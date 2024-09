Inmet renova alerta de para nova onda de calor em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Após um breve refresco no fim de semana, causado pela passagem de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, a semana começa com um novo alerta de perigo emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), devido à chegada da oitava onda de calor nenhum país.

Conforme informações do Inmet, as temperaturas no estado, especialmente no centro-norte e na região pantaneira, devem ficar pelo menos 5ºC acima da média. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 20%, o que, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), é considerado um risco leve para a saúde humana.

Segundo informações do instituto meteorológico Climatempo, São Paulo, o oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e Goiás devem ser mais afetados pelas altas temperaturas. A tendência nessa região é o aumento do potencial para focos de incêndio, e a fumaça deve voltar a tomar conta das cidades na região centro do país.

A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, passou a semana passada com o ambiente branco e esfumaçado, gerando alertas nos postos de saúde do município devido a problemas de saúde.

Ainda de acordo com a Climatempo, a onda de calor que inicia na próxima terça-feira (2) deve permanecer por uma semana, saindo somente no dia 8 de outubro.

Em algumas capitais, a temperatura deve voltar a ultrapassar os 40ºC. Na última semana, diversas cidades de Mato Grosso do Sul, como Água Clara, registraram 43ºC, com a umidade do ar abaixo de 10%.

Nesta segunda-feira, Campo Grande deve registrar temperaturas próximas de 40ºC. Em Cuiabá, a temperatura atinge seu pico nesta terça-feira (1º).



Secretária alerta sobre cuidados com a saúde

Com o calor extremo e a umidade relativa do ar abaixo de 12%, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) emitiu um alerta nesta quinta-feira (5) sobre os perigos e cuidados com a saúde durante este período difícil, em que os campo-grandenses estão enfrentando registros extremos de temperatura.

De acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade do ar ideal para a saúde humana deve estar entre 50% e 60%. Por isso, quando o índice fica abaixo de 21% a 30%, é decretado estado de atenção. Quando fica abaixo de 12%, é considerado alerta vermelho, e a população precisa redobrar os cuidados.

Preocupada com a possibilidade de que muitos campo-grandenses possam enfrentar problemas de saúde nos próximos dias, a Sesau alerta a população sobre a necessidade de cuidados com sintomas como tosse seca, dificuldade para respirar, cansaço, dor e ardência nos olhos, nariz e garganta, rouquidão, dor de cabeça, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos.

Dicas de Prevenção e Cuidados

Para minimizar os efeitos adversos do calor e da seca, confira as orientações do médico:

Hidrate-se constantemente: Beber água regularmente é essencial, principalmente para crianças e idosos que podem não perceber a necessidade de se hidratar. Ofereça líquidos diversas vezes ao dia e monitore o estado de hidratação.

Evite atividades físicas nos horários mais quentes: Praticar exercícios ao ar livre deve ser evitado entre 10h e 16h, quando as temperaturas e a radiação solar estão mais elevadas.

Cuide da pele e lábios: Use hidratantes ricos em emolientes logo após o banho e durante o dia. Para os lábios, um protetor labial ajuda a prevenir rachaduras e desconforto.

Proteja os olhos: O uso de lágrimas artificiais pode aliviar a irritação ocular em ambientes secos.

Evite banhos quentes e longos: Prefira banhos curtos e frios para não remover a oleosidade natural da pele, que ajuda na proteção contra o ressecamento.

Umidifique os ambientes: Utilize umidificadores de ar para manter a umidade em níveis confortáveis (entre 40% e 60%). Essa prática alivia o ressecamento das vias respiratórias e da pele.

Ventile os ambientes: Embora a umidificação seja importante, garantir a circulação de ar fresco evita o acúmulo de alérgenos e melhora a qualidade do ar interno.

Soluções salinas nasais: O uso de soro fisiológico nas narinas ajuda a manter as vias respiratórias umedecidas, prevenindo irritações.

Cuidados com grupos vulneráveis: Crianças e idosos devem ser monitorados e estimulados quanto à hidratação e ao conforto em ambientes secos.

Essas medidas ajudam a mitigar os efeitos adversos do calor extremo e da baixa umidade, protegendo a saúde da população de Mato Grosso do Sul durante esse período crítico.

*Colaborou Glaucea Vaccari

