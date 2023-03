Indígenas de Dourados vão receber atendimento médico e emissão de RG

Indígenas da aldeia Jaguapiru, em Dourados, vão receber entre os dias 20 e 24 de março, atendimento médico, palestras educativas e emissão de RG.

A ação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), vai contar com uma carreta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipada com auditório e estrutura de som e imagem.

Um ônibus da prefeitura será disponibilizado para deslocar a população indigena da região até a Escola Municipal Francisco Meireles e Missão Caiua, local que acontecerá as atividades.

Segundo o secretário da Sejusp, Antônio Carlos Videira, a ação promove Mato Grosso do Sul no cenário nacional e mostra a importância da população indígena.

“Essa ação em Dourados busca promover, por meio de uma campanha educativa, a redução dos índices criminais, em especial a redução da violência contra mulher, contra crianças e adolescentes. Policiais civis, rodoviários e militares estarão presentes realizando palestras e ações educativas, além de levar cidadania, com a emissão de cédulas de identidade e outros serviços”, explicou.

De acordo com o secretário Executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, os serviços devem impactar no bem estar da população indígena do Estado.

“Essa ação é um esforço integrado de diversos órgãos, do município de Dourados, do Governo Federal para aproximar a comunidade dos serviços estatais, mas de uma maneira geral, levando também mais segurança à região e impactando no bem estar da população indígena”.

Serviços oferecidos

Curso de Formação de Brigada de Incêndio e Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal;

Atendimento da Delegacia da Mulher Itinerante, com registros de Boletins de Ocorrência e execução de oitivas;

Emissão da primeira via do RG, serviço oferecido pelo Instituto de Identificação da Coordenadoria Geral de Perícias (CGP);

Vacinação contra Covid e vacina Bivalente para crianças, oferecidas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES);

Exposição de animais taxidermizados da Polícia Militar Ambiental (PMA).

População indígena de Dourados

As Aldeias Jaguapiru e Bororó, no município de Dourados, formam juntas a maior reserva indigena do país. A densidade populacional é 5,3 vezes maior que a de Campo Grande.

Cerca de 20 mil indígenas habitam o território, entre elas as etnias: Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva e Terena.

Falta de água

No dia 10 deste mês, o Governo do Estado em parceria com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) criou um grupo de trabalho para solucionar a falta de água nas aldeias de Dourados, problema enfrentado há mais de 30 anos pelos indígenas da região.

“Temos esse problema que persiste há mais de 30 anos e estamos empenhados em buscar alternativas imediatas enquanto as análises e levantamentos são feitos”, afirmou o vice-governador, Barbosinha, durante reunião.

De acordo com a secretária-adjunta da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Viviane Luiza, um projeto orçamentado em R$ 25 milhões está sendo construído na tentativa de amenizar o problema em locais críticos e entregar água a população indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó.

“Além disso estamos buscando nova reunião com a participação com o Ministério Público Federal e Funai, que deve acontecer em breve, para desenvolverem em conjunto com o Governo do Estado ações sociais na comunidade indígena e conscientizar esses órgãos federais sobre a importância da ação do Grupo de Trabalho nas comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul”, explicou a secretária.

