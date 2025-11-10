Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Indígenas fecham a Funai e ameaçam parar BR por "briga interna"

Na disputa pela Coorndeção Regional da Funai na Capital, carta em nome do Conselho do Povo Terena pedia indicação de Dioni, enquanto documento do povo Atikum engrossa apoio a "Elvis"

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

10/11/2025 - 13h03
Localizada no número 1.733 da rua Sete de Setembro, em Campo Grande, a sede da Coordenadoria Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) amanheceu "fechada" hoje (10), por uma mobilização que é contra a troca de comando do órgão na Capital e ameaça até mesmo o fechamento de rodovias caso não sejam atendidos.

Em Campo Grande, o grupo de indígenas é acompanhado por uma série de parlamentares, entre eles o vereador por Dois Irmãos do Buriti, Altair Fermino Mamedes (PT), conhecido como Menoty, que confirma que as mobilizações começaram ainda por volta de 10h desta segunda-feira (10). 

Conforme narra o vereador, o Coordenador Regional Elvisclei Polidorio, também chamado de Elvis Terena, teria sido exonerado "sem motivo nenhum", sendo indicado ao cargo Dione Alcântara Batista. 

Acontece que, segundo Altair "Menoty", a indignação do grupo se dá pelo fato de que apenas seis caciques e uma instituição teriam sido consultados para elaboração do documento, que foi posteriormente encaminhado para a presidente da Funai, Joênia Wapichana, em 20 de outubro. 

"Briga interna"

Para Menoty, Elvis apresentava um bom desempenho da função, no que chama de "trabalho com seriedade e transparência", e que os demais caciques e parlamentares que indicaram Dione estariam com "interesse próprio". 

"Estão com inserção política e nem candidatos do governo federal eles apoiam. Queremos a permanência do Elves  na coordenação onde já tem uma ata assinada mais 27 caciques, legítimos de vários territórios. Miranda, Nioaque, sidrolandia, dois irmãos do buriti, região sul, Corumbá". 

Ele conta que o intuito da mobilização é chamar a atenção tanto da presidente da Funai, Wapichana, como da Ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, sem chance de que esses indígenas deixem a sede da Funai na Capital antes de uma resposta. 

"Não tem previsão da saída dos povos indígenas da Funai. Enquanto não tiver respostas dos órgãos competentes, vamos manter fechada e se for possível parar a BR", considera ainda o vereador por Dois Irmãos do Buriti. 

Enquanto que a carta em nome do Conselho do Povo Terena, assinada pelo então Coordenador Valcélio e outra meia dúzia de nomes, solicitava "de maneira mui respeitosa" a indicação de Dioni, um segundo documento pela representante do povo Atikum na região de Nioaque, Marinalva Conceição Vicente, engrossa o apoio a "Elvis".

O texto repudia qualquer tentativa de substituição conduzida sem consulta às comunidades indígenas que são atendidas pela Coordenação Regional, que abrange cerca de 52 aldeias atuando junto aos povos: 

  • Terena, 
  • Kadiwéu,
  • Kinikinau, 
  • Guarani-Kaiowá e 
  • Atikum

Se por um lado meia dúzia teria confirmado o pedido de troca, a carta de apoio a Elvis Terena cita o que seria desejo de 27 caciques, reafirmando o ponto de que: "qualquer decisão sobre mudanças de coordenação deve respeitar o princípio da consulta livre, prévia e informada, conforme a Convenção nº 169 da OIT, e considerar as formas próprias de organização e decisão dos povos indígenas".

 

TIRE UM SONHO DO PAPEL!

Dez mil cartinhas podem ser adotadas na campanha "Papai Noel dos Correios"

Adultos podem adotar uma cartinha até 12 de dezembro e entregar o presente até 15 de dezembro

10/11/2025 11h45

Papai Noel negro, neste ano, simboliza inclusão no Natal

MARCELO VICTOR

Aproximadamente 10 mil cartinhas estarão disponíveis para adoção, neste fim de ano, durante a campanha “Papai Noel dos Correios 2025” em Mato Grosso do Sul.
A ação funciona da seguinte forma: crianças escrevem a carta e, em seguida, adultos adotam e compram o presente.

Crianças carentes de 0 a 10 anos – de escolas municipais, instituições sociais, abrigos ou Organizações Não Governamentais (ONGs) – podem escrever cartinhas, pedindo presentes de Natal para o Papai Noel, até 12 de dezembro. Mas, quanto antes a criançada escrever a carta, melhor.

Alguns dos pedidos dos pequeninos são roupas, brinquedos, bonecas, carrinhos, chocolate, ursos, jogos, bolas, roupas, sapatos, material escolar, maquiagens, bicicleta, videogames, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo da memória, tabuleiros, quebra-cabeça, peteca, ioiô, bambolê, chocalhos, massinha de modelar, instrumentos musicais infantis, de montar/desmontar, entre outros.

Crianças na Abertura da campanha "Papai Noel dos Correios 2025". Foto: Marcelo Victor

Os presentes devem ser novos e lacrados. Alguns dos pedidos inusitados, de ‘cortar o coração’, são alimentos, cama, itens de casa, dentadura para o avô, carne, ou até mesmo emprego para o pai ou para mãe. É proibido escrever endereço, número de telefone ou inserir foto da criança na carta.

Os interessados em fazer o Natal de uma criança mais feliz devem adotar as cartinhas até 12 de dezembro nas agências do Correios de qualquer município de MS ou pelo site.

Basta escolher um pedido, cadastrar o nome, comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro.

O objetivo é incentivar crianças a escrever para estimular sua capacidade cognitiva e emocional, incentivar a solidariedade entre adultos e fazer o Natal da molecada mais alegre.

O lançamento da campanha "Papai Noel dos Correios 2025" ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na Escola Municipal Arlene Marques de Almeida, localizada na rua Catiguá, número 694, Jardim Canguru, em Campo Grande.

Em 2024, mais de 11.564 cartinhas foram adotadas em Mato Grosso do Sul. O superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel, destacou a importância de enviar e adotar cartas durante a campanha.

“O projeto visa dar um presente para cada criança, passar para eles a capacidade de desenvolver intelectualmente e emocionalmente, através da escrita de cartas, difundir solidariedade entre as pessoas e doar um pouquinho do que a gente tem para quem tem menos.

Como enviar e adotar uma carta?

Se você é criança e deseja enviar:

  1. Pegar o modelo (papel) da carta em uma agência dos Correios ou site do Blog
  2. Escrever o bilhete, cujo objetivo é incentivar a criatividade e a redação, até 12 de dezembro
  3. Cartas devem ser entregues pessoalmente, em uma agência dos Correios, ou virtualmente, neste site. Para papéis enviados digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog

* É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel

Se você é adulto e deseja adotar:

  1. Adotar um pedido até 12 de dezembro, nas agências do Correios de qualquer município ou pelo site
  2. Comprar o presente, embrulhá-lo e deixá-lo em uma agência dos Correios mais próxima até 15 de dezembro

* A partir de 15 de dezembro, os presentes serão entregues para as crianças 

terceirização

ONG da saúde obtém reajuste extra em contrato de R$ 540 milhões

Reequilíbrio financeiro eleva em R$ 229 mil mensais o valor que o Estado repassa ao Instituto Acqua pela gestão do hospital regional de Três Lagoas

10/11/2025 11h12

Hospital de Três Lagoas tem capacidade para até 186 leitos e desde abril de 2022 é administrado pelo Instituto Acqua

Hospital de Três Lagoas tem capacidade para até 186 leitos e desde abril de 2022 é administrado pelo Instituto Acqua

Em meio aos constantes pedidos de socorro financeiro e até suspensão de atendimentos na Santa Casa de Campo Grande, o Instituto Acqua, uma Organização Social supostamente sem fins lucrativos, conseguiu um acréscimo mensal de R$ 229.628,61 para administrar o Hospital Regional Magid Thomé, de Três Lagoas. 

