Inscrições para o ENEM começam nesta segunda-feira

Segundo perícia

Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, em Laguna Carapã

A perícia da Polícia Civil de Dourados constatou Delibio Pavão Júnior, de 39 anos, estava em alta velocidade quando colidiu seu Fiat Pálio contra a Toyota Hilux do prefeito municipal de Laguna Carapã, Itamar Bilibio (MDB), na tarde desta sexta-feira (24), em uma estrada vicinal do município distante 280 km de Campo Grande.

De acordo com o portal Dourados Informa, as investigações conduzidas pelo delegado Erasmo Cubas, chefe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados, Delibio foi imprudente. Morador de Dourados, não resistiu aos ferimentos e morreu após a batida.

“A análise pericial preliminar apontou que o acidente teria sido causado por condução imprudente em alta velocidade por parte do condutor do Fiat Palio, agravada pelas condições adversas da estrada de chão, especialmente a baixa visibilidade em razão da poeira”, diz nota da polícia.

De acordo com o site do interior, o prefeito afirmou trafegar pela estrada de terra, quando o Palio, no mesmo sentido, colidiu na lateral do utilitário.

“Após o acidente, o chefe do Executivo Municipal acionou as equipes policiais e permaneceu no local prestando todas as informações necessárias, até o momento em que foi conduzido para atendimento médico, em razão de queixas decorrentes do impacto”, continuou o delegado.

Conforme apurado, dentro do Pálio foram encontrados quatro caixas de perfumes e 72 pacotes de cigarros, todos de origem estrangeira. As mercadorias foram apreendidas para posterior entrega à Receita Federal.

Em suas redes sociais, Itamar Bilibio lamentou a morte do outro condutor e disse estar bem de saúde.

Em suas redes sociais, prefeito lamentou a morte do outro condutor / Instagram

“Amigos, gostaria de comunicar a todos que, apesar do acidente ocorrido nesta tarde (sexta) eu e minha equipe estamos bem!

Infelizmente o outro motorista envolvido não resistiu aos ferimentos, e por esse motivo lamentamos muito e rezamos a Deus por ele e toda a sua família neste momento de dor. Agradeço pelo carinho e apoio que estamos recebendo de todos. O caso já está sendo acompanhado pela Polícia Civil, a quem me coloquei à disposição para esclarecimentos necessários”, destacou em seu perfil do Instagram.

A reportagem entrou em contato com o prefeito na tarde deste sábado (24), contudo não obteve retorno. O espaço segue aberto.

