Cidades

BONITO

Instalação de antena da Claro em praça com parquinho entra na mira do MP

Ministério Público aponta para supressão de área de lazer público, impacto visual e ambiental em ponto de convivência e potencial exposição permanente de população vulnerável a campos eletromagnéticos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/12/2025 - 12h02
Fruto de um termo de permissão que prevê a instalação de quatro infraestrutura de Estações Rádio Base (ERB), em áreas públicas do município longe cerca de 259 quilômetros da Capital, a antena da Claro que está sendo instalada em uma praça com parquinho entrou na mira do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), que pede a paralisação imediata das obras. 

Alvo de denúncia anônima protocolada em 17 de novembro, a instalação de antena de telefonia celular em área pública na Praça da Marambaia, no município de Bonito, está sendo erguida no espaço do quadrilátero entre as vias: 

  • Avenida Possidônio, 
  • Rua dos Cristais, 
  • Rua das Opalas e a 
  • Rua Otávio Sanches

Entre as considerações, o MPMS cita que a praça é amplamente frequentada por famílias e crianças, portanto uma importante área de lazer e convivência comunitária. 

Além disso, é levado em conta também os mais diversos artigos, da Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Marco Legal da Primeira Infância, por exemplo, para detalhar a necessidade de que a saúde e segurança sejam levadas primordialmente em conta. 

Imagens captadas pelo criador de conteúdo digital, marketing e piloto de drone, Fabio Carvalho José, compartilhadas no Instagram em colaboração com os portais Fátima News e Bonito Informa, mostram justamente a proximidade da instalação com o parquinho voltado para o lazer infantil. Confira: 

Conforme o Ministério Público de MS, em caso de dúvida sobre os efeitos de determinada atividade na saúde humana, "deve-se decidir em favor da proteção da vida". 

"A exposição crônica a radiações não ionizantes emitidas por estações radio base tem sido objeto de diversos estudos científicos, persistindo controvérsias sobre seus potenciais efeitos deletérios à saúde humana,
especialmente sobre grupos vulneráveis como crianças", considera o MPMS. 

Para o Ministério Público, a instalação em praça pública frequentada por crianças implica em: 

  1. Potencial exposição permanente de população vulnerável a campos eletromagnéticos;
  2. Supressão de área de lazer público;
  3. Possível comprometimento da função social do espaço público;
  4. Impacto visual e ambiental em área de convivência comunitária;

Termo de permissão

O próprio MPMS frisa que paralisar as obras não trará um "prejuízo irreparável", mas sim permitirá análise da regularidade do procedimento administrativo, atendimento às normas (ambientais, sanitárias e urbanísticas), levando em conta ainda os direitos fundamentais da população. 

Diante disso, o Ministério Público recomenda ao município de Bonito, na figura do chefe do Executivo Local, Josmail Rodrigues, a paralisação imediata das obras e que a instalação seja suspensa até que as questões sejam esclarecidas. 

A paralisação deve ser matida até que todas as informações sejam prestadas, bem como até que os estudos técnicos que comprovem a segurança da instalação e o atendimento à legislação aplicável sejam apresentados, demonstrando ainda que não existia qualquer outro local alternativo mais adequado. 

Agora, o Executivo de Bonito têm o prazo de cinco dias úteis a partir do recebimento da recomendação para informar sobre as medidas atendidas.

Além do Executivo, a DT Brasil Gestão de Bens Próprios Ltda., com qual o município firmou o dito termo de permissão, também foi notificada pelo MPMS. 

Esse termo em questão foi firmado para expandir a rede de telecomunicações de Bonito, autorizando instalação de infraestrutura de Estações Rádio Base (ERB) em quatro pontos do município: 

  • Rua Cândido Luiz Braga – Rincão Bonito (DTB01612 – MSBTO08);
  • Rua Manoel Inácio de Farias – Águas de Miranda (DTB01508 – MSBTO07).
  • Av. Tarumã – Tarumã Hípica Park (DTB01610 – MSBTO10);
  • Rodovia MS-382 – Próximo ao campus da UFMS (DTB01611 – MSBTO09);

"Esses locais foram cedidos a título oneroso, mediante as contrapartidas previstas no termo, e destinam-se exclusivamente à instalação e funcionamento da infraestrutura de telecomunicações", esclareceu o município em nota divulgada na primeira semana de novembro. 

