O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo potencial de chuvas intensas até às 10h, de amanhã (13). O Estado de Mato Grosso do Sul está em alerta de temporais entre 50 a 100 milímetros para as próximas 24 horas.

Ainda de acordo com o Inmet, há possibilidade de forte ventania entre 30 a 60 km/h. Por causa deste alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.



Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuvas acumuladas nas últimas 24 horas

Ivinhema foi o município de Mato Grosso do Sul que mais acumulou milímetros de chuvas nas últimas horas. De acordo com dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), choveu 78,2 milímetros no município localizado na região sul do Estado.

Água Clara (37,6mm), Sonora (36,6mm) e Dois Irmãos do Buriti (35,5mm) foram as cidades do Estado que mais registraram chuvas nas últimas 24 horas.

Já Ponta Porã (38,4mm) foi o município que mais registrou milímetros de chuvas nas últimas 12 horas.

A nebulosidade continua para o sábado (13), onde pode ocorrer mais chuvas em diversas partes de Mato Grosso do Sul.