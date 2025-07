Inmet alerta para baixas temperaturas a partir desta segunda

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No domingo (27), o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), emitiu um alerta amarelo para risco de queda de temperatura em Mato Grosso do Sul. O alerta começou a partir das 23h59 de ontem e segue até às 10h de terça-feira (29) com risco de renovação. Conforme o aviso, pode haver declínio entre 3°C e 5°C por causa da chegada de uma massa de ar frio.

Ainda conforme o instituto, o alerta é classificado como “perigo potencial”. Por esse motivo, a orientação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul - (Cemtec/MS), a queda mais acentuada deve ocorrer entre segunda-feira (28) e terça-feira (29). As mínimas podem variar entre 8°C e 12°C em boa parte do Estado, chegando a 5°C em pontos isolados.

Cabe ressaltar que, a frente fria chega após dias de calor e tempo seco e a mudança brusca nas condições climáticas exige atenção redobrada com a saúde e cuidados com animais domésticos e criações no campo.

Nesse cenário, a orientação é que a população procure abrigo, principalmente idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, áreas com previsão de chuva e vento, também podem ocorrer transtornos pontuais.

O alerta se estende a 77 municípios do Estado, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina e Dourados.

Também estão na lista: Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

REGISTRO DE GRANIZO

De acordo com as informações, foram registradas chuvas de granizo em diversos bairros de Rio Brilhante, cidade a 161 km de Campo Grande, no início da manhã desta segunda-feira (28).

A cidade de Rio Brilhante iniciou a semana com mínima de 15°C e máxima de 20°C, e conforme o Climatempo, a terça-feira (29) será ainda mais fria, com mínima prevista de 10°C e máxima de 21°C. A temperatura deve cair ainda mais na quarta-feira (30), quando os termômetros podem marcar 9°C no início da manhã.

Assine o Correio do Estado.