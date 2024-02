Inscrições para concurso do TJMS são abertas nesta segunda-feira

Educação

Primeiro mutirão de vagas de 2024 realizou 204 atendimentos; até o momento são mais de 410 pedidos de vagas

Problema com obras paradas em EMEI's se estende há tempos, e em junho do ano passado mães já reclamavam da falta de vagas. Marcelo Victor/ Correio do Estado

Todos os anos o impasse por vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emei's) retorna a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que por meio do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca), faz a mediação com a Prefeitura de Campo Grande para atender a demanda das famílias de crianças de 0 a 5 anos.

Neste mês de janeiro já foram recebidos 410 pedidos de vagas em Emeis na Capital. A quantidade demonstra um aumento de 11% com relação ao mesmo período do ano passado, quando o núcleo teve 367 pedidos.

Dentre os principais motivos alegados pelos pais ou responsáveis, estão a falta de vagas ou designição longe do endereço familiar da família. Outro problema apontado é o horário de entrada e saída nas Emei's, das 7h às 16h30, o que causa conflito de horário com o trabalho dos pais.

“Eu me concentrei nos filhos, agora preciso sair para trabalhar fora. Coloquei eles na lista e consegui para o mais novo, mas para a mais velha, não. O salário não dá para pagar alguém para ficar com minha filha, então me disseram para buscar a Defensoria. Agendei o atendimento há três dias e consegui o atendimento hoje. Foi muito simples de fazer”, conta a mãe, Alicene Caroline Bortolini Lopes, de 26 anos assistida pela Defensoria.

A coordenadora do Nudeca, defensora pública Débora de Souza Paulino, reforça que os atendimentos referentes a vagas em Emei's são realizados apenas via agendamento e que para ajuizar a ação, é necessário que os pais ou responsávei já tenham solicitada a vaga na Secretaria de Educação do município.

“Com a negativa, ou com a vaga que não atende a necessidade da família, é necessário acessar a plataforma da Defensoria de MS para agendar, pois estamos com alta demanda neste período”, explica a coordenadora.

Ainda conforme a defensora, o primeiro passo é encaminhar um ofício ao município para solucionar o problema de forma administrativa. Mas, não havendo acordo a ação é judicializada.

1.546 pedidos foram atendidos em 2023

Em 2023, o Nudeca atendeu 1.546 solicitações de vagas para EMEI's e escolas públicas. Realizou sete mutirões de vagas em Campo Grande que somaram mais 1.179 atendimentos. Totalizando (incluindo os mutirões) 2.725 atendimentos e 1902 ações distribuídas.

”Todos os nossos processos tiveram êxito, foram disponibilizadas as vagas e, em muitos casos, conseguimos administrativamente”, pontua a coordenadora do Nudeca, defensora pública Débora Paulino.

Primeiro mutirão de 2024

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul registrou 204 solicitações de vagas escolares e EMEI’s durante o primeiro mutirão do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca). A ação aconteceu no dia 27 de janeiro, na unidade da Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

Ainda não há o número de ajuizamentos de 2024, mas das 410 solicitações na plataforma, mais de 100 já foram atendidas na unidade do Nudeca e 204 pedidos recebidos no primeiro mutirão do ano.

A coordenadora do Nudeca, defensora pública Débora Maria de Souza Paulino, explica que a ideia da ação é reduzir a alta demanda que chega à Defensoria neste início do ano.

“Dentre todas as solicitações, a principal é para as crianças serem realocadas para uma unidade de ensino perto de casa, o que é um direito das crianças. Enfatizamos que atendemos casos assim todos os dias na Defensoria, então, para quem precisa, é só solicitar atendimento pela plataforma, sem sair de casa”, frisa a defensora.

Confira a lista de documentos para fazer o pedido

Primeiramente os pais ou responsáveis devem acessar o site da defensoria e agendar o atendimento para a solicitação de vaga nas Emei's. Clique aqui para agendar!



Depois basta aguardar a ligação por telefone da Defensoria Pública, com as orientaçãos. Já no dia marcado pela Defensoria, é preciso levar os seguintes documentos:

certidão de nascimento;

documentos pessoais do responsável: RG e CPF;

comprovante de residência (qualquer documento que comprove endereço e esteja em nome do representante da criança);

comprovante de renda familiar/comprovante de trabalho ou cadastro NIS (não é obrigatório); comprovante de inscrição/designação da central de matrícula/reme (pegar na Semed ou retirar pelo site da Semed).

