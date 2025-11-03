Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Incêndio em canavial gera multa de quase R$ 5 milhões a fazendeiro

Faíscas de maquinário durante a colheita incendiaram mais de 1.460 hectares

Mariana Piell

Mariana Piell

03/11/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um fazendeiro do município de Angélica foi autuado devido a um incêndio de grandes proporções, ocorrido em agosto de 2025, durante a colheita de cana-de-açúcar. levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a instaurar inquérito civil para apurar as causas e responsabilidades. 

Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Angélica, o fogo teve origem em um equipamento agrícola denominado “transbordo” e atingiu não apenas áreas de cultivo, mas também Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais da própria fazenda e de uma propriedade vizinha.

Exemplo de "transbordo de cana"

Ao todo, de acordo com o laudo de constatação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o fogo consumiu 1.463,891 hectares, sendo 1.401,286 ha de área agropastoril e 62,605 ha de vegetação nativa.

A perícia técnica confirmou que o fogo foi iniciado no maquinário em operação. Havia sinais de chamuscamento pelas chamas, que se alastraram em direção norte-sul, carregadas pelo vento.

Autuação

Devido à gravidade dos danos ambientais, o proprietário foi autuado pelo Imasul com multa no valor de R$ 4.836.000,00, calculada com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, que estipula penalidades de R$ 3.000,00 por hectare de área agropastoril queimada e R$ 10.000,00 por hectare de vegetação nativa atingida.

Além disso, segundo o Promotor de Justiça Allan Thiago Barbosa Arakaki, foi determinada a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (Prada), referente às áreas de vegetação nativa destruídas.

A Polícia Militar Ambiental também registrou boletim de ocorrência e encaminhou o relatório técnico à Delegacia de Polícia de Angélica para apuração de possível crime ambiental.

O MPMS conduz diligências para coleta de depoimentos, perícias e demais informações que possam subsidiar eventual ação civil pública ou arquivamento do procedimento.

Assine o Correio do Estado

PREVISÃO

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

Durante a semana, a previsão é de sol entre nuvens, mas com chuvas isoladas e chance de tempestade ao longo dos dias

03/11/2025 17h00

Compartilhar
Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado

Previsão aponta para queda nas temperaturas no domingo, com chuvas em todo o Estado Foto: Paulo Ribas / Arquivo

Continue Lendo...

A semana que começou nesta segunda-feira (3) será de muito calor e tempo instável até o domingo (9), quando uma frente fria traz virada no tempo e queda nas temperaturas, com mínimas podendo chegar a 11°C.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), durante a semana (4), a previsão indica tempo com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia, podendo ocorrer tempestades, com rajadas de vento e eventual queda de granizo à noite.

"Essas condições são típicas do período da primavera, quando a presença de ar quente e úmido favorece a formação de instabilidades atmosféricas", diz o órgão.

O cenário está associado ao intenso transporte de calor e umidade e à passagem de cavados em diferentes níveis da atmosfera, que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de tempestade.

As chuvas devem se intensificar a partir de quarta-feira (5), com a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão.

O Cemtec estimam acumulados expressivos de precipitação, superiores a 40 mm/24h, especialmente na quarta-feira.

As temperaturas devem ficar entre 20°C e 35°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C, com máxima de 32°C.

Mudança no tempo

A condição de tempo mais instável deve persistir até sábado (08), devido ao avanço de uma frente fria mais significativa que vai trazer mudanças.

Ainda no sábado, as condições atmosféricas serão favoráveis à ocorrência de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No domingo (09), com o avanço e posterior passagem da frente fria, é esperada uma acentuada queda nas
temperaturas, com mínimas entre 11°C e 14°C, principalmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 16°C e 25°C.

Trimestre

O próximo trimestre, de novembro a janeiro, deve ser de calor acima da média e chuvas irregulares em todo Mato Grosso do Sul, de acordo com o prognóstico do Cemtec. 

Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias variam entre 24°C a 26°C. Por outro lado, nas regiões noroeste e nordeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre novembro-dezembro-janeiro. 

A previsão climática indica temperaturas do ar ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, o trimestre terá condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Com relação às chuvas, a tendência climática indica um cenário de incerteza na distribuição das chuvas, com previsão de precipitação irregular, podendo ocorrer volumes ligeiramente abaixo ou acima da média histórica, a depender da região do estado. 

CAMPO GRANDE

Pedestre atropelado por motociclista na Brilhante morre na Santa Casa

Acidente aconteceu na manhã de domingo e motociclista morreu na hora, enquanto o pedestre estava internado

03/11/2025 16h45

Compartilhar
Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa

Pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O pedestre, identificado como Aroldo Aparecido da Silva, atropelado por uma motocicleta no domingo (2), morreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa de Campo Grande. O motociclista, Jallison Rodrigues Mota, morreu no local do acidente, na Rua Brilhante.

Conforme noticiou o Correio do Estado, Mota pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou Aroldo, que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido). O hospital confirmou a morte do pedestre nesta segunda-feira.

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 2 dias

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)

5

Após incêndio, União dá 1&ordm; passo para comprar novas áreas indígenas em MS
promessa

/ 2 dias

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público