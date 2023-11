THE ERAS TOUR

O copo de 300 ml de água estava sendo vendido por R$8,00

Fãs de Mato Grosso do Sul, que estavam no 1º show da The Eras Tour no Brasil, da cantora norte-americana Taylor Swift, na noite dessa sexta-feira (17), relatam que o calor no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, era algo que “nunca tinham visto na vida”.

Giovanna Percio, social media, foi ao show na arquibancada, e comenta que o calor extremo a fez comprar no mínimo 10 copos d’água de 300ml, que estavam sendo vendidos no local a R$ 8,00. A fã de Taylor Swift não teve problemas para comprar água, mas já a estudante de jornalismo, Dafne Godoy, que estava em outro setor da arquibancada, teve dificuldades.

“Tava calor pra caramba e muita gente por metro quadrado, mas a falta de água foi o que deixou o calor ainda pior! Porque os vendedores não passavam o tempo todo e teve o lance da ‘T4F’ (Time For Fun) proibir garrafinha de água também”, comenta a estudante.

A Time For Fun é a empresa responsável pela organização do show da Taylor Swift no Brasil, e muitos fãs foram as redes sociais reclamar, não apenas da proibição de entrada com garrafas de água, mas também da estrutura do evento, que segundo comentários no X, antigo Twitter, criavam uma “estufa” no estádio.

Igor Paiva, fã da cantora, publicou no seu perfil do X uma thread sobre pontos negativos da organização do show, como falta de cadeiras numeradas, como é feito nos Estados Unidos.

“O Estádio Olímpico Nilton Santos possui em sua estrutura vãos e áreas para promover a circulação do ar nas arquibancadas e nas pistas. Todas elas estavam cobertas por tapume, o que prejudicou, e muito, a ventilação do ambiente”, pontuou Paiva.

A sensação térmica no estádio chegou aos 60°C na noite de ontem. A social media Giovanna Percio, vai novamente ao show de Taylor Swift no próximo domingo (19), dessa vez na pista, mas se prepara com barras de proteína, bastante água e comenta que não vai tentar ficar na grade.

“A Taylor parou o show duas vezes pra falar sobre isso (acesso à água). A primeira, colocaram no celular ‘we need water’, e ela leu, e aí ela pediu para a produção levar água para as pessoas que estavam pedindo e ela perguntou para as pessoas se tinham levado, falaram que não, e aí ela parou o show e esperou levar água. Depois uma outra menina ela viu passando mal e pediu para a produção jogar água. Eu não sei como estava lá embaixo (na pista), mas realmente estava muito calor, é desumano você fazer qualquer coisa com seu corpo”, comenta Percio.

Em seu perfil, a empresa Time For Fun publicou uma nota, lamentando a morte da estudante Ana Benevides, mas não comentou nada a respeito de mudanças na organização e acesso à água. Fãs iniciaram um abaixo-assinado pedindo a criação da “Lei Ana Benevides”, que conta com mais de 126.480 mil assinaturas.