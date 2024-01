Inmet renova alerta de tempestades para 69 municípios de Mato Grosso do Sul

Tempestades com fortes ventos e chuvas torrenciais são comuns na primavera - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou hoje (30), o aviso de tempestades para os 69 municípios de Mato Grosso do Sul até amanhã (31), às 10h.

Conforme informações meteorológicas, há possibilidade de chuvas de até 50 milímetros e com ventos chegando aos 60 km/h. Também há possibilidade de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Os municípios que estão sobre alertas de tempestades são: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim e Deodápolis.

As fortes chuvas podem também ser registradas nas cidades de: Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo ,Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.



Calor deve permanecer até o final da semana

Apesar do aviso para chuvas intensas, o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, indica altas temperaturas durante o dia. em Campo Grande, os termômetros registraram 34,1ºC, com sensação térmica de 37ºC.

Veja abaixo as temperaturas registradas em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, na tarde de hoje.



Aral Moreira 34,5ºC

Ponta Porã 34,9ºC

Coxim 34,9ºC

Itaquiraí 35,1ºC

Iguatemi 35,8ºC

Água clara 36,1ºC

Ribas do Rio pardo 36,3ºC

Três Lagoas 36,3ºC (chuva de 8,4mm)

Corumbá..36,4ºC (sensação de 39ºC)

Itaporã 36,9ºC

Laguna Carapã 36,6ºC

Rio brilhante..37,3ºC

Amambai..37,4ºC

Aquidauana..37,8ºC (sensação de 42ºC)



Ainda de acordo com informações do meteorologista Natálio Abrahão, as áreas de instabilidade que estão associadas ao calor podem provocar pancadas de chuvas isoladas pelo Estado. Em Campo Grande, para amanhã (31), não há possibilidade de chuva, mas o calor deve aumentar até o final da semana.

