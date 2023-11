Os focos de incêndio que atingem o Pantanal sul-mato-grossense podem colocar 14 cidades do Estado eem estado de emergência. O decreto, que foi discutido ontem (13), deve ser publicado ainda nesta semana. Nele contém, projetos, contratos e esforços para o combate aos focos de incêndios, que atinge o bioma do pantanal.

As medidas de urgências atenderão os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Corguinho, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Os integrantes do alto escalão do governo e representantes estiveram reunidos discutindo quais são os próximos passos para proteger o bioma.

“Com a publicação do decreto de situação de emergência, o Governo pode dispor dos recursos necessários para as ações de combate aos incêndios florestais, como a aquisição de combustível para automóveis e aeronaves, diárias, alimentação, EPI´s e outras necessidades do Corpo de Bombeiros”, informou o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Carlos Videira.

A assinatura do decreto pode facilitar o uso de verbas emergenciais, podendo dar liberdade ao governo de garantir recursos necessários para o combate aos incêndios florestais, como a aquisição de combustível aos veículos e aeronaves, equipamentos de proteção individuais (EPI) entre outras medidas obrigatórias.

Incêndio no Pantanal

Conforme os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as cidades de Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho concentram 97% dos focos de calor na região do pantanal de Mato Grosso do Sul.

Os bombeiros trabalham incansavelmente desde 17 de maio, em combate aos focos de incêndio. Até o momento, aproximadamente 300 bombeiros estão empenhados nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Incêndio ao Parque Estadual do Pantanal do Rio Nedro

Na semana passada, equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá estão combatendo as chamas que atingiram a região do Parque Estadual do Pantanal do Rio Nedro. Segundo informações da corporação, a região sofre com diferentes focos de incêndio há mais de 20 dias.

Para auxiliar no combate às chamas, equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Corumbá pediram reforço à corporação de Campo Grande. De acordo com informações da corporação, há todo cuidado para que o Parque não seja atingido por completo. Além do uso de aeronaves, há também enfrentamentos por terra com uso de maquinário.

Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Fumaça nos incêndios do pantanal do Mato Grosso é sentido em MS

Na última sexta-feira (10), central do sistema Pantera, instalado na sede do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), em Corumbá, detectou uma enorme nuvem de fumaça na Serra do Amolar.

Conforme estudos realizados, a fumaça vista na região é originada após os incêndios florestais que atingem o Mato Grosso, principalmente o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e o Parque Estadual do Encontro das Águas.

A intensa fumaça chegou a cobrir a antena instalada no topo da Serra do Amolar.

Serra do Amolar sendo emcoberto pela fumaça de queimadas no pantanal. Divulgação/ IHP.



Fumaça os incêndios do Pantanal invade bairros de Aquidauana

Na tarde de ontem (13), moradores do município de Aquidauana, foram pegos de surpresa após uma intensa fumaça vindo de incêndios na região do Pantanal encobrir alguns bairros da cidade.

De acordo com informações apuradas pelo site O Pantaneiro, a fumaça que cobriu alguns bairros da cidade pode ter vindo da região conhecida como Touro Morto, no Pantanal, próximo ao Passo do Lontra, localizada dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, que enfrenta um incêndio grave a algumas semanas.

Os moradores de Aquidauana relataram a dificuldade para respirar diante da situação incômoda, que aliviou após uma forte chuva que caiu no município no final da tarde de ontem.