Mais uma: Indígenas ocupam fazenda em Rio Brilhante

Meteorologista destaca que condições climáticas devem oscilar em curtos períodos de tempo

Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

As previsões meteorológicas desta semana indicam calor e intensas pancadas de chuva em todo Mato Grosso do Sul.

Instável, os próximos dias serão marcados por intensas pancadas de chuva, que se alternam com períodos quentes e de muito calor.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe, inclusive, possibilidades de queda de granizo em algumas regiões do Estado.

Conforme o meteorologista Olivio Bahia, as condições se intensificam nos próximos dias, principalmente nas regiões centro-leste e nordeste de Mato Grosso do Sul, área dos municípios de Água Clara, Inocência,Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.

"Até a próxima quarta (8), a região do Pantanal é onde a chuva deve incidir menos. As demais localidades contarão com estas oscilações de clima e tempo durante todo o dia", destacou o meteorologista.

Em Corumbá, região pantaneira, as temperaturas mínimas ficam em torno dos 24ºC ao passo em que os termômetros atingem 37ºC e 36ºC já no início da semana. Próximo da fronteira com a Bolívia a umidade do ar deve permanecer em torno de 40%.

Segundo Bahia, as previsões não são muito claras quanto ao volume de chuva previsto para toda a semana, entretanto, indicam chuvas volumosas em curtos períodos de tempo.

"É difícil cravar os volumes de chuva para MS. O que posso afirmar é que os próximos serão de chuvas intensas, que duram cerca 15, 20 minutos, contudo possuem potencial de causarem estragos", disse ao Correio do Estado.

De acordo com o meteorologista, entre esta segunda-feira (6) e a próxima quarta (8), chuvas intensas e rápidas devem ser vistas em todo o território sul-mato-grossense, condições que mudam a partir de quinta-feira (9), período em que o calor segue, entretanto com pancadas de chuva com mais volume.

Em Campo Grande, a temperatura mínima deve ficar entre os 21ºC, com máximas que atingem a casa dos 30ºC. Algumas rajadas de vento são previstas. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 70%.

Em Dourados, as condições são similares. O segundo município mais populoso do Estado deve ter mínimas de 22ºC e máximas de 32ºC ao longo da semana. Por lá, o dia deve começar com umidade relativa do ar em torno de 65%.

Próximo da divisa com Mato Grosso, o município de Cassilândia, localizado na mesorregião do leste de Mato Grosso do Sul deve ter temperaturas mínimas de 22ºC e máximas entre 29ºC e 30ºC.

Com sol entre muitas nuvens, os cassilandenses devem conviver em com pancadas isoladas de chuva nos próximos dias e umidade relativa do ar fica em torno dos 70%, condições similares às de Costa Rica, onde os termômetros indicam temperaturas mínimas de 21ºC e máximas de 31ºC.

