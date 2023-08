Com índice de vacinação em 15%, nova variante da COVID-19 'preocupa', diz infectologista

Diante da nova onda de casos de COVID-19, no Brasil, a nova subvariante EG.5 é apontada como uma das causas, devido a sua alta transmissibilidade. Ao Correio do Estado, o infectologista e pesquisador da FioCruz, Julio Croda, explicou que o baixo índice de vacinação da bivalente e as quedas nas testagem para COVID-19, dificultam o controle epidemiológico e aumentam a circulação de novos vírus no Mato Grosso do Sul e em todo o país.

“No Brasil é importante entender que é muito difícil identificar um claro aumento de casos. As pessoas não se testam mais os sistemas de vigilância e não capturam adequadamente esses testes positivos. Mas observamos principalmente nos dados do Instituto Todos Pela Saúde, dos laboratórios privados, que existe um aumento da positividade dos exames laboratoriais. Ou seja, existe mais circulação viral no Brasil e isso provavelmente está relacionado a novas subvariantes”, explicou o infectologista.

Conforme a última semana epidemiológica publicada no dia 29 de agosto de 2023, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), não foi apresentada curva ascendente de novos casos. Foram 137 novos casos e dois óbitos na última semana.

Mas, o infectologista reforça o momento de cautela e preocupação diante da nova cepa que é altamente transmissível, atrelado ao baixo interesse da população em se vacinar.

“Sempre estamos reforçando, a partir do momento que a pandemia acabou, que se deve manter o esquema vacinal atualizado. Nós temos baixa cobertura da vacina bivalente em todo o Brasil e no estado do Mato Grosso do Sul não é diferente. É importante que nesse momento de maior circulação do vírus do COVID-19 e da nova subvariante da OMICRON: a EG.5, que a população compareça às unidades de saúde e atualize o seu esquema vacinal”, recomendou Croda.

Sobre a nova variante, o infectologista garante que a atual vacina bivalente, disponível no SUS, também é capaz de reduzir a evolução de casos mais graves em pessos positivadas com a nova cepa.

“A vacina que nós temos disponível neste momento é a vacina bivalente. Ela contém a cepa original e a cepa da OMICRON. A EG.5 é uma subvariante, sendo assim, a vacina bivalente continua protegendo principalmente para a redução de hospitalização e óbito”, afirmou Croda.

Nova variante Éris

O Ministério da Saúde confirmou no dia 17 de agosto de 2023, o primeiro caso da variante EG.5, apelidada de Éris, variante da COVID-19. Desde então, o novo vírus já foi confirmado em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

“A nova variante é EG.5 pode ser uma das responsáveis pelo aumento de positividade nos exames da rede privada de laboratório no Brasil. Ela tem maior escape de resposta imune, maior transmissibilidade”, explica o pesquisador, Julio Croda.

Atualização da vacina contra COVID-19 deve começar no exterior

Ainda conforme o pesquisador da FioCruz, já existe no mercado a previsão de uma atualização vacinal contra a EG.5, trata-se da vacina monovalente com uma cepa XBB, a subvariante mais próxima da EG.5. Mas, eventualmente essa vacina vai começar a ser aplicada no hemisfério norte, a partir de outubro deste ano.

“Não existe nenhuma previsão dessa vacina ser aplicada aqui, no Brasil. Ela deve garantir um pouco de proteção adicional principalmente para doença sintomática. Mas, as vacinas que nós temos disponíveis ainda garantem uma proteção extremamente elevada pra hospitalização em óbito”, salientou Croda.

Por fim, o infectologista defende que “mais relevante do que ter uma vacina atualizada para as novas subvariantes, é ter uma vacina recentemente aplicada. As pessoas que já tem mais de um ou dois anos, que tomaram a vacina, principalmente do grupo de risco como os idosos e imunocomprometidos, é importante sempre manter seu calendário vacinal atualizado. Tomar uma dose por ano da vacina contra COVID-19, pra garantir maiores proteções”, ponderou.

Em MS, vacina bivalente tem pouca procura

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) afirmou tem acompanhado o aumento no

número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. “A SES reitera que continua realizando o monitoramento de casos novos da doença e reforça que em caso de sintomas a população deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima da residência para que seja submetido ao teste diagnóstico de Covid-19”.

Sobre a baixa procura pela vacina bivalente, que está em apenas 15%, a SES recomenda a vacinação como a principal estratégia de prevenção. Àqueles que ainda não se imunizaram com a vacina Bivalente que compareçam a uma Unidade de Saúde do município para a aplicação da vacina”, destacaram em nota ao Correio do Estado.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau/CG), informa em nota que em Campo Grande, os casos notificados de Covid-19 também se mantêm estáveis, com redução nos casos de internação e óbitos, o que pode ser atribuído a boa cobertura vacinal do município.

“Hoje, mais de 80% da população campo-grandense encontra-se vacinada contra a doença, com ao menos uma dose. Não houve, até o momento, nenhum registro de aumento considerável tampouco a circulação de novas variantes, como é o caso da EG.5”, apontaram.



Assine o Correio do Estado