Os repasses são feitos pela Secretaria de Estado de Saúde, que em abril de 2022 contratou a ONG para administrar o hospital por um período de cinco anos. E, conforme publicação do diário oficial desta segunda-feira, o reajuste extra, enquadrado como reequilíbrio financeiro, é retroativo a agosto.

Desta forma, segundo a publicação do diário oficial, a estimativa de valor do  contrato passa dos R$ 539,97 milhões previstos para R$ 544,79 milhões. Esses montantes, porém, não incluem os repasses extras, como ocorreu em maio deste ano, quando o Estado fez repasse extra de R$ 3,8 milhões para contratação extra de leitos de UTI pediátrica durante quatro meses. 

SOB SUSPEITA

Entre fevereiro de 2020 e o começo de agosto deste ano o mesmo instituto também administrou o Hospital Regional de Ponta Porã, o que lhe garantiu faturamento superior a meio bilhão de reais. 

O contrato inicial previa que ele poderia ser renovado pelo menos mais três vezes, o que elevaria o período para até 20 anos. Porém, depois de cinco anos o Estado rescindiu com o Acqua sob a alegação de que o Tribunal de Contas da Paraíba havia reprovado uma série de prestações de contas naquela unidade da federação. 

E, conforme a legislação local, o fato de ter tido as contas reprovadas em qualquer outro estado impede que a administração faça contratos com a instituição, justificou a Secretaria de Estado de Saúde. 

Sendo assim, se estas supostas irregularidade impediram a renovação em Ponta Porã, automaticamente vão impedir a renovação em Três Lagoas, cujo contrato acaba em abril de 2027. A não ser que até lá o Ácqua limpe sua ficha e assim poderia continuar administrando o hospital Magid Thomé, que começou a operar com 116 leitos, mas com as ampliações, vai chegar a 186. 

Antes do rompimento do contrato relativo a Ponta Porã, a direção do Acqua disse  “ver com estranheza” a insistência do Governo do Estado em não querer renovar. Em documentos entregues ao Ministério Público, disse ter recebido uma série de pedidos de explicações sobre os contratos com o Governo da Paraíba e assim que mandava os esclarecimentos sobre um contrato, de imediato recebia questionamentos sobre outras impugnações de contas naquele estado. 

Além disso, alegou o Instituto, as impugnações na Paraíba seriam impeditivos para assinatura de contrato novo, não para renovação. O Estado, porém, entende que elas impedem inclusive a renovação. 

As impugnações no estado nordestino são relativas a 2019 e mesmo assim o Governo assinou contrato com o Instituto Acqua em Três Lagoas em abril de 2022, quando o TCE da Paraíba já havia rejeitado suas prestações de contas.

O Instituto questiona, inclusive, a idoneidade do conselheiro paraibano que reprovou suas contas. Na investigação no MP estão anexadas reportagens mostrando que o conselheiro André Carlo Torres Pontes foi alvo de uma operação da Polícia Federal no final de 2019 por suposto envolvimento em um esquema de corrupção no TCE paraibano.

Ele chegou a ser afastado de suas funções e com base nisso o Instituto requisitou a anulação de todos os embargos de contas que ele havia feito. Até hoje, porém, esse pedido de suspeição não foi julgado. Se o pedido tivesse sido acatado, alega o Instituto, deixaria de ser ficha-suja e poderia renovar o contrato de Ponta Porã sem qualquer tipo de impedimento.

Outro argumento usado pelo Instituto e desconsiderado pela administração de Mato Grosso do Sul é o fato de que todas as supostas irregularidades encontradas na Paraíba terem sido decorrentes da falta de repasses financeiros do Governo do Estado e não por má gestão ou fraude do Acqua.

Depois de romper com o Acqua, a Secretaria de Saúde contratou, sem licitação, o Instituto Social Mais Saúde, que já administrava um hospital estadual em Dourados. 

Conforme compromisso assumido com o Ministério Público, o Governo do Estado precisa fazer, até meados de janeiro do próximo ano, um novo chamamento público (licitação) para administração do hospital de Ponta Porã. 

O Instituto Social Mais Saúde vai receber R$ 47,28 milhões para administrar por seis meses o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto. Isso equivale a R$ 7,88 milhões por mês.

