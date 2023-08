Instabilidade provocada pelo "El niño" traz semana quente e pancadas de chuva para MS

Condições seguem instáveis em razão do El Niño - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

O clima deve ser de instabilidade em todo o Mato Grosso do Sul nesta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições climáticas indicam tempo nublado com temperaturas amenas, pelo menos até a próxima quarta-feira (16), período em que o sol aparece e segue até sexta-feira (18).

Entre sábado e domingo próximo, as características são de chuvas volumosas e eventuais quedas de granizo em alguns municípios.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, as projeções são impactadas pelo "El Niño", fenômeno que produz alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, que incidem no clima sul-mato-grossense.

"O tempo permanece instável em função do El Niño. Nesse período, enquanto chove em Mato Grosso do Sul, seca na região norte do país, e o clima segue inconsistente sobretudo por conta de um centro de baixa pressão oriundo da região sul do país, que traz de forma quase simultânea, tempo nublado, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar", destacou Andrea Ramos.



Conforme a meteorologista, em Dourados, as condições serão de baixas temperaturas e nebulosidade. Ramos destacou que as baixas temperaturas esperadas para o início da semana refletem em uma frente fria com origem no Rio Grande do Sul, condição que atinge os municípios sul-mato-grossenses próximos do Paraná e São Paulo já no próximo final de semana. As condições indicam mínima de 16ºC nesta segunda-feira, com máximas que chegam aos 37ºC.

El Niño



Uma análise realizada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), divulgada na última quarta-feira (2), constatou efeitos extremos que o fenômeno El Niño provoca nas condições climáticas de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o levantamento realizado pelo órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o mês de julho registrou chuvas abaixo da média, além da menor temperatura anual até então.

Conforme a equipe técnica responsável pelo estudo, no dia 15 de julho, o município de Rio Brilhante, distante cerca de 160 km de Campo Grande registrou a temperatura mais baixa do ano, com 1,6°C, além de 2,8ºC em Maracaju. Em contrapartida, no último dia 31, Porto Murtinho registrou 35,9°C.

De acordo com o Inmet, Paranaíba registrou a 12ª maior temperatura do país neste sábado (12), quando os termômetros marcaram 37,9ºC, números próximos aos encontrados em Coxim, onde o clima alcançou os 37,7ºC, e a 15ª maior temperatura do Brasil na ocasião. Em Campo Grande, a mínima esperada fica entre os 20ºC, com máximas na casa dos 32ºC. Na capital, as temperaturas oscilaram em até 15 graus nos últimos dias.

Ao longo da semana, a temperatura mínima fica em torno dos 19ºC em Cassilândia, com máximas de 33ºC. O município pode ter queda de granizo entre sábado e domingo (20). Em Corumbá, na região pantaneira, os termômetros indicam temperatura mínima de 20ºC com máximas que atingem a casa dos 38ºC na próxima quinta-feira (17).

