Incêndio criminoso destrói imóvel e causa prejuízo estimado em R$2 milhões em MS

Na madrugada desta quinta-feira (11), um barracão de reciclagem e ferro velho foi totalmente tomado por um incêndio de grandes proporções no centro da cidade de Naviraí, a 386 quilômetros de Campo Grande.

O fogo, de origem criminosa, consumiu toda a estrutura do imóvel, causando um prejuízo estimado em R$2 milhões.

De acordo com a Polícia Civil, as chamas tiveram início por volta das 00h10 e se alastraram rapidamente, colocando em risco residências vizinhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com a proporção do incêndio, precisou contar com a ajuda de caminhões-pipa da Usina Rio Amambai e o fornecimento de energia foi interrompido em grande parte da rua para evitar maiores riscos.

A área foi isolada pelos policiais e os moradores das casas mais próximas tiveram que ser retirados das residências.

O fogo só foi controlado às 4h20 e felizmente não houve registro de vítimas. No entanto, os danos materiais foram grandes.

Foram perdidos dois barracões, oito caminhões, três máquinas enfardadeiras e todo o escritório administrativo com computadores, impressoras, balanças, móveis e câmeras de segurança.

Foram atingidas, também, uma sala de uma igreja e uma residência vizinha.

As investigações da Polícia apontou uma mulher de 33 anos como causadora do incêndio que foi localizada por volta das 10 horas de hoje.

Ela usava um boné rosa, o mesmo visto nas imagens registradas pelas câmeras de segurança, além do isqueiro usado para iniciar o incêndio.

Ela confessou o crime e alegou ter agido por ciúmes do companheiro.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí. Diante da gravidade dos fatos, do alto valor do prejuízo e do risco de novos crimes pela autora, a prisão foi convertida em preventiva.

