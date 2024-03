Instituições e alas psiquiátricas de MS não poderão mais receber presos

rota bioceânica

Ela quer que o presidente visite as obras da alça de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, projeto que consumirá R$ 472,4 milhões do governo federal

O governardor Eduardo Riedel e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, visitaram as obras da ponte nesta terça-feira

Durante visita às obras da ponte sobre o Rio Paraguai, na manhã desta terça-feira (19), a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que pretende trazer ainda neste ano o presidente Lula ao Estado para visitar as obras da alça de acesso à ponte.

“Não é uma promessa, mas queremos trazer ainda neste ano o presidente Lula, quando a alça estiver em execução, para que possa ver a beleza que é essa obra e o quanto é importante para o Brasil”, afirmou a ministra.

A obra à qual ela se referiu é um projeto de R$ 472 milhões que serão liberados pelo governo federal para construção de estrutura alfandegária e pavimentação de 13 quilômetros ligando a BR-267 à ponte que está em construção e que está com cerca de 50% das obras concluídas.

A previsão é de que as obras desta alça comecem em julho ou agosto, conforme informou na semana passada o secretário Jaime Verruck, da Semadesc. Atualmente, a empresa que venceu a licitação ainda está elaborando o projeto executivo, já que o certame foi realizado em um regime diferenciado de licitação.

Mato Grosso do Sul, onde Lula obteve somente 40,5% dos votos no segundo turno da eleição de 2022, é um dos sete estados ainda não visitados pelo presidente em seu terceiro mandato.

No anúncio desta terça-feira (19), a ministra Simone Tebet estava ao lado do governador Eduardo Riedel. Ambos participaram, na segunda-feira (18), do Spotlight América Latina, evento realizado pelo Financial Times, em colaboração com Millicom/Tigo, em Assunção, capital do Paraguai.

Um dos temas do encontro foi justamente a abertura de novas rotas comerciais regionais e internacionais, tema bastante discutido entre Brasil e Paraguai nos últimos anos, com o desenvolvimento e construção da ponte, que ligará Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, a Carmelo Peralta, no Paraguai.

As obras do lado brasileiro da ponte ficaram praticamente paradas durante três meses e foram retomadas recentemente. Ela foi interrompida pela Receita Federal, que embargou a entrada de materiais de construção vindos do Paraguai por falta de documentação que comprovasse o recolhimento dos tributos de importação.

Bancadas pela Itaipu e com orçamento inicialmente estipulado em U$$ 90 milhões, a ponte terá 1.294 metros e a previsão é que seja concluída em 2026.

Até o final de 2026, caso todas previsões sejam cumpridas, também devem estar concluídas as obras da alça de acesso, previstas para serem executadas ao longo de 26 meses., conforme prevê a licitação

NÚMEROS ASSUSTADORES

Mas o que explica esse alto valor, R$ 472,41 milhões para uma obra de apenas 13 quilômetros de asfalto e a construção de uma estrutura aduaneira?

Conforme a proposta vencedora na licitação concluída em meados de novembro do ano passado, o item mais caro será a terraplanagem, que vai consumir impressionantes R$ 145,9 milhões.

Uma das explicações para este alto custo é que a obra é no meio do Pantanal, região sujeita a inundações pelo Rio Paraguai. Por isso, os 13 quilômetros terão de ser construídos sobre uma espécie de dique para que fique acima do nível de possíveis inundações.

Para efeito de comparação, a Agesul está construindo uma estrada de 11 quilômetros, também no meio do Pantanal e às margens do Rio Paraguai, ligando a BR-262 ao distrito de Porto Esperança, ao custo de R$ 17,5 milhões. Essa estrada, que será sem asfalto e é mais estreita, também está sendo feita sobre um aterro para escapar de inundações e ficar transitável o ano inteiro.

A cidade de Porto Murtinho, por exemplo, é protegida por um dique de 11 metros de altura, construído depois de uma grande cheia em 1982, quando boa parte da cidade ficou submersa. Depois disso, na maior cheia que se tem registo, a de 1988, quando o nível do Rio Paraguai atingiu 6,64 metros na régua de Ladário, a cidade ficou a salvo por causa desta barragem.

E não é somente a estrada que terá de ser construída no alto. O aterro também vai abrigar toda a obra da aduana. E é exatamente esse centro aduaneiro que terá o segundo maior custo de todo o projeto. Dos R$ 472,4 milhões, um total de R$ 126,6 milhões serão somente para essa estrutura.

Outro item do edital que chama a atenção são as chamadas “obras de arte especiais”, as quais vão consumir R$ 101,5 milhões. O edital não especifica o que serão exatamente essas obras.

Mas, parte deste dinheiro deve ser destinado a uma grande área de estacionamento para caminhões, já que existe a previsão de que centenas de veículos de carga passem diariamente pela rota bioceânica, indo ou vindo do Paraguai, Argentina e Chile.

Somente estes três itens (terraplenagem, aduana e obras de arte) vão consumir 79,2% do montante da obra, que será bancada pelo Governo Federal.

Ainda de acordo com a licitação, a pavimentação propriamente dita dos 13 quilômetros vai custar “apenas” R$ 23,3 milhões, o que corresponde a 4,9% do custo total.

ROTA

A Rota Bioceânica é um corredor rodoviário com extensão de 2.396 km que ligará os dois maiores oceanos do planeta, Atlântico e Pacífico, partindo do Brasil e chegando aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando pelo Paraguai e pela Argentina.

O projeto que começou a ser debatido em 2014 e que iniciou em 2017 tem a promessa de ampliar a relação comercial do Estado com países asiáticos e sul-americanos.

A ideia é que o corredor rodoviário entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile interligue o Pacífico e o Atlântico. Conforme estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), os custos para o envio da produção sul-mato-grossense serão reduzidos, além do tempo de viagem, que será encurtado em até 17 dias rumo ao mercado asiático.

A Rota Bioceânica, conforme os mais otimistas, terá potencial para movimentar US$ 1,5 bilhão por ano em exportações de carnes, açúcar, farelo de soja e couros para os outros países por onde passará.