Influenciador Hytalo Santos é transferido de prisão; saiba os próximos passos

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos nesta segunda-feira, 18, para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

18/08/2025 - 21h00
O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos nesta segunda-feira, 18, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, localizado na zona oeste de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária.

A defesa, procurada sobre a transferência, não havia sido localizada para comentar até a publicação deste texto.

Os dois foram presos preventivamente na última sexta-feira, 15, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba por supostos crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. A defesa nega irregularidades.

Como o pedido de prisão foi feito pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, Hytalo Santos e o marido devem ser transferidos nos próximos dias para o Estado nordestino.

Hytalo foi um dos denunciados pelo influenciador Felca no último dia 6. Em um vídeo de 50 minutos, que acumula 46 milhões de visualizações no YouTube, Felca citou influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou como o algoritmo de plataformas digitais favorece a entrega desse conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga sobre o problema.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida no domingo, 17, ex-funcionários de Hytalo Santos afirmaram que viam malas de dinheiro e joias na casa do influenciador. Segundo os relatos, os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o influencer pagava às famílias dos adolescentes cerca de três salários mínimos para abrigá-los em sua casa. Os menores, sob a tutela de Hytalo, eram chamados de "cria" pelo influenciador.

Ainda segundo o MP, o influencer apreendia os celulares das vítimas para garantir que apenas o seu perfil nas redes sociais fizesse postagens, estratégia que concentrava a audiência em suas plataformas.
 

segunda turma

TJMS inicia curso para policiais militares e civis atuarem como oficiais de Justiça

É a segunda turma que será formada após o acordo que permitiu aos policiais este tipo de atuação no cumprimento de medidas de urgência

18/08/2025 18h14

Policiais poderão atuar como oficiais de justiça após a capacitação

Policiais poderão atuar como oficiais de justiça após a capacitação Foto: Divulgação / TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) iniciou, nesta segunda-feira (18), a segunda turma de formação de policiais militares e civis para atuarem como oficiais de justiça ad hoc no cumprimento de medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.  

A capacitação conta com a participação de cerca de 88 policiais e integra as ações voltadas ao fortalecimento da atuação interinstitucional no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ação faz parte de um Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o TJMS e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Polícia Civil e da Polícia Militar, em maio deste ano.

O acordo pretende suprir a carência de oficiais de justiça e dar maior celeridade ao cumprimento de mandados judiciais, como intimações, afastamento do agressor do lar e mandados de prisão, previstos na Lei Maria da Penha.

Ao final do curso, os policiais que obtiverem a certificação estarão habilitados a atuar em funções análogas a de oficiais de justiça, podendo cumprir mandados judiciais nos casos em que não houver disponibilidade de oficiais do Poder Judiciário.

Capacitação

Nesta segunda turma de formação, a capacitação é realizada no auditório da Escola Judicial (Ejud-MS).

A abertura do evento foi conduzida pela coordenadora pedagógica da Ejud-MS, juíza Kelly Gaspar Duarte, que representou o diretor-geral da Ejud-MS, desembargador Marco André Nogueira Hanson, e a coordenadora da Mulher, Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva.  

No período da manhã, a formação foi ministrada pelas juízas Penélope Mota Calarge Regasso, titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Campo Grande, e Tatiana Dias de Oliveira Said, titular da 4ª Vara de Violência Doméstica. 

As magistradas abordaram aspectos relevantes da violência de gênero, da Lei Maria da Penha, do ciclo da violência e do cumprimento dos mandados.

Já no período da tarde, o oficial de justiça Claudionei Messias de Carvalho apresentou as explicações práticas dos procedimentos envolvendo a vítima e o réu, incluindo a retirada de pertences da vítima do imóvel, entre outras situações da rotina desse trabalho. 

No lançamento da primeira turma, em abril deste ano, o diretor-geral da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), desembargador Marco André Nogueira Hanson, falou da importância da capacitação técnica dos policiais.

“Os policiais e servidores designados que participarão deste curso não serão apenas responsáveis pela execução de mandados, mas estarão na linha de frente, desempenhando um papel vital na proteção das mulheres em momentos de extrema vulnerabilidade”.

Cidades

Adolescentes são apreendidos após furtarem televisão, canetinha e até jogo de Uno em MS

Os menores foram localizados na manhã desta segunda-feira (18) após publicarem foto dos itens nas redes sociais

18/08/2025 17h33

Três menores, cujas idades não foram divulgadas, foram localizados e apreendidos pela polícia na manhã desta segunda-feira (18), após furtarem e divulgarem em publicação nas redes sociais itens como televisão, canetinha e até jogo de Uno.

A publicação facilitou que a polícia de Chapadão do Sul localizasse os menores. Segundo informações divulgadas, eles furtaram em dois dias diferentes: a primeira ocorrência foi registrada no dia 13 de agosto.

Por volta das 19h20, os adolescentes invadiram um local e levaram um televisor e um celular. Na segunda vez, no dia 18 de agosto, às 6h42, saíram com quatro notebooks, canetas e sete caixas de som.

Com as publicações, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar os menores em posse dos itens, que foram todos recuperados e apresentados na delegacia.

Na imagem divulgada pela polícia, é possível visualizar uma caixa de sapatos com o jogo Uno, alguns óculos de grau, um estojo de anéis, canetinhas, notebooks, materiais de escritório e um copo plástico com notas trocadas.

Os adolescentes foram encaminhados à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sendo investigado para apurar eventuais participações de outros envolvidos e a destinação que seria dada aos produtos furtados.

