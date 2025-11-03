Incêndio em canavial gera multa de quase R$ 5 milhões a fazendeiro

PREVISÃO

Durante a semana, a previsão é de sol entre nuvens, mas com chuvas isoladas e chance de tempestade ao longo dos dias

Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado Foto: Paulo Ribas / Arquivo

A semana que começou nesta segunda-feira (3) será de muito calor e tempo instável até o domingo (9), quando uma frente fria traz virada no tempo e queda nas temperaturas, com mínimas podendo chegar a 11°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), durante a semana (4), a previsão indica tempo com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, podendo ocorrer tempestades, com rajadas de vento e eventual queda de granizo à noite.

"Essas condições são típicas do período da primavera, quando a presença de ar quente e úmido favorece a formação de instabilidades atmosféricas", diz o órgão.

O cenário está associado ao intenso transporte de calor e umidade e à passagem de cavados em diferentes níveis da atmosfera, que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

As chuvas devem se intensificar a partir de quarta-feira (5), com a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão.

O Cemtec estimam acumulados expressivos de precipitação, superiores a 40 mm/24h, especialmente na quarta-feira.

As temperaturas devem ficar entre 20°C e 35°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C, com máxima de 32°C.

Mudança no tempo

A condição de tempo mais instável deve persistir até sábado (08), devido ao avanço de uma frente fria mais significativa que vai trazer mudanças.

Ainda no sábado, as condições atmosféricas serão favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No domingo (09), com o avanço e posterior passagem da frente fria, é esperada uma acentuada queda nas

temperaturas, com mínimas entre 11°C e 14°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C.

Trimestre

O próximo trimestre, de novembro a janeiro, deve ser de calor acima da média e chuvas irregulares em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o prognóstico do Cemtec.

Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias variam entre 24°C a 26°C. Por outro lado, nas regiões noroeste e nordeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre novembro-dezembro-janeiro.

A previsão climática indica temperaturas do ar ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, o trimestre terá condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Com relação às chuvas, a tendência climática indica um cenário de incerteza na distribuição das chuvas, com previsão de precipitação irregular, podendo ocorrer volumes ligeiramente abaixo ou acima da média histórica, a depender da região do estado.