegou ter agido por ciúmes do companheiro. 

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí. Diante da gravidade dos fatos, do alto valor do prejuízo e do risco de novos crimes pela autora, a prisão foi convertida em preventiva. 
 

Incêndio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11) em Naviraí / Foto: Polícia Civil

 

Debate

Câmara promove Audiência Pública sobre a Rota Bioceânica nesta sexta-feira

O debate será aberto para toda a população e tem como objetivo discutir os impactos e crescimento da cidade com a criação da Lei Municipal do Corredor Bioceânico

11/09/2025 15h30

Rota Bioceânica interliga quatro países da América do Sul

Rota Bioceânica interliga quatro países da América do Sul Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande vai promover, nesta sexta-feira (12), uma Audiência Pública para debater sobre a Rota Bioceânica. 

Proposto pelo vereador André Salineiro, a audiência tem como objetivo trazer uma conversa com a população campo-grandense sobre o fortalecimento do papel da cidade no fortalecimento econômico e na integração internacional, além de discutir a criação da Lei Municipal do Corredor Bioceânico. 

Para Salineiro, a participação da população é importante e beneficia a cidade. 

“O importante é ouvir todos que querem participar da construção dessa lei, sejam moradores ou empresários, para que a Capital possa se beneficiar ao máximo dessa integração, trazendo oportunidades reais para as famílias de nossa cidade”, afirma o vereador.

A Câmara conta também com a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação de Rota de Integração Latino-Americana (RILA), que já realizou reuniões com representantes do Executivo Estadual e Municipal, além de lideranças do setor de transporte e logística, a respeito do tema. 

Estarão presente na Audiência de amanhã:

  • Leonardo Correia Lima Macedo - Conselheiro do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF)
  • Ministro João Carlos Parkinson - chefe da divisão da integração de Infraestrutura do Itamaraty
  • Fábio Cordeiro - gestor de negócios internacionais do escritório de Tarapacá - Chile
  • Mário Abreu - Membro da diretoria da Associação Brasileira de Agronegócios, Indústria, Serviços e comércio Exterior (ABRAISCE MS)
  • Aristides Cordeiro - Presidente da ABRAISCE MS
  • Claudemyr Soares - diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul
  • Dr. Lucas Chagas - Professor e pesquisador da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
  • Andréa Luiza Torres de Figueiredo da Silva - Diretora Adjunta da Agência de Trânsito (Agetran)
  • Raphael Chaia - Professor universitário
  • Dra. Bianca Pace Braga Medeiros - Presidente da Comissão Especial de Direito de Integração da Rota Bioceânica, Rota de Integração Latino Americana da OABMS
  • Ademar Silva Júnior - Secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio de Campo Grande (SEMADES)
  • Sérgio Marcolino Longen - Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS)
  • Jaime Verruck - Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC)
  • Sandra Maria de Carvalho Amaral - Subsecretária do Ministério de Planejamento e Orçamento (de forma online)

O debate está marcado para amanhã às 9 horas na Câmara Municipal e a participação é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A audiência também será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3 e no Youtube da Câmara Municipal. 

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário internacional com mais de 2,4 mil quilômetros que deve conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. A iniciativa pretende reduzir o tempo e custo do transporte de mercadorias entre os países do Mercosul e os mercados asiáticos, vias portos do norte do Chile, através da integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

A expectativa é que haja uma redução de até 30% nos custos de logística e de 15 dias no tempo de transporte em relação à rota marítima tradicional pelo Oceano Atlântico, pelo Porto de Santos. 

A Rota promete impulsionar grandemente a economia de Mato Grosso do Sul ao facilitar o escoamento de produtos para os mercados asiático, com a redução dos custos logísticos e tempo de transporte. 

Agora Tem Especialistas

Hospital Universitário promove mutirão de consultas e exames em MS

Na ação, que será neste sábado (13), serão atendidos mais de 300 pacientes e oferecidos 250 exames nas unidades de Dourados e Campo Grande

11/09/2025 13h53

Procedimentos serão ofertados para pacientes já regulados para o hospital

Procedimentos serão ofertados para pacientes já regulados para o hospital Imagem Divulgação

Acompanhando ação nacional, o Hospital Universitário realiza neste sábado (13) o mutirão “Agora Tem Especialistas”, campanha do Ministério da Saúde, nas unidades de Dourados e Campo Grande.

Os hospitais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferecem atendimento a partir das 8h. A iniciativa busca reduzir as filas e ampliar o acesso da população a atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), como parte do “Dia E – Ebserh em Ação”.

No Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), serão atendidos mais de 320 pacientes que estão na fila aguardando procedimentos na unidade. Entre eles:

32 cirurgias

  • 10 de laqueadura tubária
  • 2 para correção de hipospádia
  • 2 de prótese de joelho
  • 2 de correção do manguito rotador (ombro)
  • 16 oftalmológicas

186 exames

  • 20 espirometrias
  • 60 tomografias
  • 60 ultrassonografias
  • 30 ecocardiogramas
  • 16 biópsias de próstata

102 consultas

  • 32 de endocrinologia adulto
  • 70 de ortopedia pediátrica

Hospital Universitário UFGD

O mutirão no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) também começa às 8h, com mais de 250 procedimentos para pacientes regulados na unidade. Serão realizados:

30 cirurgias

  • 2 histerectomias
  • 5 laqueaduras
  • 15 urológicas
  • 8 oftalmológicas

43 exames

  • 7 endoscopias
  • 3 colonoscopias
  • 10 ultrassonografias de articulação
  • 15 ultrassonografias obstétricas
  • 8 ecocardiogramas

150 consultas

  • 40 de pré-transplante em gastroenterologia
  • 40 cardiológicas
  • 70 oftalmológicas
  • 35 procedimentos gerais
  • 5 colocações de DIU Mirena
  • 10 colocações de DIU de cobre
  • 5 biópsias de próstata
  • 15 coletas de Papanicolau

Ação anterior

No último mutirão de atendimento médico, em 7 de julho, a Rede Ebserh realizou 12.464 procedimentos em todo o país, incluindo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias.

Para atender à demanda, participaram mais de 2 mil médicos, professores, residentes, estudantes de graduação e outros trabalhadores da saúde.

Entre os procedimentos ofertados naquela ação, constavam cirurgias de média e alta complexidade, consultas especializadas e exames de imagem, como radiologia convencional, ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia e biópsias.

As especialidades oferecidas foram oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher, conforme as demandas de cada localidade.

