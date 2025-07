Inscrições para o "Enem dos Concursos" abrem nesta quarta-feira (2) com 3,6 mil vagas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As inscrições para a 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o "Enem dos Concursos", se iniciam amanhã (2) e terminam no dia 20 de julho, conforme edital publicado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O CPNU reúne, em uma estrutura única, diferentes concursos para vagas em diversos órgãos federais. Nesta edição, terá 3.642 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos do país. Dessas, 2.480 são de contratação imediata e 1.172 para contratação a curto prazo.

As provas serão aplicadas em duas etapas. As objetivas acontecerão no dia 5 de outubro, das 13 horas às 18 horas, em 228 cidades de todos os estados e no Distrito Federal.

Os habilitados nesta primeira fase, realizarão a prova discursiva no dia 7 de dezembro. O objetivo da divisão em etapas é garantir a acessibilidade e redução de custos para os candidatos.

A primeira lista de classificados deve ser divulgada no dia 30 de janeiro, conforme o cronograma.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo sistema gov.br, ou seja, o candidato precisa ter uma conta no site de qualquer nível.

Também é preciso pagar uma taxa única de R$70. Inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do FIES ou do ProUni podem ser isentos da taxa.

Etapas

O concurso é dividido em seis fases.

Na primeira fase, é realizada a prova objetiva, com questões de múltipla escolha, composta por cinco alternativas, sendo apenas uma a correta. Ela será aplicada no dia 5 de outubro conforme o nível de escolaridade do candidato:

Nível superior: 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos, com tempo de duração da prova de 5 horas;

Nível intermediário: 68 questões, sendo 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos. O tempo de duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.

O resultado da prova objetiva e a convocação para a segunda fase serão divulgados no dia 12 de novembro.

A segunda fase do concurso é a prova objetiva, que será aplicada no dia 7 de dezembro para os aprovados na primeira fase. O objetivo desta fase é avaliar a capacidade argumentativa do candidato. Também será aplicada de acordo com os níveis de escolaridade:

Nível Superior: serão duas questões discursivas, com duração das 13 horas às 16 horas.

Nível Intermediário: será aplicada uma redação dissertativo-argumentativa, com duração de duas horas de prova.

A terceira fase é de avaliação de títulos, exigida somente para os cargos e especialidades previstas no edital. Os títulos devem ser enviados entre 13 e 19 de novembro.

A quarta fase é para os procedimentos de vagas reservadas, uma das novidades anunciadas pelo governo. As vagas destinadas para cotas estarão distribuídas em 25% para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.

Assim, os candidatos autodeclarados para as cotas serão convocados para o procedimento de confirmação entre 30 de novembro e 8 de dezembro, juntamente com a verificação de documentos.

A quinta fase é a de investigação social e funcional, exigida somente para os cargos de Analista Técnico de Justiça e Defesa.

Finalmente, a sexta fase é de defesa de memorial e prova social, aplicada somente para alguns cargos e especialidades específicas.

Vagas disponíveis

As vagas estão distribuídas em nove blocos:

Bloco 1: Seguridade Social Saúde, Assistência Social e Previdência Social - 790 vagas

Bloco 2: Cultura e Educação - 130 vagas

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia - 211 vagas

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura - 306 vagas

Bloco 5: Administração - 1.172 vagas

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico - 285 vagas

Bloco 7: Justiça e Defesa - 250 vagas

Bloco 8: Intermediário Saúde (nível médio) - 168 vagas

Bloco 9: Intermediário Regulação (nível médio) - 340 vagas

Cronograma

Veja o cronograma do CPNU 2025: