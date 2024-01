Inclusão Digital do TJMS permite atendimento internacional na Carreta da Justiça

Janeiro Roxo

Site World NTD, que aborda as doenças negligenciadas no mundo, estampou na capa a fachada iluminada do Hospital São Julião em referência ao Janeiro Roxo

Janeiro é o mês de conscientização e combate a doença Hanseníase. Referência há mais de 80 anos no tratamento da doença, o Hospital São Julião, em Campo Grande-MS, iluminou a fachada com a cor roxa em alusão a Campanha Todos Contra a Hanseníase. O fato é que o hospital foi novamente destaque internacional por sua atuação.

A fachada roxa do São Julião foi parar na capa do site World NTD, que aborda as doenças negligenciadas em todo o mundo. A foto foi feita pelo profissional da área, o sul-mato-grossense Alexis Prappas.

Cabe relembrar que no ano passado, durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28), em Dubai, o Hospital São Julião foi referenciado pela conquista do título de "Primeiro Hospital Rumo ao Lixo Zero do Brasil". Sendo o primeiro do país a atingir o índice de 82% de desvio de resíduos sólidos do aterro sanitário.

Hanseníase tem cura

A hanseníase está na lista da Organização Mundial da Saúde como doença negligenciada e coloca o Brasil em segundo lugar em números absolutos de casos da doença em todo o Planeta.

Em Mato Grosso do Sul o Hospital São Julião é uma referência no tratamento da doença que tem cura. Há mais de 80 anos o hospital desenvolve métodos de diagnóstico e acompanhamento, com distribuição de medicamentos no tratamento da doença e envolve profissionais de diferentes áreas.

Além de médicos e enfermeiros, o Hospital São Julião disponibiliza fisioterapeutas, nutricionistas e técnicos em enfermagens que com a experiência desenvolvida durante anos de tratamento elaboraram protocolos que são considerados eficientes na cura dos pacientes.

Toda a equipe de enfermagem, farmacêuticas e técnicos em enfermagem desenvolveram uma metodologia que oferece aos cidadãos em tratamento da hanseníase facilidades para o uso dos medicamentos em casa.

A partir de uma abordagem humanizada, os técnicos de enfermagem e a equipe do hospital, ao identificarem que o paciente é analfabeto, fazem a entrega dos medicamentos usando além da receita médica a separação dos remédios por grupos coloridos e dessa forma o paciente não deixa de tomar o remédio no dia a dia por falta de leitura da receita.

O procedimento desenvolvido no Hospital São Julião já foi avaliado pelos médicos do próprio hospital como eficaz e com excelentes resultados, porque oferece ao paciente analfabeto a tranquilidade de seguir o tratamento contra a doença.