Como contrapartida, a DT Brasil deveria instalar e manter 17 equipamentos de monitoramento, sendo cinco câmeras em cada uma das três estruturas CellPoste de 30 metros e outras duas na Low Cost de 9 metros.

Para além das câmeras, a DT também se encarregaria da implantação de equipamentos para a sala de monitoramento, que deverá contar com: Televisão LED 43” ou superior; computador com processador Core i5, 8 GB de memória RAM, placa de vídeo GeForce 700 Series GT 710 2GB e armazenamento SSD de 500 GB; servidores, hardware e licenças de software necessários para o armazenamento e visualização das imagens.

Contando ainda com a implantação de uma rede de fibra óptica interligando as estruturas instaladas com os pontos já existentes do município, o intuito da ação era viabilizar uma "transmissão contínua de dados e imagens em alta velocidade" entre esses novos equipamentos e a infraestrutura tecnológica da Prefeitura, com prazo total de seis meses (180 dias) para conclusão. 

Antes mesmo do Ministério Público se manifestar, há cerca de três semanas, em 07 de novembro, o prefeito de Bonito gravou um vídeo direto da praça da Marambaia com esclarecimentos à população, na tentativa de defender-se de ataques que estariam sendo feitos por portais locais. 

"Está sendo instalada aqui, uma parceria da Prefeitura Municipal de Bonito com a Claro do Brasil, através da articulação do nosso deputado federal Dagoberto. A primeira antena foi instalada lá no balneário municipal e é 5g, igual essa que ficará aqui. Tem site, pessoas má informadas, que jogam a população de Bonito contra o poder público... procura se informar primeiro na prefeitura do que é certo para as coisas acontecerem", disse.

 

'Aulão de Véspera' para vestibular e PASSE da UFMS é nesta quinta-feira (4)

Aula terá foco em conteúdos que cairão na prova; provas ocorrem neste fim de semana

02/12/2025 11h30

UFMS, Campus Cidade Universitária, em Campo Grande

UFMS, Campus Cidade Universitária, em Campo Grande Gerson Oliveira

‘Aulão de Véspera’ ocorrerá nesta quinta-feira (4), das 18h30 às 21h, no Teatro Glauce Rocha, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Cidade Universitária, em Campo Grande.

O aulão é destinado a candidatos que vão fazer o Vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), em 7 e 14 de dezembro, respectivamente, com foco nos conteúdos que cairão na prova.

O evento é gratuito e aberto ao público. Além disso, é ofertado pelo Cursinho da UFMS. As vagas são limitadas e as inscrições ocorreram de 17 a 25 de novembro.

O Cursinho UFMS oferece aulas on-line e presenciais ministradas por professores de Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas, Linguagens e Redação.

De acordo com o coordenador do Cursinho UFMS, Edivaldo Araújo, além de elevar o nível de conhecimento, o aulão também aumenta o nível de confiança.

 “A preparação para o aulão deste ano está sendo construída com uma estratégia pensada exclusivamente para elevar o nível de confiança e conhecimento dos alunos que sonham com uma vaga na UFMS. Os professores estão refinando as aulas para abordar os conteúdos mais exigidos no Vestibular e serão resolvidas questões que simulam o estilo de prova da UFMS”, explicou o coordenador.

VESTIBULAR E PASSE

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE - 1ª, 2ª e 3ª etapa) 2026 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 7 e 14 de dezembro, em dois domingos seguidos. As provas ocorrem nos próximos dois finais de semana.

O exame será aplicado no período matutino, das 8h às 13h (horário de MS), em Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Dourados.

Os exames podem ser realizados no formato presencial ou on-line, de acordo com o curso escolhido. A prova é aplicada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

PROVA REDE ESTADUAL

Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

Diário oficial divulga nomes de inscritos, e cartão de informações com horário e local pode ser acessado a partir das 15h de hoje

02/12/2025 10h43

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino Foto / Divulgação

No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.

Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.

Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.

Processo Seletivo

O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.

As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.

As demais etapas são divididas em:

  • Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
  • e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.

Remuneração

Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.

De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).

Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.

